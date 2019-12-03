Прикосновенные неприкосновенные: сядет ли «смотрящий» Вадим Столар?

Сколько бы в Украине не грозились отменить неприкосновенность, определенная каста «неприкасаемых» всегда лишь презрительно ухмылялась, наверняка зная, что их это затронет. Главное для политического флюгера – вовремя следовать за ветром, перебегая из партии в партию. Важно не упустить момент и обзавестись очередным покровителем на самом верху, тогда можно переживать смену правителей без особого ущерба для статуса и кошелька. И только теперь появился шанс на то, что переменившийся политический ветер может и сдуть пару поднадоевших обществу «флюгеров». Например, небезызвестного Вадима Столара, который является «смотрящим» за Киевом и строительным магнатом, наевшим жирок благодаря недалекости и жадности Виталия Кличко – и не только.

Конвертное счастье

Совсем недавно разгорелся скандал с зарплатами в конвертах в Верховной Раде. За расследование немедленно взялось Национальное антикоррупционное бюро. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины по факту возможного незаконного получения депутатами неправомерной выгоды, то есть - взятки. Как стало известно журналистам из НАБУ, одной Радой тема с долларовыми зарплатами в конвертах не ограничится. Открыто еще одно производство – по факту раздачи денег мимо кассы в Киевской горадминистрации. Занимается этим не кто иной, как «теневой мэр» Вадим Столар, подмявший под себя почти все интересные и денежные департаменты КГГА. За лояльность и сговорчивость чиновников надо платить – и наш герой исправно платит. Теперь, правда, у правоохранителей дошли руки и императора столичных строек. В НАБУ утверждают, что готовятся вручить Вадиму Столару подозрение – уголовное дело сформировано и готово.

О том, что Вадим Столар подкармливает чиновников из КГГА, не писал только ленивый.

Народный депутат Борислав Береза пару лет назад прямым текстом написал, что большинство людей из ближайшего окружения Кличко находятся под влиянием Столара.

По словам Березы, в Киеве происходит «реванш команды Черновецкого или же старые порядки по-новому».

Береза утверждает, что Столар обложил Кличко «своими людьми», фактически лишив киевского градоначальника реальных рычагов власти. Так, к людям Столара-Черновецкого Береза отнес следующих чиновников:

— Геннадий Плис, первый заместитель главы КГГА, замещает Кличко во время его отсутствия, фактически выполняет обязанности мэра.

— Павел Пантелеев, заместитель главы КГГА, курирует киевские рынки, Киевэнергохолдинг, Киевводоканал, Киевгаз.

— Елена Марченко, Департамент по вопросам государственного архитектурного строительного контроля. Контроль за строительной сферой и выдачей разрешений.

— Максим Кузьменко, Департамент промышленности и развития предпринимательства. Курирует промышленные предприятия столицы.

— Павел Мархайчук, Департамент внутреннего финансового контроля и аудита. Проводит расследования и проверки коммунальных предприятий и департаментов КГГА с целью установления контроля за руководителями этих подразделений.

— Алексей Полищук, Департамент земельных ресурсов. Согласование решений на отводы земли, на сделки с землей.

— Алексей Козловский, Департамент транспортной инфраструктуры. Курирует Киевпастранс, метро, ремонт дорог, торговлю в подземных переходах, парковки.

— Андрей Гудзь, Департамент коммунальной собственности. Контроль за всеми коммунальными предприятиями и их собственностью.

— Юрий Таций, Департамент градостроительства и архитектуры. Контроль за МАФами, сделки с землей, согласование разрешений на строительство и размещение рекламы.

— Александр Спасибко, заместитель главы КГГА. Контроль за строительной сферой.

— Наталья Приходько, патронатная служба мэра Киева. Через нее проходит вся почта мэра, все его распоряжения, поручения, кадровые назначения.

Приближенные к столичной власти в один голос утверждают, что все бюджетные потоки проходят через карманы Вадима Столара. Именно он давно решает, кого назначить в тот или иной департамент мэрии. Журналисты «Грошей» утверждают, что даже метро на Виноградарь пролоббировано Столаром, чтобы повысить стоимость квадратного метра строящегося им Варшавского микрорайона.

Влияние Столара распространяется на предприятия Киевэнергохолдинг» и «Киевгаз». Он остается гендиректором ООО «Киевоблжилстрой» и вышел в лидеры застройщиков Киева, реализуя глобальные проекты, сопровождаемые бесконечными скандалами. К примеру, строительство жилищного комплекса «Солнечная Ривьера» в Никольской слободе.

Сам Виталий Кличко буквально приходит в ярость, когда при нем упоминают имя Столара. Правда, не так давно он вынужден был признать, что тот влияет на Киев через депутатов Киевсовета. При этом Кличко предпочитает забыть о скандале 2017 года, когда журналисты «Схем» сняли прилет Кличко чартером Вадима Столара в Киев в компании его самого, а также нардепа от БПП и скандального застройщика Максима Микитася.

По словам известного журналиста Юрия Бутусова, причина столь нервной реакции столичного мэра очевидна «и ее знает каждый в городской власти - Виталий Кличко Киевом не управляет, он выполняет определенные церемониальные функции, посещая некоторые публичные мероприятия. А управляет Киевом на самом деле не публичный человек без всякой должности в КМДА — Вадим Столар. Это Столар планирует и организовывает рабочий день мэра, Столар сообщает Кличко, что и где он должен делать. Разумеется, приоритет имеют вопросы финансовые… Кличко не беспокоят проблемы, на которых нельзя заработать и получить финансовый или политический капитал, поэтому заставить его действовать могут или отмашка Столара, или скандалы, или системное давление».

«Кличко всегда нужен тренер. Вот сейчас его тренирует Столар», – заявил не под диктофон один из руководителей президентской фракции в бывшме составе Верховной Рады.

Журналисты много писали о том, что «тренерство» приносит теневому мэру неплохие доходы. К примеру, в 2017 году Нацбанк ввел временную администрацию в банк «Хрещатик», и по словам финансового журналиста-расследователя Александра Дубинского, в числе выигравших от этого оказался Вадим Столар.

«О том, что он банк точно «ляжет», еще за несколько недель знал один интересный персонаж – Вадим Столар. Перед тем как банк «Хрещатик» упал, он брал там кредит под непроданные квартиры в «Парковом городе». В залоге метр оценивался в 3,5 тыс. долл., при том, что реальная цена 1-1,2 тыс.», – рассказал Дубинский.

В СМИ также просочилась информация о том, что Вадим Столар оседлал и еще одну высокоприбыльную схему – вошел в негласную коалицию со «смотрящими» над коррупционными потоками из Государственной архитектурно-строительной инспекцией братьями Горовыми. Они наладили контакт через теневого финдиректора Столара и по совместительства супругу одного из братьев Татьяну Плачкову. Сотрудничество оказалось настолько удачным, что теперь Столар с братьями пытаются проложить коммуникационный мостик к Андрею Богдану, чтобы и дальше нагревать руки на взятках, содранных с застройщиков по всей стране.

«Смотрящие» и пустота

Впрочем, возможно именно новая власть остановит зарвавшегося теневого мэра. По крайней мере, политическая воля самого Владимира Зеленского на то есть. Во время недавнего пресс-марафона он заявил, что тот связан с махинациями с недвижимостью в Киеве. Зеленский заявил о миллионных суммах и отмывании денег, подчеркнув, что эти проблемы нужно решать.

В пользу того, что над Столаром нависли опасные грозовые тучи, говорит и тот факт, что СБУ недавно провела обыски в столичном бизнес-центре «Парус», который теневой мэр выкупил в прошлом году у Вагифа Алиева. Силовики пришли в адвокатское объединение «Турчинов и партнеры».

По информации УП, речь идет об уголовном производстве в отношении расходования бюджетных средств в сумме около 800 млн грн в ходе реализации проекта строительства Большой Окружной дороги.

В противоправной схеме хищения бюджетных средств подозревают застройщика Вадима Столара. Следственные меры принимаются в рамках уголовного производства №42019100000000293 (по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) – и по этому делу наш герой может получить еще одну «пидозру», до или после той, что готовит НАБУ.

Вадим Столар так давно и азартно играет с законом, что теперешние уголовные дела вполне подходят под поговорку «сколько веревочке не виться…».

Он вполне мог сесть за бизнес-схему, расследование о которой в 2015 году провели журналисты «Наші гроші». По ее данным, в 2011 году некая компания «Имати-стар» продала Госрезерву Украины 10 тысяч тонн топлива. Переплата, по сравнению с рыночными ценами, составила почти 20 млн гривен. А спустя три года выяснилось, что топливо было еще и низкопробным.

Единственным конкурентом «Имати-стар» на торгах была фирма «Легендас-М». Обе компании оказались призраками, хозяином второй из них – проигравшей – было доверенное лицо Вадима Столара. А одним из поручителей компании-победителя при получении кредитов оказался сам Столар.

В том же году снабдила госрезерв топливом на 42 млн гривен и другая фирма – ООО «ВКП» «СКБ». Выяснилось, что и там качество и не пахло. Поручителем данного ООО при получении кредитов снова оказался Столар.

Тогда никто за эту схему не ответил.

Собирались, но не привлекли к ответственности Столара и за сокрытие доходов. Так, он не указал в декларации записанный на жену коттедж и пять тысяч квадратных метров земли на берегу киевского озера. «Наші гроші» провели расследование и выяснили, что все имущество, которое в 2011 году Столар декларировал, в 2014-м оказалось переписанным на жену. И это не только полгектара земли и дом площадью 948 кв. м, а также квартира в 352 кв. м. и 600-й «Мерседес».

Вполне мог (и должен был) угодить за решетку Столар и еще раньше – за аферу с «Элита-Центр». Обманутые вкладчики каждый год выходят на акцию протеста и требуют привлечь Столара к ответственности. Инвесторы возмущены тем, что организаторы строительной пирамиды могут избежать ответственности, как это и происходит с партнером Александра Шахова и соучредителем компании Вадимом Столаром. Его привлекали к делу лишь как свидетеля, хотя в процессуальном порядке и было установлено, что он являлся соучредителем компании «Элита-будинвест» и других предприятий, входивших в группу «Элита-Центр».

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей серия АА N978857, одним из учредителей ООО «Компания «Элита-Стройинвест» является Столар Вадим Михайлович. Вторым учредителем (физическим лицом) ООО «Компания «Элита-Стройинвест» является Александр Волконский, который сидит за решеткой по обвинению в аферах в строительстве.

Согласно данным следствия и показаниям Андрея Терентьева, Столар передал одному из организаторов аферы Шестаку $1 млн. наличными. Но даже этот факт не вынудил правоохранителей перевести Столара в статус подозреваемого. Козлами отпущения сделали Александра Шахова-Волконского и одного из топ-менеджеров Андрея Терентьева. В результате посадили только Волконского, Столара же «отмазал» старый друг семьи Святослав Пискун — экс-генпрокурор Украины.

Следователь Игорь Цюприк заявил, что безнаказанность Вадима Столара является следствием исключительной коррумпированности и халатности, которую проявили его предшественники. По его словам, есть масса доказательств тому, что 80 украденных миллионов остались в карманах Вадима Столара.

При этом СМИ обнаружили крупную подпольную строительную империю Столара и высказали опасение, что тысячи доверчивых людей могут опять потерять свои кровные сбережения и «подарить» свои деньги политику-аферисту.

Чтобы перестраховаться и избежать «неба в клеточку», Столар изо всех сил старается стать народным депутатом. Он обычно быстро и красиво «переобувается» и за достойное вознаграждение в партийную казну попадает в списки сильной партии. Так он сумел побывать нардепом от «Нашей Украины» и Партии регионов, а теперь прошел в Раду от партии Медведчука. Вот только теперь его схема может дать сбой. Судя по всему, Зеленский всерьез вознамерился лишить депутатов неприкосновенного статуса, а это значит, что готовящиеся подозрения могут существенно подрезать крылья так умело избегавшему наказания Вадиму Столару.

Как говорится, были бы желание и политическая воля.

Дарья Уманцева, СпецКорр