"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса

"Лямбда" происходит из Латинской Америки - региона с наибольшей смертностью от ковида (правда, эксперты уточняют: на ситуацию в регионе повлиял не только новый штамм, но и несовершенная система медицинской помощи).

И вот новый штамм оказался совсем рядом с Украиной - 29 июня во соседней Чехии сообщили, что обнаружили первый в стране случай заражения лямбда-штаммом коронавируса. Пока этот штамм фиксируют в отдельных странах, но его распространение в Украине, похоже, лишь вопрос времени. Поэтому Укринформ выяснял, что известно сейчас об очередной мутации и чего следует остерегаться Украины.

Штамм быстро распространяется, но сама болезнь не изменилась

Вариант коронавируса, который получил название «Лямбда», был впервые обнаружен в Перу еще в августе прошлого года - сейчас там на него приходится 82% новых случаев заражения. Эксперты отмечают, что у этого варианта много мутаций в белке шипа вируса, и это может влиять на скорость его передачи.

По данным ВОЗ, к 17 июня этот штамм обнаружен в 29 странах (в частности, в семи странах Латинской Америки). В Великобритании недавно сообщили, что обнаружили шесть случаев заболевания, их связывают с поездками за границу, но уточняется, что это за период с 23 февраля по 7 июня.

Пока ВОЗ классифицирует вариант «Лямбда» как вызывающий внимание, в то время как «Альфа», «Бета», «Дельта» и «Гамма» классифицируются как варианты, вызывают беспокойство. То есть они считаются более заразными, чем первоначальный вариант, и способными вызвать серьезное заболевание.

Данные о новой мутации коронавируса пока крайне ограничены, информацию о ней дают преимущественно специалисты из Южной Америки, где она распространилась больше всего. Вирусолог Пабло Цукаяма из университета Каетано Эредиа в Лиме (столица Перу. - Ред.) с командой следил за эволюцией этого штамма в Перу несколько месяцев с помощью тестирования генома, пишет DW. Он рассказал, что если в феврале было зафиксировано 200 случаев ковида, вызванных штаммом «Лямбда», то к концу марта он составлял половину всех проб, а через три месяца - более 80% проб по стране «Лямбда стал доминирующим вариантом в стране за короткое время», - сказал вирусолог. К тому же этот штамм может быть более заразным и привести к большему количеству госпитализаций и смертей.

А вот что касается симптомов нового варианта, то Цукаяма в комментарии ВВС рассказал, что серьезных изменений по сравнению с уже известными мутациями не регистрировалось. Хотя в некоторых неофициальных отчетах врачей говорилось, что этот вариант может чаще вызывать проблемы с кишечником.

Коронавирус стал чаще мутировать

О новых мутациях коронавируса в последнее время сообщается так часто, что, кажется, будто человечество столкнулось с чем-то невиданным, ведь во время пандемий гриппа подобной ситуации не возникало.

Эпидемиолог и эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград в комментарии Укринформу объясняет, что особенность вируса гриппа в том, что он может обмениваться частицами генома одновременно нескольких типов вирусов в клетке при репликации (процесс воспроизведения копий ДНК), и таким образом появляются серьезные патогены. Коронавирусу это не свойственно, но как РНК-вирусу ему присуще постоянное накопление определенных мутационных изменений, которые затем помогают ему закрепиться в какой-то экологической ниши (и это не обязательно будут люди). То есть это его естественное свойство, и так он эволюционирует. Но эпидемиолог согласна, что в последнее время мутации в геноме коронавируса ускорились. «Если раньше, в первый год пандемии, за месяц возникала одна мутация, то сейчас за последние три месяца возникло 20 мутаций, и это вызывает обеспокоенность», - отмечает Наталья Виноград.

Она добавляет, что со временем вирус должен ослабить свои патогенные свойства, что произошло с натуральной оспой, легочной чумой. Но пока происходит становление пандемического варианта. «Этот процесс идет по определенной кривой. Сначала вирус агрессивен, набирает потенциал, далее закрепляется в биомассе, и только потом происходит спад патогенных свойств. Впрочем, об этом еще рано говорить», - сказала эксперт.

Украина должна быть настороже

На вопрос о том, насколько угрожающим может быть появление штамма «Лямбда» в Украине, Наталья Виноград отвечает, что его особенность в наличии мутаций, которых на нашей территории еще не фиксировалось. Поэтому Украина должна быть настороже, ведь завоз таких уникальных штаммов всегда вызывает изменения в эпидемическом процессе. «Все зависит от того, будут ли защищать от инфицирования перенесенная болезнь и вакцинация. Если нет или если защита будет снижена, как у штаммов «Дельта» или «Дельта плюс», то тогда «Лямбда» будет иметь преимущества в распространении и сможет стать доминирующим штаммом. А также может вызвать серьезные изменения и повлиять на поступление больных. Поэтому сейчас главное беспокойство том, сможет ли государство обеспечить места в больницах для всех инфицированных, которым это потребуется», - заключает эксперт.

Тем временем в ВОЗ отмечают, что вакцины, которые одобрены организацией, в целом до сих пор были эффективны против циркулирующих вариантов коронавируса, и поэтому нет оснований считать, что они будут менее эффективными против «лямбды». Поэтому сейчас главной задачей остается скорейшее обеспечение вакцинами бедных стран. Ведь остановить дальнейшие мутации вируса можно только тогда, когда иммунитет получит максимальное количество людей в мире.

Юлия Горбань, Киев

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