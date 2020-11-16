Итоги карантинных выходных. Как украинцы нарушают и обходят решение Кабмина

Вряд ли какая-либо форма карантина способна теперь заставить предпринимателей не работать. По итогам первого карантина выходного дня стало ясно: все как минимум найдут лазейки, как продолжить работу, а как максимум – полностью будут игнорировать требования.

Среди ресторанов были такие, которые частично подстроились под новые условия – вынесли столики на улицу, обслуживали за пределами заведения. Некоторые закрыли парадные двери, но пускали своих постоянных клиентов через черный ход.

Кто-то заявил, что не получил нормальных разъяснений, что можно и что нельзя в карантинные выходные. Хитрят и магазины. В частности, крупная сеть, торгующая мобильными телефонами и техникой, закрыла крупные магазины в центре столицы, но оставила на двери объявление со списком небольших филиалов в других районах, которые продолжают работу. Впрочем, полиция обещала не сбавлять темпов и на следующие выходные.

Журналисты подготовили подборку заядлых карантинных нарушителей.

Киев

Хотя мэр Виталий Кличко и заявил, что Киев будет придерживаться всех ограничений, введенных правительством, предприниматели не спешили выполнять приказ.

Так, предприниматель Алексей Кушка переоформил магазин велосипедов на "Велосипедную Церковь Украины", чтобы иметь возможность работать. Он даже отметил, что "службы" будут проходить на базе его магазинов.

"Наша миссия – нести светлое велосипедное будущее в головы и сердца людей. Просвещать их и наставлять на велосипедный путь. (...) P. S. Ищем в городах, поселках наших представителей – велоепископов, епископинь, прихожан. P. S. S. Нет, это не шутка", – написал предприниматель Алексей.

А некоторые предприниматели даже не затрудняли себя переименованием. Так, полицейские прекратили работу ресторанов "Хлебный" и "Редкая птица", которые также оказались нарушителями.

В администрации одного из ресторанов даже оправдывались, что на самом деле работали навынос, но некоторые посетители "садились, чтобы выпить на месте" и им "не могли помешать".

На этом в столице все не закончилось. К нарушителям присоединились заведения общественного питания, непродовольственные магазины, аптеки, салоны красоты, костел и даже лицей.

Днепр

В городе решили не прислушиваться к государственной власти, используя довольно интересный способ. Комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая должна утвердить ограничения Кабмина, не смогла собрать кворум из-за "болезни" ее членов.

Но крупные торговые сети решили таки не работать в выходные. Открыты только точки мелких предпринимателей, а рестораны преимущественно работают навынос.

Харьков

В Харькове пренебрегать карантинными ограничениями начали в первую очередь рынки. Пользователи Сети сообщили о работе рынка "Барабашово" и местной барахолки.

Львов

Этот город превзошел всех. Ведь местные власти нашли способ уклониться от карантинных выходных и объявили все дни рабочими.

Но полиция начала рейды и заблокировала работу некоторых крупных рынков.

А в одном из ресторанов, пока правоохранители составляли протокол о карантинном нарушении, официанты продолжали разносить заказы для клиентов.

Тернополь

Как известно, салоны красоты и барбершопы в городе работают по предварительной записи.

Некоторые магазины одежды, как и салоны красоты, принимают клиентов за закрытыми дверями. А часть магазинов непродовольственных товаров работают в нормальном режиме, не таясь.

В свою очередь рестораны Тернополя работают на свое усмотрение: навынос и по предварительному заказу или же в обычном режиме, обслуживая гостей в заведении. Там проверяют температуру у посетителей на входе и закрываются в 22:00. На заведениях можно видеть табличку с хештегом #Работаю.

Местный предприниматель Тарас Ковальчук придумал способ, как официально может работать его ресторан и хостел в карантин выходного дня. В частности, он переделал ресторан в храм, а хостел – в монастырь.

Житомир

В обычном режиме 14 ноября работали местные рынки "Ржаной" и "Хлебный". Также открыты все стеклянные магазины с одеждой и бытовыми товарами.

Отметим, правоохранители уже закрыли 1355 заведений, которым не положено работать согласно постановлению Кабмина.

Также по решению правительства во всех регионах вводится общенациональный карантин, который будет действовать в будние дни.

Представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

Игорь Серов, Мария Журенко

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