Как вывести социалку из цуцванга

Я не ставлю перед собой задачу опровергать или переубеждать. Можно по-разному относиться к бедным людям. Вот только в чем вина ребенка, растущего в бедной семье? Он несчастен и обездолен по определению? Просто потому, что мир оказался к нему несправедлив?

Я так не думаю. Задача сложная, но решить ее можно. И если не устранить проблему, то хотя бы значительно минимизировать ее последствия.

Внезапно свалившийся на наши головы COVID-19 вызвал кризис уже не только системы здравоохранения. Он погрузил всех нас в очень глубокое экономическое болото со всеми вытекающими из этого последствиями.

Умные люди сразу смекнули, что эта заварушка — очень даже о качестве управления, коммуникациях, правах человека, а точнее — их кризисе и множестве других весьма занятных материй.

Условно говоря, умные не будут бегать за проблемой. Они будут стараться предугадывать. На самом деле так называемая новая реальность — не что иное, как способность развиваться в условиях быстрых изменений. Этот темп — не для медленных и ригидных систем и тех, кто так не любит покидать зону комфорта.

И да, это не о кризисе менеджмента. Этот момент скоро у всех пройдет. Уверен, что бизнес, как и всегда, решит эту проблему первым. А вот когда подтянется государственное управление — вопрос открытый. Но вернемся к основной теме.

Бедных станет намного больше. По самым свежим расчетам наших экспертов, даже при оптимистическом сценарии, за чертой бедности окажутся дополнительно шесть миллионов украинцев, включая 1,4 миллиона детей. Это ужасные цифры. Хуже всего выглядит ситуация с многодетными семьями, семьями с детьми до трех лет, одинокими родителями и пенсионерами в возрасте от 65 лет. К сожалению, нет данных о бедности в семьях с детьми с инвалидностью, но нет никаких сомнений, что они — среди самых уязвимых.

В Украине людей трудно удивить и шокировать. Ну, миллионы, ну и что. Мы — большая страна, и проблемы у нас тоже масштабные. Слова "солидарность", "сплоченность", "вызов", "победа" утратили свои изначальные смыслы. Даже у "независимых" лидеров мнений симпатии какие-то одновекторные, что ли.

Смысл приведенных выше цифр — вовсе не в том, чтобы возбудить стандартную баталию между условными популистами и такими же условными и "как всегда недорабатывающими чиновниками". Хотя вероятность такого сценария, увы, — 99 процентов. И есть всего один, довольно наивный, процент, что основные стейкхолдеры все же объединят усилия ради детей и действительно сделают их совместным приоритетом.



В конце концов, не экономикой единой. Она у нас неплохо справляется с абсолютной бедностью, чего нельзя сказать о неравенстве. Система социальной защиты должна стать реальным приоритетом. Надо действовать быстро, осознавая ограничения текущих программ.

Социалку мало кто понимает. Тех, кто ее любит, — еще меньше. Система крайне усложнена и политизирована, и это не вина действующих руководителей. Социалка в Украине — это своего рода казино, где действующая власть всегда проигрывает. Достаточно лишь озвучить необходимость дополнительной помощи отдельной группе — и все, цугцванг. Будет решение принято полностью или же частично, но под давлением от него откажутся — в любом случае это проигрыш для политика при власти.

Отдельный посыл советникам десижн-мейкеров: социальная защита — это еще и действенная экономическая мера, и фискальный стимул с лучшим эффектом мультипликатора. Не бойтесь "вертолетных мер". Не переоценивайте таргетированные программы и капитальные проекты. Всему свое время. Перестаньте обижать местное самоуправление. Оцените наконец-то эффективность программ. Универсальные и таргетированные программы надо комбинировать. По нашим расчетам, если увеличить ежемесячные выплаты по детскому пособию до трех лет в два раза (эта сумма — 820 гривен — не менялась с 2014 года), бенефициарами которого являются 1,1 миллиона домохозяйств, это позволит вывести 170 тысяч домохозяйств с детьми из бедности. Бюджету это будет стоить ориентировочно 7,5 миллиарда гривен. Пожалуйста, не пересовещайтесь, глубоко вдохните и спокойно почитайте качественную аналитику.

Даже не знаю, к чему взывать — к каким чувствам и мотивам. Опять гордость за волонтеров. Да и бизнес-коммюнити проявляет исключительную солидарность. Ну и конечно "государственники", которые просто тихо и спокойно делают свое дело.

Как можно спокойно жить в стране, где половина детей — бедные? Нет этому ни оправдания, ни объяснения. Голодных детей украинцы не простят. Пандемия пройдет, но все будут помнить эти дни, и повзрослевшие дети зададутся вопросом: а что сделала моя страна, когда я был маленьким и беззащитным? Я очень хочу, чтобы для подсчета им не хватило пальцев на обеих руках.

Артур Айвазов, руководитель департамента социальной политики Детского Фонда ООН (Юнисеф) В Украине

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