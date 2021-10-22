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Ковидный фронт. Что происходит в "красной" зоне и грозит ли Украине полный локдаун

22.10.2021 / 08:23
Ковидный фронт. Что происходит в "красной" зоне и грозит ли Украине полный локдаун
Уже пять областей перешли в "красную" зону карантина, еще одна присоединится к ним в субботу, и судя по динамике распространения COVID это далеко не предел.

Минздрав прогнозирует пик новой волны эпидемии в ближайшие недели. Что сейчас происходит в "красной" зоне и возможен ли всеукраинский локдаун – ниже в материале.

С конца сентября в Украине значительно выросла заболеваемость COVID. Буквально за месяц "ковидные" показатели взлетели в 3-4 раза, в последнее время каждый день по стране выявляли в среднем 15 тысяч новых больных. 18 октября медики зафиксировали самое большое количество смертей за всю пандемию – за сутки умерли 538 человек.

В нескольких регионах показатели госпитализации и загруженности коек с кислородом достигли критических значений. Госкомиссия ТЭБ и ЧС перевела уже шесть таких областей в "красную" зону карантина. На очереди еще минимум три. Но в отличие от прошлых локдаунов большинство запретов там не действуют для тех, кто вакцинировался.

Эта ситуация спровоцировала прививочный бум в "красной" зоне. Имея возможность свободно вакцинироваться еще с лета, люди массово пошли за прививкой, когда она стала своеобразным синонимом свободы – на перемещение, работу и развлечения.

Другая сторона этой медали – контроль за соблюдением карантинных ограничений и наличием тех же сертификатов о вакцинации. Насколько эффективны эти два процесса, покажет статистика заболеваемости уже через пару недель.

Регионы краснеют

С конца февраля в Украине снова действует адаптивный карантин. Вместо того чтобы заводить в локдаун всю страну – решение принимается по отдельным регионам, исходя из локальной эпидситуации. Такая модель показала свою эффективность во время весенней вспышки COVID, а уже летом вся страна перешла в "зеленую" зону с минимальными ограничениями.

Период "затишья" правительство использовало для подготовки системы здравоохранения к осени, когда на фоне сезонной заболеваемости, ожидаемо, набирает размах и эпидемия коронавируса. Большие надежды были и на коллективный иммунитет, но очереди за прививками быстро поредели, а убедить украинцев массово вакцинироваться власти тогда так и не удалось.

Обязательные прививки для отдельных профессий и поблажки вакцинированным Кабмин таки ввел, однако всего месяц назад. К тому моменту количество новых случаев COVID быстро росло и эти меры, может, и смягчили "прыжок", но существенно замедлить его не смогли. Дело и в том, что новый штамм "Дельта" оказался куда более заразным и "летучим", чем его предшественники, также участились случаи госпитализации и смерти.

Ситуация в отдельных регионах стала критической буквально неделю назад. Недавние прогнозы Минздрава о том, что страна выйдет на пик "ковида" к середине ноября сейчас выглядят оптимистичными. Скорее всего он наступит уже в конце этого месяца. А вот на спад эпидемия пойдет, в лучшем случае, не раньше января, на каких цифрах остановится рост заболеваемости – спрогнозировать сложно, сказал РБК-Украина глава комитета по вопросам здравоохранения Верховной рады Михаил Радуцкий.

На данный момент самый высокий уровень эпидемической опасности установлен в пяти областях. Среди них: Херсонская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая. Еще одна – Сумская – войдет в "красную" зону в эту субботу, 23 октября. Согласно прогнозу Киевской школы экономики (KSE), под угрозой также Житомирская, Луганская и Харьковская области.

В "красной" зоне запрещена работа кафе и ресторанов (только на вынос или доставка), отелей и непродовольственных рынков, развлекательных заведений, фитнес-центров и ТРЦ. Однако эти запреты можно не соблюдать, если 100% сотрудников и посетителей вакцинированы двумя дозами. Местные власти могут по своему усмотрению еще больше ужесточать карантин, например вводить ограничения на транспорте.

В Херсоне городская администрация воспользовалась таким правом, что привело в итоге к огромным очередям на остановках. Маршрутчики там отказались выходить на рейсы из-за лимита на количество пассажиров и больших штрафов за его превышение. На уровне всей страны с 21 октября теперь также действует запрет на межрегиональные перевозки без ПЦР-тестов (действуют 72 часа) или COVID-сертификатов.

Многие заведения в "красной" зоне не прекратили работу, заверив, что выполнили условие о 100% вакцинации персонала и контролируют посетителей. На практике местные СМИ фиксируют, что на входе клиентов иногда спрашивают о прививках, но зачастую не проверяют и "верят на слово".

В целом ситуация сильно отличается от региона к региону: так в Запорожье пассажиров даже без масок выталкивали из транспорта, а в большинстве днепровских ресторанов и магазинов никто не интересуется и наличием документа о вакцинации.

По закону ответственность за нарушение несут прежде всего владельцы предприятий, им грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа, а вот должностным лицам – уже до 170 тысяч гривен. Контролировать заведения и транспорт должны совместные патрули полиции и представителей Госпотребслужбы. Они же могут проверять подлинность "ковидных" сертификатов, наказание за их подделку еще более суровое – до двух лет ограничения свободы.

"Национальная полиция Украины с первых дней введения карантина обеспечивает контроль за соблюдением ограничительных мероприятий. Ежедневно по Украине в рейды ходят более 1000 мобильных групп. Каждую неделю они проверяют около 43 тысяч субъектов хозяйствования на предмет соблюдения карантинных ограничений. Во время этих мероприятий за неделю обнаруживают примерно 700-800 нарушений", – рассказал РБК-Украина глава Национальной полиции Игорь Клименко, уточнив, что такие рейды проводят по всей стране, а не только в "красной" зоне.

Тень локдауна

"Результат от ужесточения ограничений в "красной" зоне мы увидим только через две-три недели. Сейчас мы видим там рост показателей, максимальный уровень госпитализации, но абсолютно ожидаемо, потому что это не работает день в день. Прямо сразу сработало только то, что люди массово пошли на вакцинацию", – объяснил изданию глава Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Действительно, несмотря на разное отношение регионов к соблюдению ограничений "красной" зоны, во всех наблюдается одна и та же картина – очереди к пунктам вакцинации. Кого-то напугали картинки из больниц и моргов, кто-то хочет дальше спокойно работать или развлекаться, несмотря на ужесточение карантина. Как бы то ни было, в последние дни темпы вакцинации в Украине бьют рекорды, только 19 октября прививки получили больше 226 тысяч человек.

Медицинская система объективно не успевает оперативно справиться с наплывом желающих. Потому время ожидания вакцинации выросло от 10 минут, как было летом, до нескольких часов в отдельных областях. Вопрос сейчас лишь в пропускной способности прививочных пунктов. В KSE считают, что с имеющимися ресурсами Украина спокойно может делать 250-350 тысяч прививок в сутки.

"Сегодня в некоторых регионах "красной" зоны в три раза увеличилось количество вакцинаций в день. Если такая тенденция продолжится, то может и весенней волны не будет. У нас нет проблем ни с тем, кому вакцинировать, ни чем вакцинировать. Да, будут очереди. Вакцины хватит, по данным Минздрава, средний остаток на складах в районе 10 млн доз и поставки не прекращаются", – отметил Радуцкий.

В то же время он уточнил, что резко увеличить темпы вакцинации не получится, ведь значительных резервов персонала у прививочных центров нет. Большинство медиков заняты спасением пациентов в переполненных больницах. По словам главы профильного комитета Рады, к процессу вакцинации, скорее всего, привлекут студентов шестого курса медицинских вузов.

Но все эти расчеты имеют право на жизнь только в том случае, если поток желающих получить прививки от COVID быстро не иссякнет. Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что из сложившейся эпидемической ситуации есть только два выхода: вакцинация или локдаун.

Последний вариант представители власти на данном этапе даже не хотят обсуждать, мол, экономика только начала показывать устойчивый рост, а жесткий карантин в масштабах всей страны неизбежно обернется новым кризисом.

Радуцкий объяснил РБК-Украина, что "полный локдаун" возможен в случае коллапса системы здравоохранения, как это было в Италии и США в начале пандемии – тогда больницы просто физически не могли справиться с количеством заболевших.

По его словам, это уже не будет зависеть от решений власти. Однако он надеется, что такой ситуации удастся избежать, благодаря росту темпов вакцинации, а количество смертей помогут снизить лекарства от COVID, которые Украине передали США.

* * *

Нынешняя волна коронавируса потенциально может стать самой опасной с начала пандемии. Украина уже видела 20 тысяч новых заболевших в сутки прошлой весной. Но цифры тяжелых случаев болезни и смертности от штамма "Дельта" уже превышают максимальные значения. Дело даже не в том, как долго продлится пик эпидемии в этот раз, а в том, что он, вполне вероятно, не последний. И с каждым разом вирус становится все более опасным.

Другого ответа на вызовы таких масштабов, кроме массовой вакцинации, человечество еще не придумало. И, конечно, "отказники" и медицинский нигилизм далеко не эксклюзивный продукт украинского общества. С этими проблемами сталкиваются правительства по всему миру.

Потому возможность вернуться к подобию "доковидной" жизни для тех, кто решил обезопасить себя и окружающих – выглядит вполне справедливо. Но только в том случае, если власть сможет обеспечить реальный и действенный контроль за соблюдением правил этой "игры".

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коронавирус, красная зона, локдаун
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