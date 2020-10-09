Жесткий карантин после выборов: мнения и факты

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что адаптивный карантин заменят на ужесточенный вариант, если больничные койки, выделенные под заразившихся COVID-19, будут заполнены более чем на 60% (сейчас занято около 16 000 из 37 000).

Но насколько реален новый локдаун?

Все предпосылки для резкого скачка заболеваемости, в том числе самая главная – местные выборы, для этого есть. После того как украинцы побывают на избирательных участках, вирус выйдет на новый виток распространения, и ситуация может стать неконтролируемой.

Мы собрали мнения авторитетных экспертов в области эпидемиологии и социологии и попытались спрогнозировать вероятность нового жесткого карантина после выборов.

Нужно ли ужесточать карантин?

Инна Андрусович, инфекционист:

Всплеск заболеваемости, который мы видим, – следствие очной работы школ и вузов. Сейчас большая часть случаев – заражения от детей. Они легко могут переносить болезнь, а вот бабушки и дедушки – намного тяжелее. Плюс в университеты приехали студенты из разных регионов, в том числе из западных областей, где заболеваемость выше, чем у нас. Много студентов из Индии.

Необходимость вводить более жесткие ограничения: 80 из 100.

Почему нужно усиливать карантин? Пока летом школы были зарыты, а весной работали дистанционно, вирус распространялся медленно. Теперь, когда работают школы и вузы, ученики и студенты приносят вирус домой к родителям, бабушкам и дедушкам.

Что нужно делать:

перевести школы и вузы на дистанционное обучение;

запретить работу заведений развлекательной сферы: кинотеатров, концертных залов, клубов и т. д.

"Такой жесткий карантин, как был весной, не нужен. Но детские сады, школы, вузы нужно закрывать. Медицина сейчас захлебывается, потому что больных больше, чем больницы могут принять", – говорит Инна Андрусович.

Людмила Мухарская, эпидемиолог:

Все зависит от ситуации в конкретном регионе. У нас очень неоднородная заболеваемость по стране, и надо учитывать несколько показателей. Надо понимать, какая заболеваемость в конкретном регионе или населенном пункте. Могут ли в регионе оказывать медицинскую помощь достаточного уровня. Сколько коек есть, сколько оборудовано кислородом, сколько отделений интенсивной терапии и реанимационных коек. Кроме того, надо учитывать ситуацию с тестированием, и на основании этих данных комиссия должна принимать решения о введении локальных ограничений.

Необходимость вводить карантин: зависит от конкретного региона и ситуации.

Что нужно делать: реагировать на вспышки на региональном уровне. Если заболеваемость растет в конкретном населенном пункте, то вводить ограничения именно там, а не по всей стране.

"Ограничительные меры необходимы, но в зависимости от ситуации", – отмечает эпидемиолог.

Бровченко Игорь, председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины:

У нас эпидемия стабильно интенсивно развивается с начала августа. Каждую неделю в стране стабильный прирост, и есть причины только для усиления развития эпидемии. До коллективного иммунитета нам очень далеко. По официальным данным, у нас переболело полпроцента страны. Если таких людей больше, то все равно нам очень далеко до коллективного иммунитета. Но больницы заполняются намного быстрее. По Киеву, если динамика сохраниться, мест в больницах хватит на несколько недель максимум.

Необходимость усиливать карантин: 90 из 100.

Что делать:

пересмотреть критерии включения регионов в "красную зону". Усиливать ограничения там, где быстро заполняются койки в больницах, а не по соотношению к средним по стране показателям заболеваемости.

Конечно, количество коек будут увеличивать, но новые места не будут оборудованы так, как нужно, поскольку они не подготовлены заранее. Но из-за выборов никто ничего не будет менять из-за политических рисков. После выборов ситуация может быть неконтролируемой. Но ситуация уже сейчас требует действий.

При каких условиях могут усилить карантин?

В Украине действует адаптивный карантин. Самые жесткие ограничения вводят в регионах, которые попадают в "красную зону". Решение о переведении области, района или отдельного населенного пункта в "красную зону" принимает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Красный уровень" опасности в регионах вводят при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней.

"Зеленая зона" предусматривает:

- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

- заполненность кинотеатров – 50%;

- перевозка пассажиров – только на сидячих местах.

"Желтая зона" предусматривает:

- все ограничения "зеленой зоны";

- запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Если в области заполненность коек больными коронавирусной инфекцией превышает 50% пять дней подряд, то на ее территории будет установлен "оранжевый уровень" эпидопасности.

"Оранжевая зона" предусматривает:

- все ограничения "желтой зоны";

- запрет деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;

- запрет на работу развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

- остановку плановой госпитализации в больницах;

- запрет на работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

- мораторий на новые изменения в детских лагерях;

- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и общая численность не более 100 человек.

"Красная зона предусматривает:

- все ограничения "оранжевой зоны";

- остановку функционирования общественного транспорта;

- прекращение посещения учебных заведений;

- остановку деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.

До местных выборов осталось чуть больше двух недель.

Виталий Андроник

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