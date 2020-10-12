COVID-19: борьба вручную

По новому прогнозу, который по нашей информации из ОПУ, был доведен до Зеленского, к моменту выборов количество заболевающих ежедневно составит минимум 6 — максимум 10 тысяч, а количество смертей достигнет отметки 150 в день.

Заполненность койко-мест в больницах, согласно официальной статистике, в 17 областях уже перешагнула 50-процентный рубеж и кое-где дошла до 80%. В Донецкой области, по оперативной сводке СНБО, составила 100,7%.

Но больницы второй линии, которые должны были начать открывать, когда заполненность перевалит за 50%, не открываются. Они не готовы, у некоторых не подписаны контракты с НСЗУ. Перепрофилирование же выглядит следующим образом: закрываются кардиологические, неврологические, ожоговые, гематологические и др. отделения, и туда помещают пациентов с ковид. Куда при этом девать других пациентов, с теми же инсультами и инфарктами? На этот вопрос ответа нет. Министр здравоохранения заявляет, что будет разворачивать мобильные госпитали. Правда, не объясняет, когда и как именно собирается это делать.

Между тем, по данным волонтеров, на самом деле ситуация гораздо хуже. Реальность расходится с официальными данными, потому что больницы завышали количество койко-мест. По факту их меньше. В Одессе и в Киеве мест в больницах уже нет. Больные в лучшем случае лежат в коридорах. Телеграм-каналы переполнены такими фото. Опорная больница в Белой Церкви, например, заполнена на 130%. Но и те койко-места, что есть, часто оказываются просто местами лежания или даже умирания, поскольку не обеспечены ни квалифицированным персоналом, ни кислородом.

И кое-где, из-за критической нехватки кислорода, врачи уже решают, кому его давать, а кому — нет. Не по возрастной категории. А по телефонному звонку…

Нам всегда казалось, что если бы обладающие властью и принимающие решения лечились здесь, в Украине, то поняли бы, что такое отечественная медицина, и постарались бы это исправить. Но нет. Сегодня состоятельные украинцы, которые при любых других обстоятельствах поехали бы лечиться в Германию или Австрию, закупили оборудование и если что-то случается, держат специалистов при себе высокими гонорарами, отвлекая и так не хватающих врачей от потока среднестатистических больных.

«Сегодня люди задыхаются на койках, — говорит на ток-шоу «Право на власть» руководитель одесской волонтерской группы «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова. — Люди задыхаются по домам. Их выписывают из больниц с поврежденными легкими, и им тоже ищут концентраторы. Кислорода нет. С Одесской областью киевский поставщик договор расторг, и в наших опорных больницах запаса кислорода — на две недели.

Министр здравоохранения обещает закупить 12 тысяч кислородных концентраторов. Но уже в августе, чтобы купить для Одесской области 100 штук, мы собирали их по всей стране. Их нет. И ни один завод в мире не отгрузит такое количество концентраторов».

Но вместо того, чтобы решать эту проблему, несмотря на то, что 34 купленных ранее КТ стоят без дела, Минздрав централизованно закупает еще 50 КТ (всего запланировано 161), которые некуда ставить, на них некому работать и их не за что обслуживать. То же касается и 100 обещанных ИВЛ, которые доберутся до мест назначения в лучшем случае в конце года. При том, что некоторым больницам они были подарены благотворителями и стоят неподключенные в подвалах. На них некому работать — специалистов нет.

Результатов ПЦР-тестирования в государственных лабораториях люди ждут сегодня по 7–8 дней. И это уже после появления ярко выраженных симптомов. Все это время с заболевшими часто не проводят никаких лечебных мероприятий, они продолжают ходить на работу, в школу, заражая других. А тестирование в частных лабораториях проходит быстрее, но стоит от 700 до 2000 грн. И если деньги в ковидном фонде есть, то почему бы не закупить у них услугу, чтобы люди могли тестироваться бесплатно, и не ждать две-три недели, кашляя и сморкаясь, а потом попадая в больницу с тяжелой формой пневмонии?

«Говорят, что тестирование не нужно, достаточно клинической картины, — продолжает Катерина Ножевникова. — Тогда перепишите свои законы. Потому что опорные больницы первой линии пациентов без ПЦР-тестов не принимают».

«Коллапс приближается, — с изумлением читаю на Фейсбук-странице обращение к власти всегда лояльной к министру Степанову инфекциониста Ольги Голубовской. — Даже если хватит койко-мест, то не хватит рук, знаний и вовремя назначенного, правильно подведенного кислорода».

Но вот на традиционный утренний брифинг выходит Максим Степанов, и, шевеля красивыми бровями говорит: мол, все — фейк и неправда. Тестов в стране делается все больше. 37 тысяч койко-мест с кислородом и подготовленным медперсоналом готовы. ИВЛ в стране — более четырех тысяч. Правда, подключено из них пока менее 10%. Все доплаты врачам не только выплатили, но уже даже начали выплачивать авансом за октябрь. К слову, согласно данным Минфина, из ковидного фонда на доплаты медикам израсходовано 901,2 млн грн. А вот военным/полицейским — 2 млрд 444,5 млн грн. Логично, не правда ли?

Кислорода у нас, по словам министра, получается — хоть завались. 16 производителей в стране имеют лицензию на его поставку. Хотя в целом, конечно, все плохо. И будет еще хуже, говорит министр. Но жестких карантинов больше не будет, а то экономика рухнет совсем. И вообще, граждане, во всем этом виноваты вы сами. Носите маски, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками. Школьникам мы все это в комиксах нарисовали. Полезная вещь. Правда, спустя больше месяца после начала учебного года…

После этого брифинга так и хочется написать: а мы же еще в начале эпидемии предупреждали о несостоятельности власти. Мы же говорили о том, что она должна была бы делать, если бы была властью на самом деле, и хотя бы пыталась соответствовать ожиданиям электората, а не только удовлетворять пиар-потребности президента. И если бы власть умела не только подсчитывать барыши да меряться рейтингами, но и читать, то нам не пришлось бы писать очередной текст.

Нас догнало первой волной эпидемии коронавируса, которую большинство стран пережили весной. И минимум до конца года все будет становиться только хуже. Введя жесткий карантин в марте, и тем самым уже подорвав экономику страны ради того, чтобы подготовить систему здравоохранения ко всеми прогнозируемому осеннему всплеску эпидемии коронавируса, за семь последующих месяцев власть так и не подготовилась. Ни достаточным тестированием и выявлением, ни койко-местами, ни кислородом, ни специалистами. И виноваты в этом не несколько поколений предшественников, а те, кто отвечал за это с марта. То есть Минздрав под руководством министра Максима Степанова и главный санэпидврач страны Виктор Ляшко.

«Если мы будем игнорировать правила противоэпидемической безопасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля», — заявляет министр. Как будто сейчас она под контролем. Максим Степанов не может контролировать даже вверенное ему ведомство. Пару дней назад ковид был подтвержден более чем у 30 сотрудников министерства. С начала эпидемии Минздрав так и не удосужился обеспечить средствами индивидуальной защиты даже собственных сотрудников. Что уж говорить о целой стране. Что это? Преступная халатность? Или таким циничным образом власть снижает нагрузку на Пенсионный фонд? Ведь наибольшее количество смертей — среди украинцев в возрасте 60+.

Эпидемия страшит. Но еще больше пугает ее полная бесконтрольность. Контроль в данном случае означает — не допустить коллапса ни в одной из цепочек. Предупреждая возможные проблемы, а не пытаясь потом тушить становящийся все более масштабным пожар с помощью детской лейки. С весны говорится о возможности подключения частных лабораторий и увеличении количества тестирований, но воз и ныне там. Коэффициент выявления в среднем по стране составляет более 11%, при допустимых 5%. В Житомирской области — вообще 39%.

Если растут госпитализации, должно увеличиваться количество обеспеченных кислородом и квалифицированным персоналом койко-мест. Но этого не происходит.

Эффективный карантин предполагает слаженную работу государственной вертикали и хотя бы минимальное доверие к принимаемым мерам со стороны населения. Но у нас карантинных мер сегодня, по сути нет никаких — одна профанация. И до выборов точно не будет. Хотя локдаун по всей стране и не нужен. Не нужно переносить выборы. В конце концов на них можно прийти в масках. А всю информацию люди получают из соцсетей и телевизора, а не на собраниях и концертах. Цинизм в том, что никто не вводит даже точечные, локальные локдауны, боясь растерять остатки рейтинга. За счет человеческих жизней… А после выборов вводить карантин будет уже поздно.

Что касается доверия населения, то с ним совсем плохо.

Люди, безусловно, виноваты. Отсидев заранее на жестком карантине три месяца и видя в экранах телевизоров, как власти предержащие свободно ходят без масок и тут, и там, при отсутствии каких-либо штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер, они не читают, не смотрят и не хотят слышать. Большинство упорно носит маски на локте, на подбородке, а то и на макушке, игнорирует дистанции. Когда же скептикам и приверженцам теорий заговоров суют под нос цифры, они злятся. «А почему вы не публикуете сезонную статистику гриппа? А где же смертность от онкологии?» — возмущаются отдельные упертые граждане в чате телеграм-канала ZN.UA.

Ну хорошо, давайте посмотрим на цифры. Есть данные Госкомстата по смертности в Украине за 2019 год. В прошлом году мы потеряли 581 114 соотечественников. На первом месте среди причин смертности — сердечно-сосудистые заболевания: 67% — 389346 (в среднем — 1066 в день). На втором — новообразования: 13,5% — 78450 (215 в день). На третьем — внешние причины (травмы, отравления, несчастные случаи и т.д.): 5,2% — 30218 (83 в день). На четвертом месте — болезни органов пищеварения: 4,2% — 24407 (67 в день).

А теперь давайте посмотрим на статистику смертности от ковида за 6, 7 и 8 октября: 77, 93 и 89 соответственно. Среднее арифметическое — 86 в день. То есть больше, чем от внешних причин. Конечно, не совсем корректно сравнивать средние цифры за год с цифрами за три дня. И конечно, от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний умирает несопоставимо большее количество украинцев. Но давайте вспомним также о том, что смерти от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний не происходят за один или несколько дней. К этому, как правило, идут годами. От ковида же сгорают в считанные дни. Пока — в среднем 86 человек в сутки. Но цифры имеют тенденцию к нарастанию.

Ковидное кольцо сужается. И если раньше я читала в соцсетях о том, как заболел кто-то из дальних знакомых, то на днях в тяжелом состоянии в Александровскую больницу попал уже мой родственник.

Лечение пациентов с COVID-19 в медучреждениях в стационарных условиях и забор для тестирования у пациентов с подозрением на коронавирус мобильными бригадами — бесплатно для пациентов. Но я ни от кого не слышала, чтобы оно таки обошлось бесплатно. Все лекарства — за свои деньги. От 5 тыс. грн. И тут, и там люди рассказывают о том, как уже заболев, ездили сдавать тесты и стояли в очередях. Как ожидая результатов уже в больнице, лежали в одной палате с теми, кого потом переводили в ковидные палаты.

Система не справляется. Уже сейчас. Например, увеличился показатель инцидентности в Сумской области. Давайте подумаем, почему. Ко Дню пожилых людей, 1 октября, там не придумали ничего лучше, чем провести конкурс «Леди элегантного возраста». Перед этим в Одессе провели Фестиваль города. Каждое массовое мероприятие тут же сказывается на динамике заболеваемости в городе. Но люди упрямо не хотят это замечать и верить. Пока не коснется лично их или кого-то из близких.

«Директор Марьинской больницы принимает у нас помощь в 18:30. Потому что нужно. Здесь на 60 койко-мест — 76 пневмоний. Боюсь представить, в каких условиях пребывают пациенты, и какую адскую нагрузку выдерживают медики, — пишет на своей странице в социальных сетях член волонтерской организации «Е+» Валентина Варава (Торецк). Предыдущий главврач был пойман на перепродаже гуманитарных СИЗ и… благополучно ушел на пенсию. Сергей работает врио главврача всего два дня. Пришел из коммерческой медицины с современными бизнес-подходами. Надеемся, все получится. Но сейчас в этой опорной по ковиду больнице — более 100 пневмоний. И только пять кислородных концентраторов, вместе с нашим, переданным сегодня. Боюсь думать о том, как там выживают люди: пациенты и врачи.

Врио главврача Покровской больницы Дмитрий назначен три дня назад, после смерти предыдущего главврача от ковид. Он в шоке: «Мы до сих пор не можем поверить, настолько стремительно все развивалось. Первый день она чувствовала себя плохо, второй день — односторонняя пневмония, третий — двухсторонняя, четвертый — ИВЛ. И потом — все. Мы ее мамой называли…»

«А после этого мы заходим в магазин, — пишет Валентина Варава, — и видим людей без масок. Естественный отбор? Но гибнут те, кто в масках. Спасая тех, кто без»…

Накануне 1 сентября, завершая родительское собрание, учительница, перефразируя известный лозунг Остапа Бендера из «Золотого теленка», пошутила: «Ударим оптимизмом по ковиду!» Именно так большинство себя и ведет. Но так же, как автопробег не спасает от бездорожья и разгильдяйства, не спасет от ковида и оптимизм. Если не подкреплен никакими действиями.

Поэтому, рискуя прослыть злобной и надоедливой мачехой, тещей или свекровью, повторим еще раз, что же власть должна сделать как можно быстрее.

Во-первых, перестать скрывать реальные цифры. Сегодня неизвестно даже точное количество тяжелых больных, а соответственно, и темпы их прироста. Это не позволяет заранее увеличивать число койко-мест в больницах, мобильных бригад и лабораторий. Необходимо привлечь наконец частные лаборатории, закупив у них услуги, и увеличить количество тестирований, сократив сроки ожидания результатов. Возможно, выходом могла бы стать реимбурсация.

Во-вторых, СЭС — не СЭС, но прописать функционал, полномочия и уровни ответственности тех же обломков СЭС и Госпродпотребслужбы, в том числе в отношении эпидрасследований, за это время уже можно было.

В-третьих, обеспечить койко-места специалистами. Необходимо призвать военных врачей. Как это было сделано в других странах. В первую очередь инфекционистов, эпидемиологов и анестезиологов. Все они — военнообязанные. Также стоит задуматься о мобилизации врачей-интернов, переквалификации и подготовке врачей.

В-четвертых, обеспечить койко-места кислородом и его правильной подводкой. Провести инвентаризацию неиспользуемых ИВЛ.

В-пятых, развернуть полевые госпитали. Они в стране есть с 2008 года. Причем некоторые использовались с начала войны на Востоке Украины.

В-шестых, запретить массовые мероприятия по стране. За это и за нарушение масочного режима должны быть введены высокие штрафы.

В-седьмых, вернуть учебные заведения на дистанционное обучение. Дети и молодые люди, как правило, переносят заболевание легче, но часто являются его бессимптомными носителями.

Если не сделать все это в кратчайшие сроки, скоро у нас будут переполнены не только больницы, но и возникнут очереди на кладбищах.

К сожалению, особой надежды на то, что власть до выборов (да и после них) предпримет сколь-нибудь эффективные шаги, нет. Остается борьба вручную.

Пожалуйста, хотя бы сами придерживайтесь простых правил: носите маску (а лучше респиратор) в закрытых помещениях; соблюдайте дистанцию (особенно по отношению к тем, кто носит маски в неположенных местах); старайтесь избегать скоплений людей; по возможности перейдите на удаленную работу, а детей переведите на дистанционное обучение. И берегите людей из группы риска — 60+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Алла Котляр

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