Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну

Взамен, переводя домой деньги, "заробитчане" поддерживают курс гривны и покупательную способность внутри страны. Как трудовая миграция влияет на экономику, и кто занимает места уехавших – ниже в материале.

Население Украины за 30 лет независимости сократилось на 10 млн человек. К настоящему времени, если верить Госстату, в стране проживает 41,4 млн граждан. Реальная цифра может отличаться от официальной. Еще сотни тысяч, а, возможно, и миллионы работают за рубежом.

Точное количество трудовых мигрантов из Украины не может назвать ни одно госведомство. Лишь часть работающих за границей пользуются услугами кадровых агентств, которые, как уточнили РБК-Украина в Минэкономики, в прошлом году трудоустроили свыше 86 тысяч украинцев.

"Данные кадровых агентств отображают лишь незначительный сегмент трудовой миграции граждан за границу, большинство трудоустраиваются без участия посредников. По разным экспертным оценкам за границей работает от 3 млн граждан Украины, а в отдельные периоды значительно больше", – рассказали в министерстве.

"Портрет" "заробитчанина"

Из имеющихся у чиновников данных можно сделать вывод, что трудовые мигранты из Украины – это в основном мужчины, причем треть из них еще не достигли 30 лет. "30-40 лет – средний возраст молодого, активного, трудоспособного человека. Это возраст нашего "заробитчанина", который определился, и, к сожалению, не в пользу Украины", – отметил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

География "заробитчанства" по большей части замкнута на ближнем зарубежье – около трети украинских трудовых мигрантов едут в Польшу. Среди популярных направлений для заработка также остается Россия, Чехия и Италия. Зачастую (примерно 66%) работники из Украины заключают трудовые контракты на 6 месяцев, реже (в 30% случаев) на срок от полугода до года, и лишь в 4% случаев – более года.

Почти у половины есть высшее образование, у трети – профессионально-техническое. Зачастую (около 40%) работают в сфере транспорта, на складах, курьерами, а также в переработке и строительстве.

"Бедные едут к богатым"

Почему едут? Мотивов, по большому счету, не так уж и много. Выше зарплата, наличие работы как таковой, больше возможностей реализоваться и т.д. Кроме того, трудовая миграция открывает дорогу к переезду в новую страну вместе с семьями.

Еще в 2017 году группа "Рейтинг", проводя опрос о миграционных трендах, спросила о желании украинцев уехать из Украины. Треть респондентов ответили утвердительно. Киевский международный институт социологии, проводя несколько позже подобный опрос, уточнял, будут ли граждане что-то предпринимать для переезда на длительный срок. И лишь в 7% ответов социологи слышали о такой готовности.

О переезде из Украины, судя по последним опросам, больше всего задумывались молодые люди из западных регионов страны. Причинами для эмиграции они называли надежду получить лучшие условия для жизни и желание обеспечить лучшее будущее детям. И только на третье место ставили отсутствие достойной работы.

Процент желающих уехать только на работу был еще выше. Уже в исследовании 2019 года эксперты "Рейтинга" выяснили, что 60% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет задумывались об отъезде на заработки в другие страны, часто – в Польшу.

"Человек, который не хочет заниматься предпринимательской деятельностью, который не хочет работать на двух работах, едет в Польшу, получая стабильный и все же несколько больший уровень заработков, чем в Украине. Это объясняет, почему такое большое количество молодежи хочет ехать за границу", – сказал РБК-Украина директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Выезд на заработки в другие страны – это, с одной стороны, международный тренд, соглашается собеседник. С другой – общая экономическая ситуация в Украине и уровень доходов объективно ниже и хуже, чем в европейских странах.

"Тут ничего кроме как роста экономики противопоставить невозможно. Но мы в тренде Европы, которая также путешествует с трудовой миграцией между странами. Более бедные страны едут к более богатым. Жители той же Литвы едут в ту же Великобританию, поляки едут в Германию, немцы едут еще куда-то", – говорит Антипович.

И хотя для страны лучше, чтобы граждане не выезжали, а работали в Украине, платили тут налоги и создавали добавочную стоимость в экономике, трудовая миграция – это все же здоровый процесс, уверен исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук. Кроме того, по его мнению, со временем государство и бизнес должны научиться справляться и реагировать на дисбалансы, которые возникают из-за оттока рабочей силы.

"Когда рабочая сила дешевая, вам не нужны инвестиции, чтобы капитализироваться. Но когда люди начинают уезжать, рабочая сила начинает дорожать. И бизнес уже не может найти людей на те деньги, которые он готов платить, чтобы, условно говоря, производить единицу продукции с прежней себестоимостью. Тогда ему нужно привлекать капитал, чтобы модернизировать свое производство, увеличивая продуктивность труда", – объяснил экономист.

Боярчук уверен, что при нынешних миграционных трендах со временем в Украине возникнет четкий запрос на капитализацию, которая в свою очередь будет требовать серьезных реформ. "На это могут потребоваться годы, может, даже десятки лет. Но альтернатива – это закрытая экономика, по типу советской, где есть рабская рабочая сила, которая не может выехать, а отсталость экономики только консервируется", – добавил он.

"Инвестиции" в родину

Трудовые мигранты создают важное подспорье для экономики Украины. Денежные переводы из-за границы – один из основных источников валютных поступлений в страну, давно превышающий суммы иностранных инвестиций. Полученные в ЕС и других странах доходы поддерживают курсовую стабильность гривны, повышают покупательную способность украинцев.

Из-за границы в Украину в год присылают почти 12 млрд долларов. Из них около 7 млрд долларов приходится на страны ЕС. И в прошлом году, несмотря на пандемию, карантин и закрытые границы, объем переводов даже немного вырос по сравнению с 2019 годом.

По странам здесь явный лидер – Польша. На нее приходится свыше четверти всех переводов в Украину. Тогда как еще пять лет назад первой по этому показателю была Россия, несмотря на активную фазу боевых действий на Донбассе и оккупацию Крыма. Теперь же переводы из России занимают 4-ю строчку среди всех стран (7,2% от всей суммы) и снижаются, пожалуй, самыми быстрыми темпами.

Если говорить о минусах для экономик, то, прежде всего, это уже упомянутый дефицит кадров. Это давно стало проблемой для работодателей в Украине, часто неспособных конкурировать с зарплатами на польских или венгерских предприятиях. Но в Украине, как указывают в Минэкономики, наблюдается общемировая тенденция к росту миграционных потоков как в страну, так и из нее.

"В 2021 году прогнозируется сохранение тенденции увеличения количества трудоустроенных иностранных работников у украинских работодателей, а также расширение перечня стран мира, граждане которых будут трудоустраиваться в Украине", – сказали изданию в министерстве.

Официально в Украине работает не так уж и много иностранцев, собственно, как и украинцев за рубежом. В прошлом году их было немногим более 23,4 тысяч человек, что, впрочем, на 10%, чем в 2019 году. И в основном на легальной основе работают иностранцы-руководители (58%), а также специалисты и профессионалы (27%), указали в Минэкономики.

Среди работающих в Украине иностранцев больше других граждан Турции, Индии, РФ, Беларуси, Китая и Узбекистана. А за прошлый год среди легально трудоустроенных стало больше приезжих из Узбекистана (на 40%), Беларуси (26,3%) Индии (25%) и Турции (20%). Сколько выходцев из этих и других стран трудятся на стройках, подрабатывают курьерами и таксистами, можно только догадываться.

С экономической точки зрения замещение трудовых ресурсов из других стран – вполне нормальная практика. Но такие вещи несут ряд социальных рисков, в том числе связанных с вопросами безопасности, полагает Дмитрий Боярчук. "Эти люди остаются в стране, со временем они обретают политическую силу. По примеру той же Германии мы видим, как мощные диаспоры могут влиять на разные вопросы", – отметил собеседник.

Вместе с тем, как обратил внимание Алексей Антипович, уже есть мировой опыт, когда правительства ограничивают замещение трудовых ресурсов из некоторых стран. "Если мы боимся замещения трудовых ресурсов, например, из стран Азии, значит нужно вырабатывать какую-то политику, чтобы замещать наши трудовые ресурсы, например, жителям Беларуси или, если хотите, РФ. Не думаю, что поляки к нам поедут на данном этапе развития нашей страны", – отметил он.

Государство видит еще одну проблему трудовой миграции в недоборе в бюджет Пенсионного фонда, в который армия "заробитчан" по понятным причинам почти ничего не перечисляет. Учитывая разбалансированность солидарной пенсионной системы (взносов работающих уже не хватает для выплаты пенсий), миллионы уехавших за границу украинцев могли бы серьезно помочь с этой проблемой. Не говоря уже о том, что и сами трудовые мигранты, работая не в Украине, не смогут рассчитывать здесь не пенсионные выплаты, если не будут иметь достаточно лет страхового стажа.

"Три миллиона трудовых мигрантов не платят в Пенсионный фонд, они не принимают участия в содержании пенсионеров. Кому-то, наверное, все равно, так как они планируют остаться заграницей и там получать пенсии", – рассуждает Дмитрий Боярчук. Тем же, кто вернется, придется довольствоваться минимальными социальными выплатами, жить на заработанные сбережения или опираться на поддержку детей и родственников.

Вернуть нельзя оставить

Власти, видя дисбалансы в экономике из-за роста трудовой миграции, последние годы много говорят о возвращении украинцев в страну. Еще до пандемии президент анонсировал госпрограмму "Возвращайся и оставайся", обещая льготные кредиты, которые, как рассчитывали во власти, станут стимулом для трудовых мигрантов работать в Украине.

Частично "помог" коронавирус, закрыв границы между Украиной, ЕС и другими странами. Из-за локдаунов по всей Европе остановились бизнесы, оставив на время без работы и "заробитчан" из Украины. В Кабмине подсчитали, что в 2020 году в страну вернулись около 400 тысяч человек. На вопрос, что делать приехавшим из Европы безработным, чиновники отвечали разве что вакансиями в проектах "Большой стройки". Мол, это лучше, чем сидеть без дела, дожидаясь открытия границ и вызова на работу в ту же Польшу.

Еще одна идея власти – инвестировать заработанные за границей деньги в свое дело, создав тем самым новые рабочие места. Кабмин в начале года внес в Раду проект закона Минэкономики о реинтеграции трудовых мигрантов. Помощь от государства, как следует из документа, смогут получить только 700 человек из 400 тысяч. На это нужно не так уж и много – 108 млн гривен. Чиновники подсчитали, что 10% вернулись обратно на работу за рубеж. А из 360 тысяч оставшихся, как указано в пояснении к проекту, только 0,2% безработных имеют навыки и склонности к предпринимательству.

Разумеется, это капля в море на фоне оценок о миллионах "заробитчан". В проекте есть две опции – безвозвратная помощь в размере до 150 тысяч гривен (менее 5 тысяч евро) при наличии 10 лет страхового стажа и, соответственно, своего рода ссуда на такую же сумму, но с условием возврата, если нет достаточного страхового стажа.

Зачастую трудовые мигранты годами работают без официального трудоустройства или почти наверняка без уплаты страховых взносов, а потому вариант безвозмездно получить 5 тысяч евро будет доступен далеко немногим даже из 700 человек, на которые рассчитывает Минэкономики.

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Трудовую миграцию едва ли можно остановить, особенно при условии открытых границ и налаженных транспортных коридоров. Опыт даже более успешных стран Евросоюза служит тому подтверждением. Перекосы в уровне оплаты труда между соседними странами и безработица всегда будут поводами уехать.

А потому, возможно, политикам стоит сконцентрироваться не на возврате тех, кто уже сделал свой выбор не в пользу Украины, а тех, кто еще сомневается. И дать им несколько больше, чем 5 тысяч евро на бизнес 700 людям и неубедительные обещания экономического роста.

РОСТИСЛАВ ШАПРАВСКИЙ

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