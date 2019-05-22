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Митрополит Онуфрий: Я служу Церкви, а не командую Церковью

22.05.2019 / 16:09
Митрополит Онуфрий: Я служу Церкви, а не командую Церковью
Митрополит Онуфрий Источник: Интер
32-й выпуск еженедельной программы «Слово Предстоятеля» выйдет в эфире телеканала «Интер» в эту субботу

Человек должен становиться таким, каким его хочет видеть Церковь, а не подстраивать Церковь под себя.

Об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий будет говорить в очередном выпуске программы «Слово Предстоятеля».

«Я являюсь служителем Церкви, но я не командую Церковью. Я подчиняюсь Церкви, то есть делаю то, что Церковь говорит. Если человек хочет быть совершенным, то он должен себя присоединять к Церкви», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в видео-анонсе, который телеканал «Интер» опубликовал в Facebook.

32-й выпуск еженедельной программы «Слово Предстоятеля» выйдет в эфире телеканала «Интер» в эту субботу, 25 мая, в 7.00.

Источник: Inpress.ua
упц, упц мп, Митрополит Онуфрий
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