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Електрики працюватимуть всю ніч, – в Укренерго оцінили перспективи відновлення світла в Україні

06.12.2022 / 00:45
Електрики працюватимуть всю ніч, – в Укренерго оцінили перспективи відновлення світла в Україні
росія 5 грудня вчергове здійснила масовану атаку на Україну, випустивши понад 70 ракет. Сили ППО збили більшість з них, але ті 10, які долетіли до цілей, спричинили значні ушкодження енергоінфраструктури.

росія 5 грудня вчергове здійснила масовану атаку на Україну, випустивши понад 70 ракет. Сили ППО збили більшість з них, але ті 10, які долетіли до цілей, спричинили значні ушкодження енергоінфраструктури.

Про це розповів в ефірі телемарафону голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Наслідки атаки 

Однак попри усі намагання ворога завдати Україні якомога більше руйнувань, ситуація залишається контрольованою. А енергосистема працює як цілісний єдиний організм. 

Є певні, звичайно, аварійні обмеження електропостачання нашим споживачам, але в цілому ситуація знаходиться під контролем, – запевнив Володимир Кудрицький.

Обмеження ж в енергопостачанні та дефіцит в енергосистемі, за словами голови правління "Укренерго", будуть тривати щонайменше 2 дні, поки енергоблоки, які були відключені внаслідок атаки, набиратимуть потужність. Це – стандартний технологічний процес, який в Україні спостерігали не раз після масованих атак Росії. 

Аварійні відключення по Україні

Також голова правління "Укренерго" запевнив, що аварійні відключення відбуватимуться по всій Україні, незалежно, де були "прильоти". Адже у місця, які постраждали від ракетних атак більше, подають струм по резервних схемах живлення, щоб заживити критичну інфраструктуру та "хоча б частково подати електроенергію громадянам".

По всій країні наш диспетчерський центр сьогодні впровадив графіки аварійних відключень. Це було потрібно для того, щоб енергосистема не розбалансувалася під час атаки, коли великий обсяг потужності електростанцій виходить з роботи практично моментально після прильотів, – пояснив Володимир Кудрицький.

А також він запевнив, що уже зараз вони поступово скасовуються та замінюються на ліміти, які застосовуються для кожної області. У планах – за 2–3 дні повернутися до планових графіків відключень, які діяли до цієї масованої атаки. 

У міру того, як відновлюватиметься генерація, буде збільшуватися кількість електроенергії, яку зможуть постачати споживачам. Тож задля стабілізації роботи енергопостачання ремонтники безупину працюватимуть над відновленням:

  • енергосистеми,
  • підстанцій,
  • ліній електропередач.

 

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