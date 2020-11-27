МН17: последнее судебное заседание-2020

Ожидается, что рассмотрение дела по существу в отношении четырех обвиняемых начнется 1 февраля 2021 года.

Во время заседания 25 ноября суд отклонил большинство ходатайств адвокатов одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова. В частности, относительно дополнительного изучения так называемых «альтернативных версий» трагедии, что лишь привело бы к затягиванию процесса. Председательствующий судья отметил, что суд должен рассмотреть дело и принять решение в разумные сроки. Также адвокатам родственников погибших суд разрешил предоставить доступ к цифровой версии всех материалов дела. Родные удовлетворены таким решением. А еще они очень рады, что нынешнее последнее судебное заседание прошло без фильмов российских пропагандистов возле судебного комплекса, ведь «кино» вызывало только боль и раздражение своими фейками и «альтернативными версиями» трагедии.

ПОСЛЕДНЕЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОДА

2020 год из-за COVID-19 стал тяжелым испытанием для целого мира. И особенно для родственников 298 человек, которые погибли во время катастрофы самолета, выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года. Шесть лет родные погибших ждали начала судебного процесса, и даже коронавирус не смог помешать слушаниям.

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс огласил свое решение относительно запросов защиты Пулатова. Его адвокаты среди прочего требовали заново допросить экспертов и свидетелей и исследовать все доказательства. Большинство ходатайств представителей Пулатова суд отклонил. В частности, относительно изучения «альтернативных версий» трагедии. Суд подчеркнул, что принцип равенства сторон не означает, что защита может полностью переделать расследование, которое проводила прокуратура. Председательствующий также отметил, что защита подала большое количество ходатайств. По его словам, своевременная подача запросов – не единственный, но не менее важный критерий их удовлетворения.

"Защита должна обосновать, разъяснить, что по ее мнению в материалах дела считает неправдивым или неполным, иначе такие ходатайства несерьезны. И если очевидно, что запрос относительно повторного расследования или допрос свидетеля ничего нового не принесет, то такое ходатайство можно отклонить", – отметил Хендрик Стейнгаюс.

Таким образом, большинство ходатайств защиты Пулатова отклонено. В частности, относительно допроса ряда экспертов, свидетелей и повторного проведения экспертиз изображений «Бука», из которого, по официальной версии следствия, был уничтожен МН17. Международная совместная следственная группа пришла к выводу, что «Бук» принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. А причастными к транспортировке и боевому применению «Бука» является бывший офицер ФСБ, так называемый бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на момент сбития самолета полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все – граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне России.

В то же время суд удовлетворил запросы адвокатов относительно допроса нескольких экспертов и свидетелей, которые могут дать показания относительно «Бука» и причастности Пулатова к его транспортировке. А еще должны допросить военнослужащих 53-й зенитно-ракетной бригады РФ и Сергея Дубинского. Также было приобщено к делу интервью, которое Дубинский дал российской пропагандистке Яне Ерлашовой, но его должны перевести на нидерландский язык.

Что касается Пулатова, который согласился приобщиться к судебному процессу, то суд снова подчеркнул его адвокатам, что в очередной раз приглашает их клиента в судебный зал и не будет присылать ему вопросы в письменной форме, как ранее предлагала защита Пулатова. Из-за того, что главными доказательствами причастности «грушника» Олега Пулатова к трагедии МН17 является прослушка, суд считает необходимым дополнительно исследовать, действительно ли на записях слышен голос Пулатова, чтобы поставить точку относительно разговоров, которых не признает обвиняемый.

ДЕАКТИВАЦИЯ МАТРЕШЕК

После обнародованного расследования Bellingcat, которое доказывает, что российская пропагандисткая Ерлашова и нидерландский блоггер Макс ван дер Верф на своем канале Bonanza Media выпускали фейки о МН17 под руководством главного управления Генштаба ВС России, мне очень захотелось пообщаться с российскими «матрешками», которые организовывали акции возле суда и во время почти каждого судебного заседания крутили свое «кино» этих «журналистов» и ГРУ РФ. Устраивала показы организация «Глобальные права мирных людей». Но на этот раз российская пропаганда пропустила последнее заседание года.

«Да, сегодня «кино» не показывают. Похоже, они уже заработали достаточно денег. Еще до расследования Bellingcat я знал, что эти акции под судом организованы российской пропагандой и что их координировали из России. Что же касается сегодняшнего заседания, суд отклонил большинство ходатайств адвокатов Пулатова, и я очень этому рад», – сказал в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге родственник трех жертв трагедии МН17, член правления фонда «Авиакатастрофа» Пит Плуг после заседания.

Силена Фредрикс, потерявшая своего 23-летнего сына Брайса и его девушку Дейзи, отметила, что уже давно возле суда не было так тихо.

«На эти показы было больно смотреть. Когда их спрашивали, зачем вы это делаете, они отвечали, что ради нас, чтобы что-то нам показать. Но мы прекрасно знаем, кто виноват в смерти наших родных, и это – Россия. Я также знаю о расследовании Bellingcat – оно лишь подтвердило то, что я знала раньше», - подчеркнула Фредрикс.

Однако своими акциями и «кино» «матрешки» возмущали не только родственников погибших рейса МН17, но и нидерландских депутатов.

ВОЗМУЩЕННЫЕ НИДЕРЛАНДСКИЕ ДЕПУТАТЫ

Нидерландских депутатов заинтересовало расследование Bellingcat и возмутило, что в нем фигурирует нидерландский блоггер. Они потребовали от правительства объяснений относительно связей нидерландца Макса ван дер Верфа с российскими спецслужбами. Депутаты хотят знать, что нидерландское правительство может сделать, чтобы предотвратить распространение дезинформации. В частности, прогрессивные демократы из партии D66 хотят знать, есть ли основания для уголовного расследования распространения фейков иностранным государством.

«Нидерландец, очевидно, при поддержке российской спецслужбы подрывает процесс относительно MH17. Это нападение на наше верховенство права», – подчеркнули в D66.

В партии CDA (Христианско-демократическая партия) подчеркнули: «Вопрос состоит не только в том, совершил ли он уголовное преступление, нанося ущерб государственным интересам, но также в том, что мы будем делать с российской разведкой, которая хочет влиять на Нидерланды через блоггеров».

В то же время правительство отметило, что уже давно обеспокоено российским влиянием в Нидерландах, более того – несколько раз обращалось к России по этому вопросу.

В письме от 17 ноября 2020 года за подписью министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока отмечается, что правительственная стратегия борьбы с распространением дезинформации имеет три направления: предотвращение, усиление информационной позиции и, в случае необходимости, реагирование. Отмечается, что СМИ играют важную роль в решении вопросов дезинформации. Соответствующие министерства и службы поддерживают постоянный тесный контакт для обмена информацией, выявления и толкования признаков возможного вмешательства иностранных субъектов. Если выяснится, что существуют подрывные меры вмешательства, которые наносят ущерб национальной безопасности, политической, социальной и/или экономической стабильности, правительство будет вмешиваться.

Также подчеркивается, что правительство Нидерландов неоднократно обращалось к России относительно распространения дезинформации о трагедии MH17 и будет продолжать это делать. А еще отмечается, что нидерландское правительство остается преданным поиску правды, справедливости и ответственности за сбитие MH17 и полностью уверено в нидерландской независимости судебной системы.

Ожидается, что слушания по существу начнутся в 2021 году. Предварительный график слушаний на следующий год уже обнародован на сайте суда.

«Судебный процесс продолжится в 10 часов утра 1 февраля 2021 года. Ожидается, что рассмотрение дела по существу в отношении четырех обвиняемых состоится в феврале. Мы все очень надеемся, что рассмотрение дела по существу начнется 1 февраля 2021 года», – отметил в комментарии Укринформу представитель суда Паул Руэн.

На это надеются и родственники погибших. После судебного заседания они еще долго общаются возле суда, им никто не мешает, потому что под стенами судебного комплекса «Схипхол» впервые не крутят «кино».

Ирина Драбок, Гаага

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