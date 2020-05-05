Сдали позиции: почему власть пошла на смягчение карантина

Ограничения, как и ожидалось, снимают не сразу. Например, полноценного транспортного сообщения украинцам придется ждать еще не одну неделю. Подробнее – в материале.

Кабинет министров на внеочередном заседании 4 мая принял решение отменить часть карантинных ограничений: откроются парки, скверы, салоны красоты, летние площадки в кафе и ресторанах, заведения общепита смогут работать на вынос и т.д. Решение правительства вступит в силу с 11 мая, остальные запреты пока продлили до 22 мая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что решение об открытии кафе-ресторанов-парикмахерских принимается уже сейчас, с недельным запасом времени, чтобы бизнес смог как следует подготовиться: закупить продукты или составить график клиентов.

Согласно официальным данным, прирост числа заболевших коронавирусом в Украине в последнее время находится примерно на одном уровне, колебаясь в пределах сотни-полторы новых случаев в сутки. Формально это дает основание для начала первого этапа выхода страны из карантина, согласно ранее обнародованному Кабмином плану.

Впрочем, возможность для кафе и ресторанов легально работать на вынос – уже элемент второго этапа ослабления карантина, для которого уже требуется ежедневное снижение количества заболевших.

При этом число пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией, по той же статистике, продолжает расти, следовательно, растет и нагрузка на медицинскую систему. А главная задача карантина как такового – как раз не допустить ее перегрузки. Впрочем, на данный момент задействовано лишь около 10% процентов больничных ресурсов, предусмотренных на борьбу с COVID-19, так что запас прочности еще есть.

Но в решении Кабмина ясно проглядываются не только медицинские, но и чисто политические соображения. Иначе было бы логично не проводить внеочередное заседание в понедельник 4 мая, а дождаться обычного заседания, которые проходят по средам.

Тогда же можно было бы более точно определить текущие тренды заболеваемости, в частности, как на нее повлияли майские праздники. Раньше этот период, наряду с православной Пасхой, власть называла самым опасным с эпидемической точки зрения.

В последние дни по всей Украине де-факто начался стихийный выход из карантина. На улицах стало гораздо больше машин и людей, многие ходят без масок, и это уже не вызывает особого интереса у патрульных полицейских, потихоньку стали открываться различные уличные кофейни, расцвела подпольная торговля и сфера услуг.

Несмотря на данные соцопросов, по которым большинство украинцев одобряет меры по борьбы с эпидемией, принятые правительством, усталость от карантина в обществе стала ощущаться все сильнее. Тем более, что согласно тем же исследованиям, далеко не все украинцы, на словах поддерживающие ограничения, соблюдают их на практике.

Наверняка свою роль сыграли и постоянные сообщения о том, что европейские страны одна за другой ослабляют карантин, а много раз анонсированный украинской властью ощутимый пик заболеваемость все никак не наступает.

Местные бунты

Все это материализовалось в самую громкую историю майских выходных – демарш черкасского мэра Анатолия Бондаренко, который фактически бросил вызов центральной власти, решив снять карантинные ограничения уже с начала месяца.

Собеседник в Офисе президента рассказал, что послаблениями на выходных воспользовалось меньше десятка черкасских предпринимателей и после визита полиции, объяснившей, что решения Кабмина имеют высшую силу, они согласились свернуть работу.

Тем не менее, Бондаренко за день стал политической звездой всеукраинского масштаба, в его поддержку высказались мэры Львова и Ивано-Франковска, открыть парки и торговые центры решили и городские власти Мукачево.

История стала стремительно набирать ход после того, как на городского голову Черкасс публично ополчились министр внутренних дел Арсен Аваков и даже лично президент Владимир Зеленский, чем спровоцировали новую волну резких заявлений Бондаренко.

Параллельно в Киеве проходили митинги предпринимателей, требующих отмены карантина, под Офисом президента столичные рестораторы соорудили импровизированную летнюю площадку.

Тема противостояния между центральной и местными властями резко актуализировалась, в политикуме пошли разговоры о создании "партии мэров" с прицелом на октябрьские выборы.

Глава Ассоциации городов Украины и потенциальный фронтмен новой политсилы Виталий Кличко заявил, что именно местное самоуправление приняло на себя основной удар в борьбе с пандемией.

"Я хотел бы, чтобы у нас не было соревнования между правоохранительными органами и органами местного самоуправления, что касается возбуждения уголовных дел (за нарушение карантина, – ред.). Мы должны преодолеть те вызовы, которые есть, а не заниматься популизмом. Сейчас не до политики, когда речь идет о жизни и здоровье каждого из нас, жизни и здоровье граждан Украины", – сказал мэр Киева на заседании Кабмина 4 мая.

В ответ на это премьер Шмыгаль несколько раз подчеркнул, что решения правительства, касающиеся карантина, обязательны для всех, в том числе и для органов местного самоуправления, а за их невыполнение будет наступать ответственность.

Но в целом тактика правительства более-менее прояснилась – решения о формате карантина будут принимать местные власти, их же, в случае чего, будут винить в возможных всплесках заболеваемости в отдельных регионах.

В областях с относительно высоким уровнем заболеваемости, как в Черновицкой и Ивано-Франковской, будет введен механизм "адаптивного карантина", то есть ограничения там должны быть более жесткими. При этом Кабмин оставляет за собой право опять централизованно усиливать карантинные меры, если количество больных начнет расти.

Пока же решения отдельных мэров о выходе из карантина уже сейчас будут оспаривать в судах главы ОГА соответствующих областей, как уже случилось в Черкассах. Но вряд ли эти процессы будут иметь большое значение, ведь до 11 мая, когда начнется централизованный выход из карантина, остались считанные дни. Очевидно, совладать с лавинообразным стихийным прекращением карантина по всей стране центральная власть уже бы не сумела.

Впрочем, в правящей партии "Слуга народа" принятые правительством решения не считают политическими.

"Уже давно шла речь о дате 11 мая. Карантин дал возможность пройти этот период без удара по медицинской системе. Но от карантина уже устали люди и устала экономика, было много заявлений от представителей различных отраслей", – сказал РБК-Украина первый замглавы фракции СН Александр Корниенко.

По его словам, эпидемическая ситуация после первых майских праздников еще изучается, но "есть поводы для осторожного оптимизма".

Ящик Пандоры

На Банковой признают, что в последние дни медийная ситуация вокруг карантина сложилась не в их пользу. В частности, случился скандал вокруг ресторана "Велюр", который принадлежал депутату от СН Николаю Тищенко. Заведение во время карантина продолжило принимать избранных ВИП-клиентов. Путанные объяснения Тищенко только усугубили ситуацию.

"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом… И я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не нужно делать из себя какого-то царя. Нельзя всем ресторанам работать – это значит, что и ресторанам, которые были связаны с одним из народных депутатов, тоже нельзя работать", – рассказал в эфире "Свободы слова" 4 мая замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

По информации издания, после этой истории Тищенко окончательно лишился шансов стать кандидатом от партии власти на октябрьских выборах киевского мэра.

Параллельно развивался и другой скандал – с доставкой медицинских грузов из Китая самолетом "Мрия", встречать который приехал президент Зеленский со своим окружением. Как вскоре оказалось, большая часть груза предназначалась для продажи в магазинах сети "Эпицентр", что стало поводом для обвинений власти в коррупции и преференциях для отдельно взятого бизнеса.

И пусть на Банковой уверяют, что полет самолета был оплачен "Эпицентром", а на все поставки из Китая не было потрачено ни копейки бюджетных денег, история уже набрала ход. Заявления главы МВД о выписанных "Велюру" и "Эпицентру" админпротоколах за нарушения правил карантина тоже не могут перебить негативный для власти медиа-резонанс.

"Велюр", конечно, открыл ящик Пандоры", – признает собеседник РБК-Украина в Офисе президента.

Тем временем, во власти советуют готовиться к новой волне заболеваемости коронавирусом, которая может накрыть Украину в конце этой осени – если, конечно, снятие нынешних ограничений не спровоцирует ее раньше.

Если же все пойдет по плану, то правительство будет поочередно снимать карантинные ограничения, в том числе транспортные, от внутригородских перевозок до международного авиасообщения, в несколько этапов. Но это будет не так скоро – не ранее, чем через 3-4 недели.

Последним же откроют метрополитен, вполне возможно, что лишь в конце июня, а то и в июле. До тех пор вопрос подвоза сотрудников в открывшиеся кафе, парикмахерские и магазины частный бизнес должен будет решать своими силами.

С одной стороны, власть пошла на компромисс, попытавшись сгладить ситуацию с "бунтом на местах" и возглавить хаотичный и самовольный выход из карантина. Однако далеко не факт, что предложенное ослабление карантина удовлетворит оппонентов, почуявших слабину. Последствия могут стать катастрофическими – и тут речь уже не только о возможных новых вспышках коронавируса.

Милан Лелич

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