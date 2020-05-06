Забег на местах: какие партии поборются за власть на выборах осенью

Во время местных выборов раскрученный партийный бренд далеко не всегда становится залогом успеха. На первый план выходят партии, имеющие сильные рейтинговые позиции в том или ином регионе, области, городе или общине. А потому результаты гонки в октябре могут заметно отличаться от тех, которые показали итоги последней парламентской кампании.

Эксперты узнали о планах на местные выборы у партий, которые не прошли или не баллотировались в Раду, но могут показать неплохие результаты в борьбе за власть в регионах.

Для большинства крупных и рейтинговых партий политическая повестка сейчас выстраивается в горизонте грядущих местных выборов. Они должны пройти 25 октября этого года, если вспышка COVID-19 не внесет свои коррективы.

Надо сказать, что сместить дату местных выборов не так уж и просто. Это возможно разве что в условиях военного или чрезвычайного положения. Либо же если парламент изменит Конституцию, на что у властей времени остается в обрез. Пока же в партии Владимира Зеленского прогнозируют, что октябрьские выборы наверняка состоятся в срок.

Несмотря на высокие показатели рейтинга, к осенней схватке за власть "Слуга народа" начала готовиться заранее, еще в феврале. На местных выборах влияние общенационального бренда слабеет. Перевес сил оказывается у партий, имеющих в своей обойме ярких лидеров и политиков местного калибра. Дополнительным преимуществом становится и наличие большой разветвленной структуры парторганизаций.

Как показывает практика, зачастую место в совете или кресло мэра горожане скорее отдадут политику, который помог отремонтировать дорогу возле их дома, нежели ставленнику от партии, чей лидер красиво вещает с экранов телевизора. Непровластный кандидат, работающий в городе много лет, может без трудов победить "новичка", идущего под проводом рейтинговой политсилы.

К тому же с началом карантина на местах прослеживается еще одна тенденция. Действующие мэры, возглавившие борьбу с эпидемией коронавирусной болезни в своих городах, лишь наращивают поддержку. Хотя у некоторых из них и без того было по 50-70% рейтинга. И далеко не все они – представители партий, прошедших в парламент.

Изменить расстановку сил в октябре могут так называемые местные партии или партии, имеющие большую поддержку в отдельно взятых регионах. А также рейтинговые политсилы, которые после прошлогоднего поражения во время выборов в Раду намерены перегруппировать силы и побороться за власть на региональном уровне. А потому итоги местных выборов могут кардинально отличаться от результатов парламентской и, тем более, президентской кампаний.

РБК-Украина пообщалось с представителями восьми партий, которые сейчас не представлены фракциями в Раде, но вполне могут дать бой на октябрьских выборах. Еще две партии – "Оппозиционный блок" и "Украинская стратегия Владимира Гройсмана" – пока не готовы раскрывать свои планы на местные выборы. Мы также обратились за комментарием к лидеру УДАРа Виталию Кличко, но на момент выхода материала, из-за загруженности киевского мэра, ответов не получили.

"Самопомич"

В парламент прошлого созыва "Самопомич" львовского мэра Андрея Садового завела 33 народных депутатов. На последних местных выборах в 2015 году партия получила представительство в более чем половине областных советов, а также в горсовете Киева. А Садового в третий раз подряд избрали на пост городского головы Львова.

Во время президентской кампании прошлого года он снял свою кандидатуру в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко. Но в Раду "Самопомич" решила пойти отдельно. На парламентских выборах в июле прошлого года партия потерпела поражение, набрав менее процента голосов. От "Самопомочи" в Раду прошел только один депутат, избранный в мажоритарном округе во Львовской области, Павел Бакунец.

По словам бывшего вице-спикера Оксаны Сыроид, которая с октября прошлого года возглавляет "Самопомич", партия планирует участвовать в следующих местных выборах.

"Но нас беспокоят те изменения избирательного законодательства, которые сейчас пытаются инициировать в парламенте. Особенно – о том, что политическая партия должна участвовать в выборах в 2/3 областных и районных советов. А также намерение установить проходной барьер на уровне 5% по всей Украине в целом. В таких условиях это отрицание местных выборов как таковых. По сути это рейдерство власти общин", – отметила РБК-Украина Сыроид.

Она уточнила, что подготовка "Самопомочи" к выборам ведется все время, а не только непосредственно перед выборами. Эту подготовку во многом обеспечивают постоянно работающие партийные ячейки, которые коммуницируют с людьми на местах, добавила политик.

"У нас есть сильные команды в большинстве областей Украины, в частности во Львове и Львовской области, Киеве и Киевской области, в Харьковской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Херсонской, Житомирской, Черкасской областях", – рассказала глава "Самопомочи".

В этих регионах партия, прежде всего, рассчитывает получить самые высокие показатели во время осенних выборах. При этом в "Самопомичи" опасаются, что исказить их результат может подкуп избирателей, с которым, по словам Сыроид, партия уже столкнулась во время последних промежуточных выборов в объединенных территориальных общинах.

Что же касается возможных союзов с другими политическими силами, то экс-нардеп пояснила, что они "всегда открыты к сотрудничеству".

"Самопомощь" принимает решение о сотрудничестве на съезде или проводе, после коллективного обсуждения. Конечно, это сотрудничество также зависит от того, в какой форме оно будет разрешено избирательным законодательством. Но мы точно не можем объединяться с олигархическими политическими силами", – сказала Сыроид.

ВО "Свобода"

Две последние парламентские кампании в 2014 и 2019 году для "Всеукраинского объединения "Свобода" не увенчались успехом. Накануне последних выборов в Раду партия сумела объединить в своем списке представителей всех видных политсил националистического толка.

Но преодолеть пятипроцентный барьер, чтобы пройти в Раду, этому союзу не удалось. "Свобода" получила 2,15%, проведя в парламент лишь одного депутата по мажоритарному округу в Ивано-Франковской области Оксану Савчук.

При этом на последних местных выборах партия получила депутатские мандаты в 14 областных советах, а также в столичном горсовете. Выдвиженцы от "Свободы" стали мэрами таких областных центров, как Тернополь, Ивано-Франковск и Хмельницкий.

Пресс-секретарь ВО "Свобода" Кристина Равлюк сказала РБК-Украина, что партия собирается участвовать в местных выборах. Причем подготовка к ним "ведется уже давно".

"В 2008 году на одном из партийных съездов было принято решение, что партия будет участвовать во всех выборах, которые будут объявлены в Украине. Мы этого лозунга придерживаемся. У нас подготовка к следующим выборам начинается со следующего дня после окончания предыдущих. Наши областные организации, штабы постоянно работают", – отметила Равлюк.

В "Свободе" не исключают каких-либо союзов или объединений с другими "идеологически близкими" политическими силами.

"Безусловно, переговоры будут проводиться, но они будут зависеть от окончательной версии Избирательного кодекса и правил проведения этих местных выборов, чтобы мы смогли окончательно решить, идем ли мы отдельно как Всеукраинское объединение "Свобода", или будем еще с кем-то объединяться", – сказала пресс-секретарь политсилы.

По словам Равлюк, партия планирует участвовать в выборах во всех регионах страны. Но финальное решение будет принято после того, как станут известны окончательные нормы избирательного законодательства и размер залога для участия в местных выборах. В качестве базовых "Свобода" рассматривает Западную и Центральную Украину.

Нужно отметить, что на прошлой неделе парламент поддержал за основу законопроект Оксаны Савчук в соавторстве с другими депутатами об уменьшении денежного залога в девять раз. Большая вероятность, что вскоре Рада примет этот документ в целом.

"Радикальная партия Олега Ляшко"

Чтобы пройти в парламент в июле прошлого года Радикальной партии Ляшко не хватило 0,99% голосов. В Раде восьмого созыва у РПЛ была пятая по численности фракция, состоящая из более двух десятков народных депутатов. На последних местных выборах партия получила места в 17 областных советах.

Сам Ляшко старается не выпадать из публичной плоскости, посещая телевизионные эфиры и устраивая акции протеста или драки с представителями нынешней власти.

Заместитель лидера РПЛ Андрей Лозовой в комментарии РБК-Украина отметил, что партия обязательно будет участвовать в местных выборах. Что касается баллотирования Олега Ляшко, то такого решения пока нет.

"Несмотря на проигрыш на парламентских выборах, вызванный экстраординарными обстоятельствами в государстве, костяк партии сохранен и на местах отчасти даже усилен. Безусловно, работа происходит. Избирательная кампания всегда начинается на следующий день после окончания прошлой. Все руководство партии, включая лидера, серьезно занимается партийным строительством, чтобы результат на местных выборах был потрясающим", – сказал Лозовой.

По словам Лозового, на выборы партия пойдет самостоятельно. Но в прифронтовых областях на Востоке, "радикалы" не исключают "возможности сотрудничества с другими проукраинскими силами".

Высокие результаты политсила рассчитывает получить в Западной и Центральной Украине. В качестве базовых РПЛ рассматривает те области, где партия получила самую большую поддержку во время парламентской кампании.

"Это Ровенская область, где лучший результат в процентах. Винницкая, где лучший результат в количестве голосов. Львовщина, где был прирост в процентах, несмотря на падение по стране в целом. Черниговщина, Волынь и Хмельниччина, где партия заняла третье место, а также Тернопольщина", – рассказал изданию замглавы Радикальной партии.

"Доверяй делам"

Политическая вотчина партии "Доверяй делам" – Одесса. По итогам местных выборов в 2015 году эта политсила получила крупнейшие фракции в Одесских городском и областном советах. А ее лидер Геннадий Труханов переизбрался на пост городского головы, набрав в первом туре почти 52% голосов одесситов.

В прошлом году у политсилы появился еще один сопредседатель – мэр Харькова Геннадий Кернес. Тогда политики анонсировали создание новой "партии мэров". Но в результате они и еще четыре политсилы объединились, чтобы пойти на парламентские выборы под брендом "Оппозиционного блока". И Труханов, и Кернес заявили, что в случае победы на выборах в Раду от депутатских мандатов откажутся.

Впрочем, этот союз не оправдал возлагаемых на него ожиданий. "Оппоблок" не смог попасть в парламент, получив чуть более трех процентов голосов.

В октябре "Доверяй делам" планирует участвовать в местных выборах, рассказал РБК-Украина одесский мэр Геннадий Труханов. Но пока "во время карантина некоторые юридические аспекты избирательного процесса еще четко не определены", уточнил он.

Сам же Труханов собирается вновь побороться за кресло городского головы Одессы. "Многие социально важные проекты начато, и есть четкие намерения их реализовать", – добавил мэр.

Говоря о подготовке к выборам, он отметил, что работа его и партии "не привязана к избирательному процессу".

"В свое время горожане доверили нам развитие Одессы, ее инфраструктуры и всех сфер жизнедеятельности. И с первых дней мы начали свою деятельность, цель которой город, комфортный для жизни, отдыха, образования и работы. К сожалению, украинские реалии таковы, что выборы у нас проходят чаще, чем хотелось бы. Неудивительно, что множество положительных сдвигов люди связывают с выборами и чьими-либо политическими амбициями", – сказал изданию одесский мэр.

Пока не ясно, произойдут ли какие-либо изменения в руководстве политсилы. При этом Труханов не исключил сотрудничества "Доверяй делам" с теми партиями и их представителями, "которые имеют четкий и последовательный план дальнейших действий и опираются на определенные достижения в развитии общин".

"Гражданская позиция"

На президентских выборах в марте прошлого года лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко стал пятым, получив почти семь процентов голосов избирателей. Повторить этот показатель во время парламентской кампании четыре месяца спустя партии не удалось. На выборах в июле политсила Гриценко набрала чуть больше одного процента.

В 2015 году "Гражданская позиция" получила представительство во Львовском и Тернопольском областных советах, а также в горсоветах Львова и Тернополя.

Пропускать октябрьскую кампанию партия не собирается. По словам главы координационного совета "Гражданской позиции" Владимира Гирняка, политсила будет участвовать в местных выборах и уже начала готовиться к ним.

"Где-то работа ведется более активно, где-то меньше. Но в целом я убежден, что будет результат. Единственный вопрос состоит в том, что сейчас из парламента идут новости о том, что там хотят установить требование о выдвижении кандидатов в двух третях областей и пятипроцентном барьере по всей стране. Мы будем анализировать эти нормы, если их примут", – отметил РБК-Украина Гирняк.

На предстоящие выборы политсила намерена идти самостоятельно. К числу приоритетных целей Гирняк отнес прохождение "Гражданской позиции" в Киевский горсовет.

"Думаю, это реальная задача. Безусловно, для меня как для депутата Львовского облсовета важно обеспечить представительство партии в советах Западной Украины, где на президентских выборах у Анатолия Гриценко был хороший результат. А также – в Центральной Украине. Хотя поскольку наша партия общегосударственная, было бы отлично продемонстрировать хорошие показатели во всех областных центрах", – рассказал глава координационного совета партии.

"Сила и честь"

На президентских выборах бывший глава СБУ Игорь Смешко получил около шести процентов голосов, превзойдя результат многих тогдашних "тяжеловесов" украинской политики. Летом он повел свою партию "Сила и честь" на внеочередные выборы в Раду, но преодолеть пятипроцентный барьер им не удалось. Политсила набрала 3,82% голосов.

В пресс-службе "Сила и честь" сказали РБК-Украина, что партия будет участвовать в местных выборах и уже начала подготовку, "однако карантин ее заблокировал". Сам Смешко участвовать в местных выборах пока не планирует.

По поводу возможных объединений в партии отметили, что "настойчиво ищут союзов с теми политическими силами, программы которых близки к программе "Сила и Честь". При этом делать ставку на какие-либо определенные регионы в партии не намерены.

"У нас базовый регион – вся Украина. Мы будем бороться за голос каждого украинца, где бы он ни проживал. И только избиратели решат, где у нас будут лучшие результаты", – прокомментировали РБК-Украина в политсиле Смешко.

УКРОП

Партия "Украинское объединение патриотов – УКРОП" появилась незадолго до местных выборов 2015 года. Вначале политсилу возглавил Геннадий Корбан, считавшийся на то время близким к Игорю Коломойскому. В составе партии также немало людей, которые так или иначе связаны с олигархом.

На выборах в 2015 году УКРОП завела своих депутатов в 18 областных советах, став четвертой по этому показателю среди всех партий. Партия не баллотировалась в Раду на прошлогодних выборах.

Но трое ее представителей получили мандаты в парламенте девятого созыва, победив в мажоритарных округах – глава УКРОПа Тарас Батенко, Игорь Палица и Ирина Констанкевич. Все они входят в состав депутатской группы "За майбутнє". Причем еще часть уже бывших "укроповцев" прошла в Раду под флагами "Слуги народа".

По словам Батенко, в мае Рада может принять изменения в Избирательный кодекс, которые усложнят участие в местных выборах для многих партий. В частности – требование о выдвижении партией кандидатов в 2/3 областных советов и ОТО по всей Украине.

"Поэтому перед УКРОПом как непарламентской партией будет стоять вопрос об успешном проведении кампании. Для всех участников избирательного процесса сегодня она затруднена еще и объективными причинами, вызванными пандемией. Мы ведем также переговорный процесс с другими партиями относительно участия в выборах. Конкретнее это станет ясно ближе к началу избирательного процесса", – сказал РБК-Украина глава УКРОПа.

Сам он на октябрьских выборах планирует побороться за пост городского головы Львова.

"Народный фронт"

В июле прошлого года "Народный фронт" оказался за парламентских "бортом". Сама партия в выборах не участвовала, но часть ее представителей попали в Раду от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Еще один из видных "фронтовиков" Арсен Аваков сохранил свое министерское кресло после смены власти. Лидер этой партии Арсений Яценюк также пытается не исчезать из публичной плоскости.

На парламентских выборах 2014 года его политсила получила первое место и 22,14% голосов избирателей. Через год социологи зафиксировали, что рейтинг "Фронта" обрушился к одному проценту и с тех пор ему так и не удалось улучшить свои электоральные позиции. По этой же причине на последних местных выборах, прошедших в октябре 2015 года, партия решила идти совместно с "Блоком Петра Порошенко".

Забег на местах: какие партии поборются за власть на выборах осеньюЛидер "Нарфронта" Арсений Яценюк практически исчез из большой политики (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Готовность политсилы взять реванш в октябре остается под вопросом. В марте Яценюк заявил, что "Народный фронт" будет участвовать в местных выборах, если это позволят изменения в законодательство и будет снижен размер залога.

В пресс-службе "Народного фронта" сказали, что "решение об участии партии в местных выборах принимается на съезде".

"После принятия такого решения мы обязательно проинформируем средства массовой информации. Также хотим сообщить, что, к сожалению, существуют законодательные требования, которые серьезно ограничивают участие политических сил в местных выборах. Они, в частности, касаются залога", – прокомментировали РБК-Украина в пресс-службе партии.

Ульяна Безпалько

Источник