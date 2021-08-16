Госпитализация детей с COVID-19 в Штатах достигла рекордного уровня

Об этом передает Reuters.

По данным Министерства здравоохранения, штамм коронавируса "Дельта", который быстро распространяется преимущественно среди невакцинированной части населения США, вызвал резкий рост показателей госпитализации за последние недели, особенно среди детей.

Сейчас они составляют около 2,4% всех госпитализированных в стране от COVID-19. Детям до 12 лет пока не разрешено делать прививки, что делает их более уязвимыми к инфекции.

Всего в США фиксируется в среднем около 129 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в сутки, причем этот показатель удвоился в течение двух последних недель. Ежедневно от коронавируса умирает в среднем 600 человек, что вдвое превышает смертность, наблюдавшуюся в конце июля.

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