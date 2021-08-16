Войти | Зарегистрироваться
13:03

понедельник,
16 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Госпитализация детей с COVID-19 в Штатах достигла рекордного уровня

16.08.2021 / 11:49
В субботу количество детей, госпитализированных с COVID-19 в США достигла рекордного показателя - более 1900 человек.

Об этом передает Reuters.

По данным Министерства здравоохранения, штамм коронавируса "Дельта", который быстро распространяется преимущественно среди невакцинированной части населения США, вызвал резкий рост показателей госпитализации за последние недели, особенно среди детей.

Сейчас они составляют около 2,4% всех госпитализированных в стране от COVID-19. Детям до 12 лет пока не разрешено делать прививки, что делает их более уязвимыми к инфекции.

Всего в США фиксируется в среднем около 129 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в сутки, причем этот показатель удвоился в течение двух последних недель. Ежедневно от коронавируса умирает в среднем 600 человек, что вдвое превышает смертность, наблюдавшуюся в конце июля.

Источник

США, дети, госпитализация, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 августа
15 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.