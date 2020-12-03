Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина

После почти полувекового перерыва Соединенные Штаты хотят вернуться на Луну для того, чтобы исследовать спутник Земли. Ориентировочная стоимость новой лунной программы составляет 35 млрд долларов. Это более чем в четыре раза меньше общего финансирования программы "Аполлон", в рамках которой на поверхность Луны впервые ступила нога человека.

В 2021 году американское космическое агентство NASA планирует начать миссию Artemis или же "Артемида". Как и в древнегреческом мифе, "Артемида" – сестра-близнец "Аполлона". Цель миссии – вернуть американцев на Луну. В 2024 году NASA хочет не просто вернуть человека на земной спутник, но и обосноваться там.

"В этот раз, когда мы полетим на Луну, это будет не просто визит – мы собираемся остаться", – заявил в июле 2019 года вице-президент США Майк Пенс.

Тренировка перед Марсом

Лунные миссии нужны американцам в том числе для разработки новых технологий и методов, которые позволят человеку долго находиться на другой планете. Считается, что в будущем это поможет в освоении Марса.

Но "Артемида" в корне отличается от миссий полувековой давности. Перед тем, как отправить на Луну следующего мужчину и первую женщину, NASA хочет доставить туда все необходимое для их дальнейшей работы.

Начиная с 2021 года коммерческие компании будут отправлять на земной спутник роботов и разное оборудование. И только ближе к концу 2023 года на Луну отправятся люди.

Американцы планируют вывести на лунную орбиту Lunar Gateway – так называемые "лунные врата". Эта космическая станция станет местом пересадки перед высадкой на Луну.

Также NASA совместно с международными партнерами и частными компаниями создадут абсолютно новый космический корабль Orion, который может уместить шестерых астронавтов, а выведет его за пределы Земли – самая большая в мире ракета SLS. Лунный модуль уже будет ждать астронавтов на Gateway.

Особенность шлюза в том, что он сможет принимать сразу несколько миссий, что позволит NASA расширить сотрудничество с международными партнерами. Gateway и "Орионы" планируют в последующем использовать для экспедиций к Марсу. Полеты к четвертой планете от Солнца требуют большей подготовки и опыта, поэтому сейчас главная задача NASA – освоить самый близкий к Земле космический объект.

Колонизировать нельзя исследовать

Возобновление экспедиций на Луну может стать началом колонизации космоса, но не все так просто. В октябре этого года США, Япония, Канада, Австралия, Италия, ОАЭ, Британия и Люксембург подписали соглашение Artemis.

Договор о космическом сотрудничестве регламентирует возможную деятельность за пределами Земли. Страны, присоединившиеся к инициативе, обязались использовать проект "Артемида" только в мирных целях для научных исследований на Луне и других космических объектах.

"Мы объединяемся с нашими партнерами для изучения Луны и установления жизненно важных принципов, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе, которым сможет наслаждаться все человечество", – заявил директор NASA Джим Брайденстайн.

К инициативе пока не присоединились Россия и Китай, с которыми у Штатов напряженные отношения. Торговая война, разрыв ракетного договора, вмешательство в выборы явно не способствуют партнерству между ними.

Также не нужно забывать, что Москва была главным конкурентом Вашингтона во времена "Холодной войны", когда СССР и США соревновались за первенство в космосе. В то же время в NASA утверждают, что совершенно любая страна может в любое время присоединиться к соглашению.

Но пока остается непонятным, как именно собираются наказывать нарушителей соглашения и будут ли вообще их наказывать. Что может помешать тому же Китаю или России, или даже Штатам, создать на Луне военную базу или разместить там какое-то вооружение? Пока что для этого нет никаких преград.

Эту мысль Netflix недавно обыграли в комедийном сериале Space Force: американские астронавты исторически возвращаются на Луну, а там уже стоит китайская база. Ситуация, конечно, условно вымышленная, но гонка между Штатами и Китаем на лунном направлении набирает оборотов.

К примеру, недавно КНР отправила на Луну аппарат, который должен доставить на Землю несколько килограммом лунного грунта. NASA ничего не оставалось, как только выразить надежду, что китайцы поделятся с миром полученными образцами.

Вернемся к исследованию. Недавно американское космическое агентство с помощью телескопа SOFIA нашло следы воды на солнечной стороне Луны. "Мы еще не знаем, можем ли мы использовать ее в качестве ресурса, но изучение воды на Луне является ключевым для наших планов по исследованию в рамках Artemis", – отметил директор NASA.

Кроме того, на Луне должна появиться связь с технологией 4G. Построить сотовые вышки на спутнике Земли уже предложила американцам финская компания Nokia. Сумма контракта 14,1 млн долларов. Сеть должна появиться на Луне до 2028 года, именно к этому времени NASA хочет закончить строительство лунной базы.

Но это не значит, что появится возможность "набрать Луну" по мобильному. Сеть 4G нужна для того, чтобы ускорить передачу информации между Землей и Луной, чтобы астронавты могли передавать снимки и видео быстрее и в лучшем качестве, управлять робототехникой, а также улучшить свою навигацию при помощи онлайн-карт.

В общем на размещение разных технологий на Луне американское правительство выделило 370 млн долларов более чем десяти компаниям. Среди прочего, на проекты по удаленной выработке электроэнергии и криогенной заморозке.

Девятые в списке

В ноябре 2020 года Государственное космическое агентство (ГКА) подписало договоренности в рамках программы Artemis. Украина стала девятой страной, которая присоединилась к соглашению.

“Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира”, – отметил глава ГКА Владимир Усов.

Примечательно, что Украина тоже может оставить свой след в новом этапе освоения космоса. В сентябре проекты Государственного космического агентства вошли в глобальный сценарий исследования поверхности Луны в рамках программы “Артемида” и инициатив Moon Village Association.

В Госкосмосе заявляли, что украинская сторона работает над проектами по созданию солнечной электростанции для лунной базы, разработке спутника, который будет делать снимки поверхности Луны, находясь на ее орбите, а также приложит руку к созданию солнечно-термоэлектрического генератора.

Но в ответ на запрос РБК-Украина в агентстве сообщили, что на данный момент Украина не принимает участия в проектах программы “Артемида”, поскольку в стране еще не утверждена Космическая программа на 2021-2025 годы. Этот документ определяет космические проекты, которые Украина планирует реализовать, и сколько на это выделят средств.

“Исходя из этого, вопрос сотрудничества с NASA, в том числе и в рамках программы “Артемида”, является преждевременным”, – объяснили изданию в ГКА.

Высадки украинских астронавтов на земной спутник пока ждать тоже не стоит. Как рассказали в Госкосмосе, пока что в проекте Космической программы не предусмотрена подготовка астронавтов и их участие в высадке на Луну.

Интересно, что в интервью РБК-Украина вице-премьер, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский рассказывал о планах Украины создать до 2024 года собственную ракету-носитель. Поскольку сейчас у Украины средств для такого проекта нет, отмечал министр, то в правительстве хотят привлечь иностранных инвесторов.

Хоть NASA и является важным партнером, украинское космическое агентство ищет возможности сотрудничества и с другими странами. Только с начала 2020 года Госкосмос провел переговоры с Мексикой, Бразилией, Германией, Швейцарией, Португалией, Литвой, Турцией, Азербайджаном, Нигерией, Кенией, Египтом, Индией, Китаем, Европейским космическим агентством, ГУАМ и другими странами и организациями. Однако о каких-то прорывах на этом направлении пока неизвестно.

Пока что Украина имеет шанс оставить свой след в программе “Артемида” и помочь своими проектами мировому сообществу в освоении космоса. И если она им воспользуется, то может быть, в будущем свой след на Луне оставят и украинские астронавты.

ДМИТРИЙ ЛЕВИЦКИЙ

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