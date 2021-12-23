Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"

В мире фиксируют новый всплеск эпидемии COVID-19, который может быть вызван штаммом "Омикрон". Количество заражений растет даже в тех странах, у которых больше половины населения получили полный курс прививок. Эксперты опасаются, что вскоре эта волна заболеваемости может накрыть и Украину. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Миру грозит очередная волна пандемии, которую может вызвать пока еще малоизученный штамм "Омикрон". Его уже обнаружили в 106 странах на разных материках и с каждым днем это количество продолжает расти.

Там, где выявили новый вариант, он стремительно вытесняет штамм "Дельта". В США за последние сутки зафиксировали около 150 тысяч новых случаев, в Великобритании – почти 100 тысяч. По заявлениям местных властей, 60-70% из них приходится на "Омикрон".

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что в ближайшие недели новый штамм станет доминирующим по всей Европе, которая еще толком не успела оправиться от дельта-волны. После шаткой стабилизации в течение ноября заболеваемость на континенте снова пошла вверх, достигнув максимального уровня. Появление "Омикрона" может еще больше усугубить ситуацию.

Во время всех предыдущих волн эпидемия в Украине, как правило, повторяла европейскую динамику с "опозданием" на несколько дней. Поэтому эксперты опасаются, что после Нового года наша страна может столкнуться с очередной вспышкой COVID-19.

Уже после Нового года

Сейчас заболеваемость в Украине идет на спад шесть недель подряд после наплыва дельта-волны. Постепенно снижаются все три эпидемически важных показателя – количество заражений, число госпитализаций и уровень смертности. Только две области страны – Волынская и Запорожская – остаются в красной зоне карантина из-за превышенного коэффициента положительных тестов. Все остальные регионы – в желтом уровне.

В Национальной академии наук подсчитали, что среднее количество новых инфицированных за последнюю неделю опустилось к показателю 6,6 тысяч человек. Среднесуточное число госпитализаций составило 1,8 тысяч больных, летальных исходов – 287.

По данным Киевской школы экономики (KSE), количество новых случаев за последнюю неделю снизилось на 22%, уровень госпитализации – на 17%. Общая загрузка кислородных кроватей составляет меньше 30%.

"Четыре недели подряд идет спад "ковидной" смертности. Среднесуточное количество погибших снизилось вдвое. Так как смертность – это отложенный показатель и тренды смертности следуют за новыми случаями и госпитализациями с отставанием в несколько недель, то мы ожидаем продолжение спада смертности в ближайшие недели", – говорит аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова.

Руководитель этого Центра Юрий Ганиченко прогнозирует, что Украина войдет в 2022 год даже с меньшим уровнем заболеваемости, чем это было на стыке 2020-2021 годов. По его словам, все регионы Украины выйдут из красной зоны в этом году.

"По состоянию на сегодня последние две области – Волынская и Запорожская – показывают признаки выхода из красной зоны. Дальше дело за Нацкомиссией по вопросам ТЭБ и ЧС", – рассказал РБК-Украина Ганиченко.

Но угроза повторного всплеска по-прежнему достаточно высока. В KSE допускают, что новый рост больных может начаться уже с января следующего года.

Для таких прогнозов у экспертов есть три причины. Первая – это сезонность. В прошлом году вспышка "ковида" совпала с периодом роста ОРВИ и грипоподобных инфекций, который традиционно начинается в январе. Прошлогодний локдаун на рождественские праздники немного сместил старт эпидемического сезона на февраль.

"Весенняя волна начнется раньше, чем в прошлом году, потому что правительство, вероятно, не будет вводить "карантин зимних каникул" или другие ограничения. Рост новых случаев начнется уже после новогодних праздников, а пиковые месяцы пандемии придутся на конец февраля-март 2022 года", – говорится в прогнозе аналитиков Украинского центра здравоохранения (UHC) во главе с Павлом Ковтонюком.

Второй фактор – рекордное плато заболеваемости, на которое сейчас вышла Европа. После недолгой стабилизации дельта-волны во многих странах континента снова пошел всплеск заражений. Если посмотреть на графики, то кривая эпидемии в Украине, как правило, шла следом за европейской вспышкой с отсрочкой в несколько недель.

Так было с дельта-волной – у нас она началась позже, чем в Западной и Центральной части континента. Вполне вероятно, что вскоре этот наплыв в Европе может докатиться и до нас, учитывая динамику всех предыдущих волн.

Третья и, пожалуй, самая главная причина – это циркуляция штамма "Омикрон", который уже выявили в Украине 18 декабря. "Согласно оценкам темпов распространения штамма "Омикрон" и по данным о его распространенности в странах Европы, Украина может ощутить его влияние на эпидемическую динамику уже в начале января 2022 года", – указывает в своем прогнозе НАН.

Мутант со многими неизвестными

В чем опасность "Омикрона"? Когда ученые исследовали структуру нового вируса, количество и качество произошедших в нем мутаций заставило бить тревогу. Их беспокойство отчасти оправдалось. По подтвержденным данным, "Омикрон" распространяется гораздо быстрее, чем его "собратья". Случаи заражения новым штаммом в тех странах, где его выявили, удваиваются каждые 1,5-3 дня, утверждают в ВОЗ.

Это не значит, что "Омикрон" наверняка является более заразным и трансмиссивным. У ученых и экспертов есть такие подозрения, но достаточно доказательств этой гипотезе пока нет.

"То, что случаи "Омикрона" растут быстрее, может объясняться одним из факторов либо их комбинацией. Первый – что этот вариант вируса действительно более трансмиссивный. Второй – что иммунный ответ более слабый на вариант вируса "Омикрон". Как раз у второго фактора есть больше подтверждений", – говорит Юрий Ганиченко.

Небывалый всплеск заражений новым штаммом наблюдается даже в тех странах, где достаточно большая доля вакцинированного населения. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что "Омикрон" представляет угрозу и для привитых, и для переболевших COVID-19. О том, что этот штамм хуже поддается воздействию существующих вакцин, уже заявили и в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА).

Есть еще один маркер, по которому определяют уровень потенциальной угрозы. Речь о тяжести заболевания, которое может вызывать новый вариант вируса. Пока нет однозначных доказательств, что "Омикрон" – более агрессивный. Наоборот – власти многих стран сообщают, что новый вариант не приводит к огромному наплыву госпитализаций и тяжелых больных, несмотря на высокие показатели заражений.

Это, с одной стороны, может объясняться тем, что вакцинация все равно защищает от тяжелого исхода болезни. С другой – что новый штамм не вызывает более острое течение инфекции. Каким бы ни был ответ – это, так или иначе, один из самых положительных сигналов в сложившейся ситуации.

Симптомы "Омикрона" кардинально не отличаются от других вариантов, говорит президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров. Новый вариант проявляется в форме острого респираторного вирусного заболевания, как и "Альфа", и "Дельта".

"Есть некоторые особенности относительно потери нюха и вкуса. Они также свойственны "Омикрону" – это то, о чем говорится в литературе, что описывают эксперты из разных стран. То есть, как и при других штаммах коронавируса, эти симптомы есть – сухой кашель, гипертермия, расстройства нюха и вкуса. О принципиальных отличиях пока не заявляли", – рассказал медик.

Первый подтвержденный случай "Омикрона" в Украине зафиксировали у мужчины, который еще весной прошел полный курс вакцинации. Недавно он вернулся из ОАЭ, где контактировал с больными COVID-19. По данным Минздрава, сейчас пациент уже получил отрицательный тест, а саму болезнь перенес почти бессимптомно. Других случаев инфицирования новым вариантом, по крайней мере официально, в стране пока не выявляли.

"По состоянию на 22 декабря 2021 года в Украине есть один лабораторно подтвержденный случай коронавируса штамма "Омикрон", – сказал РБК-Украина главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он уточнил, что Минздрав пока не собирается ужесточать карантин на новогодние и рождественские праздники из-за "Омикрона". Но любые изменения ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире, добавил Кузин.

Массовая циркуляция "Омикрона" в Украине – всего лишь вопрос времени. Исходя из предварительных данных, новый вариант проявляет себя заразнее "Дельты", говорит Дубров. Но он уверен, что в ближайший месяц-полтора резкого подъема или пика волны ожидать не стоит.

В Киевской школе экономики допускают, что в случае нового роста Украина может столкнуться с еще большим количеством заражений, но с меньшими показателями госпитализаций и смертей. Не только из-за предварительных характеристик "Омикрона", но и через охват вакцинацией, который заметно вырос от начала дельта-волны. Полный курс прививок получили около 42% взрослых украинцев, хотя бы одну дозу – 46%.

"Видя ситуацию в Европе, мы можем ожидать, что по новым случаям у нас может быть еще большая волна, чем дельта-волна. А по уровню госпитализации и смертности мы можем потенциально иметь меньшие показатели, чем во время предыдущей волны. Потому что уровень вакцинации сейчас намного выше, чем тот уровень, с которым мы входили в осеннюю дельта-волну. Сейчас Украина уже больше готова в плане защищенности населения", – объяснил Ганиченко.

Производители вакцин работают над тем, чтобы адаптировать свои препараты под "Омикрон". Но на это может уйти несколько месяцев. Чтобы перестраховаться от нового штамма, страны по всему миру активизируют кампании по введению бустерных доз. Проведенные исследования показали, что третьи прививки вакцинами Pfizer и Moderna обеспечивают хорошую защиту от "Омикрона".

В Минздраве также готовят решение о старте использования бустерных доз. Пока третья прививка предусмотрена для людей с угнетенным иммунитетом – это дополнительная доза, которая вводится примерно через 28 дней после второй. Вчера министерство одобрило бустер для медиков и сотрудников домов интернатного типа. По данным РБК-Украина, кампания по введению бустерной прививки для остальных категорий может начаться уже в январе.