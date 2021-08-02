Новый сезон ковида: у Украны есть основания продолжить карантин

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что карантин в стране будет продолжен после 31 июля. Собственно, такая тенденция наблюдается не только в Украине - по данным ВОЗ, число новых случаев ковида в период с 19 по 25 июля выросла на 8% по сравнению с предыдущей неделей, а число умерших от него - на 21%. Новую волну в ВОЗ уже называют «эпидемией невакцинированных», поскольку большинство новых случаев регистрируются у тех, кто еще не привился.

В Европе заболеваемость выросла, а смертность - минимальна

В Италии, где за последние семь дней число умерших от ковида выросло на 46%, уже объявили о четвертой волне пандемии. За минувшие сутки там обнаружили 6171 новых инфицированных, а днем ​​ранее - 5696.

В Национальном институте здравоохранения (ISS) заявили, что почти 99% людей, умерших от COVID-19 в стране с февраля этого года, не были полностью вакцинированы, пишет The Lokal. В опубликованном исследовании ISS говорится, что небольшое число полностью вакцинированных людей, умерших от COVID, были значительно старше тех, кто умер без полной вакцинации - 88,6 года против 80, а также у них было больше проблем со здоровьем. После этого сообщения в стране несколько возросла регистрация на прививку, сообщают местные СМИ. Сейчас в стране полностью вакцинированы 57% населения, но власти надеются до конца сентября вакцинировать всех.

В Италии, как и во многих европейских странах, готовятся ввести обязательные «зеленые паспорта». С 6 августа без них нельзя будет попасть в транспорт, кафе, тренажерный зал, кинотеатры, музеи и т.д. Зеленые паспорта будут у тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, недавно переболел или сдал ПЦР-тест.

Во Франции, где за прошедшие сутки зарегистрировали больше 25 тысяч новых случаев, тоже теперь будут требовать предъявлять COVID-пропуска в ресторанах, кинотеатрах, клубах и для внутренних поездок по стране. Президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что такие шаги необходимы для защиты уязвимых групп населения и больниц на фоне роста числа случаев коронавируса. Французы перед принятием закона было довольно негативно настроены к такой инициативе - 24 июля более 160 тысяч человек вышли на протесты по всей стране.

В Великобритании, где один из самых высоких показателей вакцинации (почти 70% взрослых полностью вакцинированы, а 88% - получили первую дозу), ситуация с заболеваемостью неоднозначна. Со второй половины июня там начался рост числа инфицированных, достигнув 17 июля пика в более 53 тысячи. Но после этого снова пошел спад, хотя суточная заболеваемость до сих пор остается высокой в ​​пределах 30 тысяч случаев в сутки. Эксперты предполагают, что такое падение заболеваемости связано с тем, что часть британцев просто не проходит тесты на ковид, чтобы избежать изоляции. Плюс то, что с окончанием Евро-2020, люди перестали собираться в барах и пабах для совместного просмотра матчей (данные статистики убедительно показывают, что после каждой игрой сборной Англии следовал резкий рост случаев. Об этом пишет Financial Times.

Но принципиально важно: после массовой вакцинации при большом росте заболеваемости показатели смертности от ковида - минимальны. В Великобритании во второй половине июля при пиковом числе инфицированных максимальный показатель суточной смертности составлял 131. А во Франции, где за неделю новых случаев за сутки было 30-45 тысяч, фиксировали 30-70 смертельных случаев в сутки.

В странах Азии и России заболеваемость высокая из-за низкого охвата вакцинацией

Страны Азии и Тихоокеанского бассейна тоже почувствовали ухудшение ситуации из-за распространения штамма «Дельта», пишет Reuters. Но там проблема часто в низком уровне вакцинации. К примеру, в Австралии, где полностью вакцинированы только 18% населения, сейчас вводятся жесткие меры. Хотя цифры суточной заболеваемости в стране, отделенной от остального мира Великим океаном, по сравнению с европейскими, чрезвычайно малы (максимальная заболеваемость была 29 июля - 252 случая), но они стали самыми высокими за последние несколько месяцев. Правительство приняло решение в крупных городах страны привлечь военных, чтобы они проверяли соблюдение изоляции инфицированными, а масочный режим стал обязательным даже на улице.

В Японии 30 июля заявили, что расширят действие режима чрезвычайного положения на три префектуры - в регионе Токио, где проходят Олимпийские игры, и западной префектуре Осака. Причина: в столице и по всей стране наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. В Токио введен четвертый по счету режим чрезвычайного положения с начала пандемии. Ежедневно фиксируются более 3 тысяч новых случаев заражения. Уже к середине этой недели в больницах Токио было занято 64% ​​коек, и министр здравоохранения сказал, что страна вступила в новый этап, который чрезвычайно пугает.

Во Вьетнаме полностью вакцинированы менее 1% населения из 96 миллионов. Большую часть пандемии стране удавалось сдерживать инфекцию, но с распространением Дельты ситуация стала выходить из-под контроля: 24 июля были зафиксированы более 12 тысяч новых случаев.

В России, где кампания вакцинации тоже продвигается медленно (по последним данным, вакцинировано 16% населения), одновременно с высокой заболеваемостью наблюдается рекордная смертность. Всю вторую половину июля там фиксируется наивысшая смертность за время эпидемии с показателями почти 800 смертей в сутки. Такую ситуацию связывают так же с распространением штамма Дельта, но она еще и обостряется нежеланием населения вакцинироваться. Международное социологическое исследование показало, что в России положительно относятся к прививкам от COVID-19 всего 30,4% населения, и страна стала в этом опросе антилидером.

Какие же выводы из ситуации в мире сделать Украине? Уже понятно, что роста заболеваемости нам не избежать - на днях в США распространилась внутренняя информация из Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), что заразность штамма Delta можно сравнить с заразностью таких болезней как ветрянка и корь, а переносить его могут как вакцинированные, так и полностью привиты от коронавируса люди.

Но как видим на опыте вакцинированных стран, прививкой можно защититься от худших последствий, поэтому сейчас - самое время это делать как можно быстрее и с максимально возможной массовостью.

Юлия Горбань, Киев

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