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Транспортне командування США опублікувало відео завантаження бойових машин Bradley для України

07.02.2023 / 14:15 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Транспортне командування США опублікувало відео завантаження бойових машин Bradley для України
Транспортне командування США опублікувало відео завантаження бойових машин Bradley у порту Чарльстона, Північна Кароліна.

Понад 60 машин буде доставлено до України у межах угоди про військову допомогу США на суму 2,85 мільярда доларів.

6 січня в США заявили, що передадуть Україні 50 бойових машин піхоти Bradley із 500 протитанковими ракетами TOW та 250 000 набоїв калібру 25 мм.

19 січня американський президент Джо Байден оголосив про додатковий пакет військової допомоги ще з 59 Bradley, до яких додадуть 590 протитанкових ракет TOW і 295 000 набоїв калібру 25 мм.

Bradley
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