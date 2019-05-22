Валерий Хорошковский вернулся в Украину

Об этом журналисты "Схем" узнали из трех источников, независимых друг от друга, передает "Радио Свобода".

Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.

Напомним: Валерий Хорошковский - бывший владелец телеканала "Интер". Работал на должностях министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности при президентстве Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.

Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина.

Валерий Хорошковский уехал из Украины в 2012 году. По данным СМИ, жил в Монако.

Перед переездом у него был конфликт с Николаем Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Официальной причиной в ней была указана "несогласие относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

В 2014 году Хорошковский баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду. Однако эта партия не прошла в парламент.

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