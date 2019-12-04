Что изменилось в Киеве за 2019 год и чего ждать в 2020: отчет мэра Виталия Кличко

В перечне своих успехов Кличко назвал ремонт городских больниц, роддомов, реконструкцию парков и скверов, продолжающуюся реконструкцию киевского зоопарка, строительство вело-пешеходного моста от Владимирской горки к Крещатому парку, обустройство аллеи Художников на Андреевском спуске и строительство новой лестницы возле Андреевской церкви.

Столичный градоначальник заявил, что город активно развивает транспортную инфраструктуру. За последние несколько лет Киев закупил 121 новый троллейбус, 63 современных трамвая и 100 автобусов. Город обновил 135 вагонов метро. В этом году отремонтировали 5 станций скоростного трамвая на Борщаговской линии. И хоть и с проблемами, но все же внедряют единый билет для проезда во всем городском транспорте. Его запуск в промышленную эксплуатацию, напомним, перенесли на 1 апреля 2020 года.

Также, по данным мэра, в городе за 2019 год обновили 16 мостов и путепроводов. Капитально отремонтировали и 830 придомовых территорий и проездов.

"Киев – чемпион по ремонту дорог и мостов. За последние четыре года мы обновили более 900 километров дорог в Киеве. Особое внимание в этом году уделили обновлению мостов и путепроводов. Большинство из них не ремонтировали с момента ввода в эксплуатацию. А это – 40-50 лет! Нам удалось буквально вдохнуть вторую жизнь в такие объекты как Русановский метромост и Борщаговский путепровод", – заявил мэр.

Кличко подчеркнул, что подрядчики строительства Шулявского путепровода обещают пустить по нему транспорт уже до конца этого года.

"Мы каждый день контролируем процесс строительства и мне докладывают, что все идет по графику. Все обвинения в завышенной стоимости работ по строительству Шулявского путепровода – это манипуляции. Да, подорожали материалы для строительства моста, поэтому его стоимость стала немного больше", – заверил Кличко, напомнив, что все закупки проводятся публично и прозрачно.

Среди успешных проектов мэр назвал завершенный в этом году капитальный ремонт станции метро "Святошин". Он к слову, длился почти два года. Там обустроили лифты и подъемники для маломобильных категорий населения. Хотя, как уже сообщал сайт "Сегодня", на перроне станции "Святошин" отвалилась плиткаи метрополитен обратился к подрядчику исправить недоделку.

"Столица и в дальнейшем планирует обновлять старые станции киевского метро. Идет строительство метро на Виноградарь. В конце 2021-го года планируем открыть две новых станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды", – пообещал Кличко.

Также мэр гордится созданной системой видеонаблюдения "Безопасная столица", в рамках которой в Киеве уже работают 7 600 камер видеонаблюдения. Вся информация по ним поступает в городской дата-центр, где обрабатывается и сохраняется.

"Есть у нас камеры и с функцией распознавания лиц, номеров авто, с системой фиксации скорости. По информации столичной полиции, уровень преступности в публичных местах, по сравнению с 2016 годом, снизился почти на 60%. Кстати, по последним событиям: подозреваемых в расстреле авто на улице Льва Толстого идентифицировали и задержали благодаря камерам, которые установил город. То есть, видеонаблюдение помогает обеспечивать порядок и безопасность в Киеве", – подчеркнул мэр.

По словам городского головы, с 2019 года власти начали воплощение проекта "Деньги ходят за ребенком". Более 200 семей киевлян при выборе частного сада уже воспользовались своим правом на компенсацию за дошкольное образование ребенка из бюджета. Это почти 2,5 тысячи гривен в месяц. В 2020 году в столице продолжат реализацию этого проекта. На это планируется выделить более 5 миллиардов гривен.

Кроме того столичная власть продолжает обновлять спортивные объекты и строить новые.

"Мы открыли после реконструкции стадион "Русановец". 4 декабря открываем обновленный легкоатлетический манеж на Березняках. Я вам хочу сказать: такой базы для подготовки спортсменов не имеет ни один город Украины", – отметил Кличко.

Он также добавил, что на стадии завершения находятся работы по капитальному ремонту бассейна на улице Бастионной, вскоре откроются обновленные спортивные школы "Ринг" и "Атлант", а также начаты работы по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Радужной.

Свое выступление мэр закончил на юморной ноте, показав видео на тему, каким 2019 год был лично для него. Картинку сам же и комментировал. Виталий Кличко вспомнил, что в этом году побывал в Швейцарии на Давосском форуме, где повредил спину и лечился. Вспомнил свой визит в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также визиты в США и Вену.

"Этот год добавил седины и морщин. Лишних 3 килограмма веса, из которых 2 я хочу сбросить в ближайшее время!" – отметил Кличко.

Из планов на следующий год – мэр пообещал, что в мае будет открыт новый вход в столичный зоопарк, и продолжится его реконструкция. До конца 2020 года будет открыто движение автотранспорта на Подольско-Воскресенском мосту. Также будет строиться метро на Виноградарь. Усилят и борьбу с нарушителями правил парковки при помощи закупки дополнительных эвакуаторов.

"В 2020 году для наведения порядка с парковками мы планируем укомплектовать инспекцию по парковке, увеличить количество эвакуаторов минимум до 100 единиц, обеспечить круглосуточный режим их работы, внедрить автоматизированную систему контроля оплаты услуг за парковку, перейти на автоматизированную фиксацию нарушений правил остановки, стоянки, парковки авто в режиме фото-видеосъемки", – отметил Виталий Кличко.

В 2020 году в Киеве также продолжат строительство двух детских садов "с нуля" – на Троещине и в Соломенском районе столицы. Еще два садика ожидает реконструкция. Запланирована реконструкция с пристройкой в одной из столичных гимназий. Кстати, на строительство новых садов и школ, реконструкцию и ремонт существующих направят более 2 млрд грн из горбюджета.

Тем временем жители столичных Позняков жалуются на то, что власти не строят школу и детский сад в их районе.

"На территорию большого пустыря в районе улиц Урловской, Анны Ахматовой и проспекта Григоренка вот уже более 10 лет не могут построить школу и детский сад, которые были заложены в планах столичных властей. В мэрии как будто не замечают, как густо застроен наш район. Нам приходится возить детей в другие школы, а пустырь, где она должна появиться, захватывают стоянками для автомобилей и засыпают мусором", – жалуется местный житель Александр Иванчук.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко называет отчет мэра Киева подготовкой к грядущим выборам.

"Я не помню, были ли ранее такие отчеты Виталия Кличко, но думаю, что это связанно с обострением борьбы за пост мэра Киева и должность главы КГГА. Сейчас эта должность, кстати, вакантна. За пост мэра Киева идет заочная борьба. Скорее всего выборы мэра Киева и Киеврады будут, как и по всей стране, в октябре следующего года. По результатам разных опросов, Виталий Кличко является лидером среди потенциальных кандидатов, но победа ему далеко не гарантирована. И критические настроения за последние годы по отношению к Кличко значительно увеличились. Критиков и недовольных деятельностью действующего мэра предостаточно. Очень бросается в глаза и активность провластных претендентов на должность мэра, их действия подстегивают и Виталия Кличко. Он начал активно заниматься пиаром. Это очень заметно. И этот годовой отчет – это тоже элемент его стратегического предвыборного пиара", – рассказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Александр Марущак

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