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Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары

04.06.2021 / 10:36
Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары
Цены на продукты в Украине за последний год заметно выросли, на отдельные товары – едва ли не в два раза. К тому же еда дорожает гораздо быстрее, чем в целом растет инфляция.

На это, уверяют аналитики, влияет как скачок цен на продовольствие на мировых рынках, вызванный ростом потребления, так и возросший спрос в Украине. Подробнее о том, будут ли снижаться цены и что на это может повлиять – ниже в материале.

На питание приходится почти половина всех расходов украинцев. А потому даже незначительные колебания цен не остаются незамеченными в семейных бюджетах. И последний год в этом плане оказался не самым простым.

Цены на продукты, как следует из данных Госстата, за год (апрель к апрелю) выросли в среднем почти на 10%. По отдельным товарам ценники поднялись гораздо выше. Больше других выросла стоимость яиц, сахара, подсолнечного масла, а также хлеба.

Высокий спрос и низкий урожай

Есть несколько причин для роста цен. На стоимости продуктов в Украине сказалась ситуация на внешних рынках. По данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), рост мировых цен на продовольствие продолжается уже почти год. Прежде всего, по словам руководителя департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергея Николайчука, это касается "сырьевых" товаров – зерновые, подсолнечное масло и сахар.

"И именно эти два последних компонента демонстрировали одни из самых высоких темпов прироста цен среди ИПЦ (индекс потребительских цен, – ред.) – соответственно 63% и 65% за последние 12 месяцев в апреле. Для сахара также важную роль сыграло снижение его производства в Украине с 1,5 миллиона тонн в прошлом году до 1,1 миллиона тонн в текущем из-за существенного сокращения урожая сахарной свеклы", – говорит Николайчук.

Что же касается зерна, то, как уточнил эксперт, за последний год оно выросло в цене на 26%, что объясняет годовой рост стоимости хлеба и хлебопродуктов в Украине на 13%. Кроме того, из-за удорожания зерна поднялись цены на корма, а это в свою очередь сказалось на себестоимости выращивания кур и производства яиц.

"Цены на яйца вообще взлетели на 90% по сравнению с апрелем прошлого года. И как раз для этого компонента был наиболее важным внутренний фактор – значительное сокращение производства одним из крупнейших агропроизводителей, в частности, из-за его конфликта с НАБУ", – рассказал эксперт ICU.

Аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко рост цен на мировых рынках считает дополнительным фактором, который привел к ускорению инфляции и выходу ее уровня за пределы целевого коридора НБУ, который составляет 5% ± 1 п.п. Но, помимо внешних факторов, важную роль играют и внутренние причины.

"Это инфляция спроса. Несмотря на экономический кризис в прошлом году, рост реальных доходов граждан продолжился, зарплаты продолжали расти довольно высокими темпами. Это поддерживало высокий потребительский спрос и способствовало росту цен", – уверена аналитик.

К тому же Ахтырко не исключает, что в последнее время по некоторым видам продуктов питания могла добавиться и инфляция предложения. "Вследствие долгих периодов простоя во время карантинов закрылся ряд вспомогательных предприятий, что привело к разрыву экономических связей, цепочек поставок. Это могло привести к локальным снижениям предложения и как следствие – росту цен", – допускает эксперт.

Будут ли цены расти дальше

Многое зависит от прогнозов будущих урожаев, уверен глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин. "Уже есть ожидания, что сбор зерновых и подсолнечника в Украине в этом году должен быть на высоком уровне, соответственно, это должно помочь удержать цены на хлебобулочные изделия и подсолнечное масло на сегодняшних отметках или даже привести к определенному снижению цены в пределах 10%", – допускает Чурин.

То, что в последнее время рост цен достиг уровня, когда стал заметным широкому кругу потребителей, по мнению Евгении Ахтырко, может привести к замедлению роста спроса. Иными словами, высокие цены начнут отпугивать покупателей, что и сдержит их дальнейший рост.

Вдобавок в ближайшее время на ценах на продукты могут отразиться сугубо летние сезонные факторы, когда из-за роста предложения стоимость товаров снижается. "Однако бывали и годы, когда дефляция в летние месяцы отсутствовала. Такой сценарий возможен и в этом году. Тем более что правительство имеет планы воспользоваться летней дефляцией для повышения коммунальных тарифов. Это может нивелировать эффект снижения цен на продукты питания", – рассуждает аналитик Concorde Capital.

И хотя в апреле потребительская инфляция несколько замедлилась – до 8,4% год к году, она все еще осталась за верхней границей целевого диапазона 5% ± 1 п.п. Нынешнее ускорение инфляции носит временный характер и уже в первом полугодии цены вернутся в целевой коридор, полагает Сергей Николайчук. Это, как полагает экономист, произойдет благодаря высокому урожаю зерновых, масличных и других культур, а также снижению мировых цен.

Высокие цены на внешних рынках – это, с одной стороны, причина для снижения спроса, но с другой – повод увеличить производство. И этот момент, говорит Николайчук, FAO учитывает в своих прогнозах по расширению площадей под сельскохозяйственные культуры, в частности, под зерновые. "Именно поэтому во второй половине года можно ожидать постепенное снижение цен как из-за факторов со стороны спроса, так и из-за предложения", – полагает он.

Кроме того, по словам экономиста, в Украине ожидается определенный эффект от ужесточения монетарной политики НБУ, которая позволит вернуть инфляцию к целевому диапазону следующего года. В частности, повышение учетной ставки в этом году с 6% до 7,5% сказывается на укреплении гривны.

"На курс также влияет конъюнктура мировых рынков, которая генерирует рост экспортных поступлений в страну. Эти факторы вместе с сезонными с высокой вероятностью приведут к дефляции летом", – считает Николайчук.

На укрепление курса гривны, как сдерживающий фактор, сейчас едва ли можно полагаться, если речь идет об импорте. Во-первых, как отметила Евгения Ахтырко, не стоит ожидать стремительной ревальвации гривны. Тогда как умеренное укрепление украинской валюты, по ее мнению, скорее приведет к росту доходов импортеров, а не заметному снижению цен на импортные товары.

То, что товары, которые импортируются в Украину, могут дорожать в ближайшие месяцы, допускает и Сергей Николайчук. Сейчас, уточнил он, в мире ощущается значительный спрос и дефицит товаров долгосрочного потребления – электроника, мебель, автомобили и т.д. Как пример – в США цены в б/у авто за год выросли на 21%.

Подобные вещи, по словам экономиста, происходят по ряду причин: наличие платежеспособного спроса, его переориентации на отдельные товарные группы в "постпандемийных" условиях, слабые инвестиции прошлого года, нарушение производственных цепочек и осложнение логистики, из-за чего, например, стоимость морских перевозок выросла почти втрое.

Вместе с тем риском для ускорения ценовой динамики остается ситуация на рынке нефтепродуктов. Здесь, по словам Дмитрия Чурина, сейчас складывается неблагоприятная ситуация возможного повышения стоимости, что в итоге отразится и на ценах на другие потребительские товары.

Также не исключено, что власти задействуют административные рычаги, чтобы сдержать рост цен на продукты, как это уже было в случае с ограничением маржи для сетей АЗС. В раде уже есть несколько проектов, которые предусматривают снижение ставки НДС до 14% на социально значимые товары, их список регулирует Кабмин (крупы, хлеб, сахар, мука, яйца и т.д.).

К слову, об этом же ранее говорил и министр аграрной политики Роман Лещенко, допустив снижение ставки НДС на всю сельхозпродукцию. И хотя нет уверенности, что производители снизят цены пропорционально налоговой льготе, в любом случае это как минимум может стать еще одним фактором, сдерживающим потребительскую инфляцию.

РОСТИСЛАВ ШАПРАВСКИЙ

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продукты, цены
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