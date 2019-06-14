В Европе раскритиковали решение Кабмина о ПСО по поставкам электроэнергии и предложили альтернативу

Исходя из документа, следует, что в ЕЭС считают принятое 5 июня правительственное решение несоответствующим европейским нормам и дискриминирующим госкомпании. Кроме того, отмечается, что процесс принятия документа был очень запутанным и непрозрачным. ЕЭС предложил свой вариант процедуры установления цены на электроэнергию, копия которого также имеется в распоряжении агентства.

Решение о введении специальных обязательствах (ПСО) по поставке электроэнергии населению закреплено постановлением Кабинета министров № 483 от 5 июня. ПСО возлагается на НАЭК "Энергоатом" и ГЭК "Укргидроэнерго", которые должны будут с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года продавать электроэнергию поставщикам услуг по двухсторонним договорам и граничным ценам, определенным Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). При этом, на частную компанию ДТЭК, ПСО распространяться не будет.

Спецобязательства, по заявлению министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, позволят избежать роста цены на электроэнергию для населения с июля после ввода рынка электроэнергии притом, что для промышленности она повысится на 5.6%.

Правда, будет ли введен рынок э/э с 1 июля, пока точно неизвестно. Президент Владимир Зеленский внес в раду законопроект, которым предлагается перенести срок вступления его в действие на год - на 1 июля 2020 года.

В любом случае, условия ПСО, будет ли перенесен срок ввода рынка электроэнергии или нет, недопустимы к применению, считают в Европейском энергетическом сообществе. Об этом говорится в письме директора ЕЭС Янеза Копача премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин. В частности, Копач отмечает, что процесс принятия решения был очень "запутанным и непрозрачным".

Такие слова европейцев неудивительны, если вспомнить, что Кабмин сначала принял решение о введении ПСО на закрытой части заседания 22 мая, как раз в день подачи в Раду Гройсманом заявления о своей отставке. Затем, после того как отставка премьера не была принята, 5 мая Кабмин отметин принятое решение и принял документ в новой редакции. "Хотя цель защиты потребителей домашних хозяйств является законной, Секретариат выражает озабоченность по поводу процесса утверждения Положения о введении PSO в электроэнергетическом секторе Украины. Процесс был очень запутанным и не прозрачным, и поэтому подвергся критике со стороны энергетических предприятий и заинтересованных сторон в Украине и за ее пределами", - говорится в письме. Кроме того, утвержденный правительством документ не соответствовал требованиям Закона Украины "О рынке электроэнергии", которым предусмотрено, что PSO может вводиться по предложениям, подготовленным Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) после консультации с ЕЭС.

"В данном случае, хотя НКРЭКУ и Министерство энергетики и угольной промышленности 17 мая опубликовали два проекта актов PSO (по второму не было консультаций с ЕЭС), Кабинет министров Украины утвердил еще один документ, который не обсуждался с Секретариатом", - отмечает Копач.

Кроме того, Энергосообщество отмечает, что ПСО не соответствует европейским нормам, поскольку не дает возможности обеспечить свободный доступ домохозяйств к рынку. Таким образом, в ЕЭС делают предварительный вывод о том, что решение Кабмина о ПСО от 5 июня "не соответствует критериям обязательств по коммунальному обслуживанию, установленным в Директиве по электроэнергии 2009/72/EC".

Причин несколько. Во-первых, механизм ПСО не защищает потребителей от оплаты электроэнергии при потерях в сетях по вине поставщиков. Во-вторых, ПСО нарушает обязанность операторов системы приобретать электроэнергию для потерь в соответствии с прозрачными, недискриминационными и рыночными процедурами. В-третьих, установление прямых двусторонних контрактов между производителями и поставщиками универсальных услуг, DSO (распределительные системы) и TSO (передающие системы) с объемами, регулируемыми НКРЭКУ, даже если они заключены через электронную платформу, выходит за рамки того, что необходимо для обеспечения предоставления универсальных услуг по доступным ценам домохозяйствам.

ЕЭС предложил альтернативу.

Учитывая все замечания, ЕЭС рушил предложить альтернативный вариант условий поставок электроэнергии, детали которого также известны Українським Новинам. Предложения оформлены в проект правительственного документа. Этот вариант, отмечает Копач, решает проблемы в сфере электроэнергетики, не ставя под угрозу функционирование рынка. "Поэтому я хотел бы попросить вас пересмотреть утвержденную Резолюцию № 483 и предложить поправки в соответствии с предложениями Секретариата, приведя таким образом акт в соответствие с обязательствами Украины по Договору об Энергетическом сообществе, до того, как акт ПСО (принятый 5 июня - ред.) вступит в силу.

ЕЭС предлагает установить по решению НКРЭКУ единую фиксированную цену, по которой поставлять электроэнергию домохозяйствам будут все "универсальные поставщики", перечень которых определяется отдельным дополнением. В свою очередь универсальные поставщики смогут заключать специальные финансовые контракты с производителями атомной энергии, которые помогут этим поставщикам компенсировать убытки в случае разницы между рыночной и фиксированной ценой. И атомщики не смогут им отказать в заключении таких контрактов. Энергосообщество подчеркивает, что его предложение не должно дискриминировать отдельные виды поставщиков в праве поставлять энергию потребителям, покупать ее на любом сегменте рынка, а также не позволит лишить домохозяйства право свободного выбора поставщика.

Условия по поставкам электроэнергии ЕЭС предлагает применять не до конца 2020 года, а до 31 июля 2021 года. На период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2021 года фиксированные цены для различных категорий домашних хозяйств предлагается определять на полугодовой основе. С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года - фиксированные цены должны быть на уровне регулируемых тарифов для различных категорий домашних хозяйств, определенных постановлением НКРЭКП № 220 от 26.02.2015 на период с 1 марта 2017 года. С 1 января 2020 года по 30 июня 2021 года фиксированные цены будут увеличиваться каждые шесть месяцев на 25% от фиксированной цены, определенной на 1 июля 2019 года.

Таким образом, до 30 июня 2021 года фиксированные цены должны достичь уровня цен, который в настоящее время применим только к лицам, не являющимся домохозяйствами. С 1 июля 2021 года цена будет фактически рыночной. Она будет определяться на основе методологии, утвержденной постановлением НКРЭКП № 1176 от 5 октября 2018 года.

Юрий Дощатов

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