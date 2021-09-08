Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости

Или оставаться в "тени", скрывая доходы от чиновников, но в старости рассчитывать на свои силы. О том, почему этого выбора не избежать – в материале ниже.

Уже целые поколения украинцев воспринимают пенсии как нечто безусловное и само самой разумеющееся. Как и обязанность государства содержать пожилых людей, отдавших десятки лет тяжелой и часто низкооплачиваемой работе.

Кто-то назовет это отпечатком советского прошлого и его мнимой "стабильности", у многих все еще вызываемой ностальгию. Пенсии, возможно, и не показатель стабильности, но как минимум некая гарантия не остаться в старости без средств к существованию. И этот "гарантийный" срок может скоро закончиться.

Пенсии в Украине одни из самых низких в Европе. Из почти 11 миллионов пенсионеров (без учета ОРДЛО и Крыма) к настоящему времени почти 4,2 миллиона получают от 2-х до 3-х тысяч гривен в месяц. Еще немногим более 3 миллионам начислены пенсии от 3-х до 5-ти тысяч гривен.

Весьма скромные для достойной/полноценной/как минимум не нищенской жизни выплаты – благодатная почва для "работы с электоратом" как популистам из оппозиции, так и во власти. Внезапные индексации пенсий перед выборами, доплаты "за старость" людям старше определенного возраста, конечно, находят поддержку у избирателей. И в то же время наносят очередной удар по давно пошатнувшейся солидарной системе, еще тоньше размазывая слой дефицитного "масла".

О чем речь? Взносов работающих украинцев недостаточно, чтобы выплачивать пенсии. Дотации из госбюджета ПФ в этом году составляют 195 млрд гривен. Недостача покрывается за счет других налогов. Популярный аргумент, дескать, "пусть чиновники меньше воруют", ожидаем, но едва ли он в корне проблемы.

В Украине высокий процент "теневой" занятости, зарплаты часто выплачиваются "в конвертах" без официального трудоустройства, с оформлением на "минималку" или через "ФОПы" (где соцвзнос в ПФ удерживается в рамках той же "минималки"). Сюда же накладывается и трудовая миграция. Уезжающие на работу за рубеж лишь усиливают брешь в бюджете Пенсионного фонда, делая отчисления в стране пребывания или не делая их вовсе, работая там на полулегальных основаниях.

Пока бюджет ПФ ужимается из-за недостатка взносов, с другой стороны растет запрос на выплаты. Срабатывает сугубо демографический фактор – пенсионеров становится больше и они живут дольше. Прозвучит цинично, но это проблема для государственных финансов. Причем в Украине далеко не самый плохой показатель в Европе по т.н. "старению нации" из-за низкой рождаемости и растущей продолжительности жизни.

Без резкого и быстрого роста экономики, способного обеспечить более высокие зарплаты, а значит и отчисления в соцфонды, в этой ситуации есть только два выхода – 1) повысить размер отчислений и/или 2) поднять пенсионный возраст. Зачастую за первым решением следует второе или наоборот, порядок не имеет особого значения. Но оба непопулярны ни у граждан, ни у бизнеса.

Накопительная пенсия – новая "старая" идея

Чтобы не стать жертвой народного гнева, в Украине власти оттягивают как могут пересмотр возрастного ценза для выхода на пенсию, латая солидарную систему в ручном режиме.

Еще во времена правительства Владимира Гройсмана чиновники не стали повышать пенсионный возраст, но прописали достаточно жесткие требования к страховому стажу – периоду, в течение которого делаются отчисления в соцфонды. Ежегодно он растет на один год, и с 2028 года для выхода на пенсию потребуется не менее 35 лет стажа. Что же касается единого соцвзноса, за счет которого платятся пенсии, его не стали пересматривать (тем более что в 2015 году Кабмин Яценюка его снизил до 22%), но резко подняли размер минимальной зарплаты, увеличив базу для уплаты ЕСВ.

Изобретая каждый раз велосипед, чтобы не дать развалиться солидарной системе, в правительстве лишь откладывают неизбежное. Но говорить об этом, ставя под сомнение ту самую воображаемую гарантию на старость, долгое время было не принято. Лишь недавно в Кабмине заявили о рисках для будущих поколений пенсионеров остаться даже без небольших сумм выплат.

Власти видят выход в обязательном накопительном пенсионном уровне, идея введение которого обсуждается не один год. Наряду с обычной солидарной пенсией накопительная должна стать еще одним источником дохода при выходе на пенсию. Загвоздка в ресурсе, за счет которого будут формироваться накопления будущих пенсионеров.

Ни у бизнеса, ни у граждан эта идея может не найти поддержки ввиду необходимости делать еще больше взносов. Проблема доверия, а в данном случае недоверия, пока выглядит как одна из основных преград, почему реформа рискует забуксовать на старте. "Отщипнуть" ресурс от солидарной пенсии – также не выход, учитывая и так дефицитный бюджет Пенсионного фонда.

Исходя из анонсов чиновников, реформа пенсионных накоплений может стартовать уже через два-три года. Ее ключевые детали, как процент взносов и порядок их распределения, пока в процессе согласования Кабмина и парламента. Уже этой осенью идея может наполниться конкретикой в проекте закона, к чему готовятся во фракции монобольшинства.

Скептики, в целом поддерживая накопительный уровень, указывают, что финансовая инфраструктура в Украине едва ли готова к старту подобной реформы. Сомнения на этот счет есть и у западных партнеров, ранее рекомендовавших не спешить с накопительным уровнем, а навести порядок в солидарном.

Есть и опасения, смогут ли власти прописать реальные гарантии сохранения накопленных средств, не будет ли иметь к ним доступ государство при очередной кризисе и не станет ли использовать ресурс банально для скупки госдолга и финансирования госбюджета. К тому же неясно, в каком формате к накопительным взносам допустят и допустят ли вообще частные фонды, и не станет ли государство претендовать здесь на монополию.

Время играет против нас

Какой бы путь не был выбран, ошибиться с этой реформой нельзя. И не только потому, что это станет упущенной возможностью для экономического рывка за счет средств пенсионных накоплений. Допустив здесь ошибку, можно подорвать остатки доверия граждан к финансовым институтам, и напрочь отбить желание делать какие-либо взносы, загнав экономику еще больше в "тень". Тем более что еще до старта реформы многие уже восприняли заявления чиновников о рисках остаться без пенсии едва ли не как прямой призыв перестать платить ЕСВ и не содержать нынешних пенсионеров.

Те же трудовые мигранты, уже сделавшие выбор не в пользу Украины, едва ли сильно рассчитывают на помощь от государства, в казну которого они ничего не платили. Равно как и миллионная армия "ФОПов", уже сейчас лишенная соцгарантий, больничных, декретных и прочего. Убедить эти категории "самозанятых" делать взносы еще и в накопительные фонды будет крайне сложно.

Но и без накопительной пенсии, даже со всеми ее рисками и несколькими неудачными подобными проектами в странах восточной Европы, пожилые украинцы через 15-20 лет будут жить еще хуже, чем сегодня их родители. Не делая ничего сейчас в плане новых источников доходов для пенсионеров, последним придется рассчитывать на личные сбережения, возможно, сдачу в аренду недвижимости (если такая есть) или на своих детей и родных, что, к слову, в мире практикуется.

В кругу чиновников из экономического блока правительства все чаще звучат идеи о новом общественном договоре, некой перезагрузке, когда отношения государства и граждан начнутся с чистого листа. Запуск накопительной пенсии как раз и может стать тем триггером, который покажет, готово ли население Украины поставить свою подпись под этим "договором", либо же предпочтет рассчитывать на свои силы, решив, что государству оно ничего не должно.

РОСТИСЛАВ ШАПРАВСКИЙ

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