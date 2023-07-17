У кремлі критикують масову втечу росіян з Криму

Усе це супроводжується критикою кремля навіть з боку російських блогерів та воєнкорів. Однак пропаганда розповідає, що ситуація під контролем.

Відкриття реверсного руху не зменшило заторів на мосту. Представник окупаційної влади Криму сергій аксьонов закликав “з метою безпеки” обирати альтернативний сухопутний маршрут через так звані “нові регіони”, забувши згадати, що вони перебувають в зоні бойових дій та можливого ураження української артилерії.

Захоплені минулого року території на півдні України не можуть впоратися з такою кількістю російських автівок. У Маріуполі заблокований рух на пів міста, і ситуація продовжує погіршуватися. В бік Мелітополя вже утворився затор довжиною в понад 5 км. Біля Керченського мосту туристи ночують в машинах.

Попри запевнення пропаганди, що підрив мосту не вплинув на ситуацію на півострові, за даними Google Maps, затор з автівок росіян, які тікають з Криму, вимірюється десятками кілометрів. На окупованих об’їзних дорогах у Запорізькій та Донецькій областях зафіксовано колосальну кількість аварій, – йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Усе це позначається на постачанні боєприпасів і пересуванні російської техніки. Відповідно, це створює нові проблеми для окупантів під час українського контрнаступу, – зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Для того, щоб частково розвантажити ділянку траси, росіяни взялися знижувати заходи безпеки через контрольно-пропускні пункти. Водночас, прес-секретар путіна пєсков навпаки заявляє про розробку російським урядом заходів безпеки, які повинні будуть нібито підвищити безпеку моста через Керченську протоку.