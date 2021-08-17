Войти | Зарегистрироваться
09:10

среда,
18 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Публикации Финансы Экономика

Коррупция и неэффективность

18.08.2021 / 08:18
Коррупция и неэффективность
Вскоре в Украину зайдут 2,7 млрд долл. от Международного валютного фонда.

Наша страна, как и многие другие, получит эти деньги от МВФ просто в подарок, для стимулирования экономики, пострадавшей от коронакризиса. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что «средства можно использовать на проекты, связанные с развитием инфраструктуры…». А значит, мы как будто возвращаемся в 2020 год, когда власть потратила половину «ковидного» фонда на асфальтирование дорог. На основании уже зафиксированных правоохранителями, экспертами и журналистами данных еще раз напомню, какие основные риски несет «Большое строительство» в украинском исполнении и какие инструменты в состоянии исправить ситуацию.

Неэффективное расходование ограниченных государственных ресурсов

Из-за дискриминационных требований тендерной документации Укравтодора и его неправомерных действий по недопущению значительного числа компаний к крупным тендерам на рынке фактически образовался картель. Ограниченное число компаний, договариваясь между собой заранее о распределении подрядов, принимают участие в аукционах и не конкурируют друг с другом. Как следствие, мы переплачиваем за ремонт или строительство километра дороги от 20 до 40%.

Из-за отсутствия эффективного и непредвзятого контроля над качеством ремонта и строительства (проектанты и технадзор часто являются компаниями — сателлитами картельщиков) существует высокий риск того, что немалая часть дорог «сойдет вместе со снегом».

К тому же около 90% подрядов за прошлый год — это текущий средний ремонт, гарантийные сроки в таком случае колеблются от одного года до пяти лет. А это означает, что вложенные в эти дороги миллиарды скоро могут вполне законно превратиться в тыкву.

При этом никто во власти даже не задумывался над тем, чтобы бюджетные средства не «утекали» из страны на российский битум, американскую технику и в турецкие или китайские компании, а поддерживали украинскую экономику.

Кроме того, инвестирование значительных денег в дороги должно происходить одновременно с развитием железнодорожной и портовой отраслей, с одной стороны, и усилением контроля над перегрузкой на дорогах — с другой. В Украине первое даже не начали, второе — только на старте. Соответственно, по новым дорогам будет ездить еще больше грузовиков, а значит, те будут быстро разрушаться.

Создание новой касты «бизнесменов», которые смогут влиять на государственную политику на уровне олигархов
За год одна лишь компания «Автомагистраль-Юг» Александра Бойко получила подрядов из бюджета более чем на 30 млрд грн. Журналисты программы «Схемы» зафиксировали ее руководителя в одном ресторане с главой бюджетного комитета депутатом партии «Слуга народа» Юрием Аристовым. Эта же компания, по сообщению самого Укравтодора, профинансировала подарок президента Зеленского многодетной семье в виде дома. Отдельные члены картеля имеют связи с мэром Одессы Геннадием Трухановым, еще одна компания — с олигархом Коломойским. Другая — с бывшим помощником нардепа от Партии регионов Шкилем. То есть, если верить словам секретаря СНБО Алексея Данилова, что олигархи — это пятая колонна в Украине, то «Большое строительство» сознательно пополняет пятую колонну новыми лицами и финансирует ее из государственного бюджета.

За то время, пока другие дорожные компании становятся банкротами или банально выживают, картельщики развиваются. Для остального рынка есть два выхода: либо идти на субподряд к картельщикам, либо закрывать бизнес. Что касается субподрядов, то картельщики, чувствуя свое влияние, уменьшают с каждым разом маржу субподрядчиков до грани убытков. Что касается закрытия бизнеса, то это также вызов, потому что покупать дорожное оборудование, машины и заводы, кроме картельщиков, никто сегодня не будет. Они тоже это понимают и демпингуют. Как следствие, картель превращается в монополию, обеспечивая себе влияние и власть на рынке на длительное время и вскоре сможет диктовать свои условия государству.

Увеличение объемов коррупционных денег в экономике

Когда большие суммы бюджетных денег начинают инвестировать в какую-либо отрасль, там непременно возникают коррупция и злоупотребления. Без исключений. Пример крупного строительства США во времена Рузвельта это подтверждает. Но правовая страна быстро на это реагирует приговорами, вследствие чего потенциальные коррупционеры и нарушители воздерживаются от дальнейших злоупотреблений. В Украине все пошло в обратную сторону. Государство вместо того, чтобы провести несколько показательных расследований, наоборот, раскрыло над коррупционерами бронированный зонтик. Например, прокуроры в Украине так до сих пор и не смогли предъявить подозрение представителям компании «Онур», которые имеют давние отношения с Владимиром Зеленским. Хотя польские правоохранители в рамках того же уголовного дела в отношении бывшего главы Укравтодора Новака это уже сделали.

Таким образом, забрендировав «Большое строительство» фамилией Зеленского и подсев на легкие деньги, Банковая дала сигнал всем правоохранителям, что эта отрасль неприкосновенна. Поэтому расследования либо не проводятся, либо имитируются.

Коррупционные практики Укравтодора метастазами расходятся по другим отраслям. Где-то чиновники берут на вооружение уже легализованные лайфхаки по проведению недобросовестных тендеров, где-то просто решают брать, потому что с Банковой показывают пример, что это можно делать безнаказанно. Правоохранители же в который раз получили сигнал сверху, что ничего не изменилось, а значит, расследовать любую санкционированную коррупцию опять необязательно.

Инструменты для эффективной борьбы с коррупцией «Большого строительства»

Здесь показателен пример крупного строительства в США в прошлом веке, о котором часто вспоминают наши руководители. Когда через несколько месяцев после начала большого строительства американские журналисты начали публиковать материалы о значительных хищениях государственных средств, Рузвельт оказался перед выбором: либо остановить строительство (остаться без дорог), либо пойти путем «воруют, но что-то же делают» (израсходовать существенно больше денег налогоплательщиков, коррумпировать властную вертикаль, накачать деньгами дорожную мафию и остаться с плохими дорогами), либо оперативно провести расследования и наказать виновных. Он выбрал третье.

Оперативно создали «летучие группы» из представителей ФБР, прокуроров, шерифов, конкурентного ведомства, финансового контроля. За четыре года более 40 человек получили реальные сроки заключения, в доход бюджета были возмещены миллиарды долларов. Первые аресты начались через несколько недель после создания таких групп.

Как видим, стратегия Рузвельта проверена временем и сработала. Нам следует сделать то же самое.

Расследование Антимонопольным комитетом Украины сговоров, наказание картельщиков, принуждение Укравтодора исключить дискриминационные «заточки» из тендерной документации и прекратить практику неправомерной дисквалификации некартельщиков. Как следствие — восстановление конкуренции на рынке за счет таких действий.
Конкуренция — эффективная прививка от коррупции. Ведь именно за счет конкуренции уменьшается маржинальность, а значит, остается меньше денег и возможностей для взяточников.

Эту прививку может сделать только АМКУ. Но он тоже не вмешивается из-за того, что, как и другие государственные органы, фактически является филиалом Банковой, которая и «крышует» картель.

А вообще, когда абсолютная власть в стране сосредоточена в руках одной политической силы, которая не характеризуется нулевой толерантностью к коррупции, любые инструменты борьбы с ней утопичны. Эффективный рецепт один — лишить эту политическую силу абсолютной власти. Обратите внимание, не власти вообще, а именно абсолютной власти.

Агия Загребельская, учредитель «Лиги антитраста»

Источник

развитие, Коррупция
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 августа
17 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.