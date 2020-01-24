Письма счастья

Это разрешил Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования", менее недели назад вступивший в силу.

"В детстве я спал возле окна и любил смотреть на звезды, поэтому хочу стать астрономом", "Когда я был маленьким, дедушка лепил мне лошадок из хлеба, и теперь я мечтаю стать ветеринаром", "Хочу учиться у вас, потому что никуда больше меня не возьмут с такими результатами ВНО", — в сетях уже делятся шутливыми идеями для мotivation letter. И сочувствуют: это же если каждый абитуриент имеет право подать пять заявлений на поступление, то ему придется писать пять писем! Значит, подсказки точно не будут лишними.

А вот абитуриентам не до шуток. По двум причинам. Первая: самую хорошую идею может извратить бездарное исполнение. Как мотивационные письма работают за границей, мы знаем, а как это будет у нас — вопрос. И вторая причина: времени до вступительной кампании осталось мало, и хотелось бы уже готовиться к поступлению, но репетиторов по написанию мотивационных писем почти нет. Разве что лица с положительным опытом поступления в западные университеты. Да и неизвестно, как именно их писать, какие требования в Украине (это не удивительно, ведь закон вступил в силу менее недели назад).

Как сообщил директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, уже готовятся изменения в Условия приема на 2020 год, и в конце января они будут выставлены на общественное обсуждение. Затем норма о мотивационных письмах появится в правилах приема университетов.

Согласно закону мотивационное письмо при поступлении не обязательно, каждый вуз сам решает, хочет ли он его получить от своих абитуриентов. "Я убежден, что будут университеты, которые воспользуются новшеством в 2020 году, — прогнозирует Олег Шаров. — Но многие вузы просто не успеют сейчас это сделать и введут мотивационные письма в 2021 году".

Как все это будет работать

Если университет все же будет требовать от своих будущих студентов мотивационные письма, то он должен: а) ознакомить абитуриентов с требованиями и разработать критерии их оценивания и б) принять эти письма, проверить их и объявить результаты.

"На сайте вуза опубликуют не сами письма, а баллы по ним, фамилии и инициалы поступающих, чтобы задним числом никто ничего не менял", — объясняет Олег Шаров.

Важный нюанс: мотивационные письма должны быть написаны и проверены до начала сессии ВНО. Первое ВНО у нас пройдет 21 мая, так что 20 мая абитуриенты уже будут знать, как выбранный ими университет оценил их письма.

За мотивационное письмо абитуриенты могут получить один или два балла. Вроде бы немного, но в борьбе за место в вузе может иметь значение каждый балл. Учтите также, что мотивационное письмо — не единственная добавка к баллам ВНО и аттестату. Дополнительно можно получить до пяти баллов за подготовительные курсы (для естественно-математических и инженерно-технических специальностей) и победы в олимпиадах.

Каковы плюсы идеи введения мотивационных писем

Есть шанс, что благодаря им университеты смогут отобрать мотивированных абитуриентов и немного поддержать их при поступлении.

"Мотивационные письма — одна из лучших практик поступления в заведения высшего образования в развитых странах, — говорит Олег Шаров. — Надеемся, что это позволит отечественным вузам увидеть своего целевого поступающего".

Существует робкая надежда, что, засев за написание мотивационного письма, абитуриент лишний раз задумается, нужна ли ему именно эта профессия, а не какая-то другая. Трудно написать хорошее письмо, если ты идешь учиться на бухгалтера по той причине, что так хочет твоя мама-бухгалтер.

Доктор философии, учредитель U.World Foundation, преподаватель Киевской школы экономики, приглашенная профессор и исследователь в Стенфордском университете (2014–2017) Светлана Хутка отмечает: "У меня есть опыт обучения и стажировки в шести университетах Великобритании, Европы и Америки. Ни один из них не обходится без мотивационного письма. Ведь по результатам тестов очень трудно понять личность, а у университетов свои требования к профилю отбираемых ими студентов. Одни хотели бы больше общественной активности, другие — спортивной, некоторые — научной, а кто-то обращает внимание на лидерские качества. Кроме того, мотивационное письмо всегда показывает, насколько грамотно вы можете раскрыть тему, насколько у вас корректная речь. Такое письмо — дополнительная возможность оценить потенциал студента".

Какие существуют опасности

Прежде всего ведутся споры о том, насколько прозрачным и объективным будет оценивание мотивационных писем, а значит, и начисление дополнительных баллов по ним. Не станет ли это лазейкой для коррупции, действительно ли дополнительные баллы получат лучшие, а не "кто надо"? Ведь вузы сами будут разрабатывать критерии оценивания мотивационных писем и сами будут их проверять. Мы это уже проходили с творческими экзаменами.

Кроме того, не спровоцирует ли новое требование к поступающим волну плагиата? Фирмы, торгующие рефератами, дипломными работами и диссертациями, смогут быстро сориентироваться и расширить ассортимент своих услуг. А абитуриенты начнут скачивать тексты писем из Интернета или заказывать их специалистам.

В том, что спрос на такие услуги будет, можно не сомневаться. Многие ли наши абитуриенты, не планирующие поступать в зарубежные университеты, готовы к написанию мотивационного письма? "У нас нет культуры и опыта подготовки мотивационных писем, — говорит Светлана Хутка. — На Западе абитуриент может получить и поддержку консультантов, и образцы, там в целом иной подход к формированию навыков самопрезентации. В принципе писать мотивационные письма там учатся еще в школе. Ведь в мире много внимания уделяют тому, что называется academic writing. Но, с другой стороны, там и написание мотивационного письма обязательно. У нас — нет".

Пока неизвестно, будут ли у нас проверять мотивационные письма на плагиат. Если этот вопрос отдадут на откуп вузам, то все ли захотят отсеивать недобросовестных абитуриентов? Превратить мотивационные письма в легкую и легальную лазейку для получения дополнительных конкурсных баллов будет очень выгодно тем университетам, которые не пользуются большим спросом у абитуриентов. Им надо бороться за каждого студента, и такая приманка будет не лишней.

Светлана Хутка объясняет, что в западных университетах мотивационные письма проходят обязательную проверку, и в случае выявления плагиата абитуриент не сможет поступить, а будет вынужден повторить попытку в следующем году.

Очевидно, антиплагиатные нормы и санкции за их несоблюдение надо прописать в условиях приема, чтобы они были обязательными для всех. Причем санкции не только для недобросовестных абитуриентов, но и для университетов, закрывающих глаза на плагиат.

Следует также учесть, что проверка мотивационных писем требует ресурсов — и кадровых, и финансовых. Есть ли эти средства у вузов? "Финансовые вопросы заведения высшего образования решают самостоятельно. У них есть финансовая автономия, позволяющая определить, как расходовать средства внутри заведения", — объясняет Олег Шаров.

Ну что же, будем ждать обновленных Условий приема в заведения высшего образования. А пока они дозревают, для владеющих английским языком есть несколько советов от Светланы Хуткой: "Когда речь идет конкретно о кейсе мотивационного письма для поступления, то, очевидно, в первом приближении можно рекомендовать ориентироваться на структуру, которую обычно требуют западные университеты. Найти ее очень просто: в поиск Google закладываете ключевые слова Motivation letter for Bachelor Program at University. Поиск выдаст множество разных ссылок, рассказывающих, как готовить мотивационные письма. Я бы также рекомендовала помнить, что шаблон — это пример для наследования, а не списывания. Какие-то рекомендации будут на сайте Министерства образования и на сайтах университетов, которые выставят свои критерии к проверке мотивационных писем, и станет понятно, на что обращать внимание при написании. Мне кажется, что в принципе это неплохая история. Увидим, как она будет работать в реальности".

Оксана Онищенко

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