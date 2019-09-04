Какие продукты нужно включить в осенний рацион

В тыкве наиболее полезен бета-каротин, дающий ей яркий цвет. Он нужен для того, чтобы поддерживать зрение в норме, иметь хорошую кожу и здоровую слизистую. Полезный плод благоприятно воздействует на иммунную систему, что уменьшает риск появления простуды.

Любителей позагорать витамин А защитит от рака кожи и меланомы, а ещё подарит ровный загар. Также тыква имеет в себе много калия, выводящего лишнюю жидкость из тела и необходимого людям для профилактики недугов, связанных с сердцем и сосудами. Тыкву можно употреблять в тушеном, вареном и запеченном виде, и даже готовить из нее десерты.

В сливе содержится много антиоксидантов. Чем ярче цвет ягоды, особенно синей или черной, тем больше в ней антоцианов (растительных пигментов), оберегающих организм от старения. В продукте есть клетчатка, пектины, а также она хорошо справляется с выводом соли тяжелых металлов. Имеется в ней и послабляющие свойства. Есть данный кладезь витаминов стоит без обработки (при ней происходит разрушение витамина С), готовя смузи, салаты и добавляя в каши.

Грушу полезнее всего употреблять не натощак, в частности зеленую, ведь она обладает закрепляющим действием и её рекомендуется включать в свой рацион при наличии диареи. Фрукт имеет более низкий уровень гликемического индекса, чем яблоко, и в некотором смысле он полезнее.

В нем имеется магний и пектины, прекрасно очищающие кишечник. Данный плод выступает в роли десерта, который идеальнее всего есть сырым, хоть его также и готовят в печи. Таким образом пектины смогут вывести лишний холестерин. Еще груша сочетается с кашами, творогом и медом.

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