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Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки

09.01.2020 / 09:27
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Термин "сколиоз" обозначает "боковое искривление позвоночника". Хотя, конечно, эта патология (особенно в тяжелой степени) сказывается на всем организме в целом, нарушая его строение и функции.

К тому же это еще и большая психологическая и социальная проблема. Которая, как ни обидно, может возникать не только из-за ошибок природы, но и по нашей вине… Ведь сколиоз чаще всего развивается в период интенсивного роста ребенка.

Причины сколиоза

В младшем школьном возрасте (7–12 лет) костная система ребенка неустойчива, так как богата мягкой хрящевой тканью, и при неумеренной и нерациональной нагрузке (к сожалению, сейчас неизбежной для школьников) в ней развиваются различные патологические изменения.

А в 12–15 лет, когда наступает период наиболее быстрого роста и ускоряется процесс окостенения, позвоночник наиболее раним и подвержен всевозможным искривлениям. И все потому, что зачастую скелетные мышцы оказываются недостаточно развитыми, чтобы удерживать спину в правильном положении. Поэтому в профилактике и лечении сколиоза, который, кстати, очень трудно лечится, многое зависит от внимания, упорства и целеустремленности родителей.

Профилактика сколиоза

Если вы заметили любое нарушение осанки у ребенка, необходимо принимать меры, чтобы не допустить развития сколиоза. Но если же у школьника четко видно искривление позвоночника, то бегом к ортопеду!

Нужно научить ребенка правильной осанке. Пусть он станет у стенки так, чтобы чувствовать опору затылком, лопатками и ягодицами и запомнит это положение тела. Регулярно напоминайте ему о необходимости держаться именно так. Еще лучше, если "учить осанку" вы будете вместе. Тогда все члены вашей семьи окажутся в выигрыше.

Важно приучить ребенка к контролю за осанкой. Следите за тем, чтобы ученик во время выполнения домашнего задания сидел правильно. Правда, это возможно лишь в том случае, если стол и стул удобны и соответствуют росту ребенка. Помните, чтобы не сутулиться, живот ребенка должен упираться в край столешнице. Объясните ему это правило и пусть он сам следит за этим, когда занимается в школе.

Спать необходимо на жесткой постели, а если есть возможность — на ортопедическом матрасе. Важно также правильно "нагружать" спинку в течение дня, поэтому тетради на занятия лучше носить в рюкзаке со специальной ортопедической спинкой.

Спорт. При любом искривлении позвоночника очень полезно плавать, так как это разгружает спину и одновременно повышая силу и выносливость мышц. А заодно еще и тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную систему.

А вот такие виды спорта, как теннис или бадминтон предопределяют несимметричное развитие мышц, поэтому при функциональном сколиозе нежелательны, а при истинном — запрещены.

Если вы обнаружили у ребенка признаки сколиоза, не откладывайте визит к ортопеду. Только специалист может назначить правильный комплекс процедур, чтобы избавить ребенка от этой проблемы. Имейте в виду, что в детском возрасте, как правило, удается полностью исправить искривления позвоночника. Намного труднее сделать это после окончания роста организма, в 16–18 лет.

Как определить сколиоз

Оценить правильность осанки ребенка можно самостоятельно. Будете купать ребенка, попросите его стать ровно в удобную для него позу.

Хорошей осанкой считается такая, при которой передняя поверхность грудного отдела и живота находятся в одной плоскости. При средней осанке замечается некоторое выпячивание живота. А вот заметная сутулость определяется одновременным резким выпячиванием грудного отдела и лопаток. Значительный прогиб поясничного отдела вперед тоже тревожный звоночек для родителей.

Источник

спина, позвоночник, сколиоз, лечение сколиоза, профилактика сколиоза
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