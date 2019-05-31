Внеочередные выборы Рады: кто и как может их отменить

Государственные органы в рамках полномочий и обязанностей принимают решения. Центризбиркомом уже зарегистрирован первый кандидат-мажоритарщик, а Госказначейство вот-вот отправит первые сотни тысяч гривен из предусмотренных на выборы почти двух миллиардов на счета ЦИК.

Однако все это может закончиться в один момент. Внеочередные выборы могут не состояться, политики и избиратели предстанут перед фактом, что новый парламент в Украине появится лишь осенью. Кто и как может отменить выборы и каковы шансы такого развития событий – в материале сайта "Сегодня".

Перипетии вокруг роспуска

Как известно, указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и проведении внеочередных выборов 21 июля президент Владимир Зеленский подписал 21 мая. Указ вступил в силу 23 мая, и буквально на следующий день в Украине стартовал избирательный процесс.

Но еще до этой даты произошли события, способные оказать влияние на ход кампании. Во-первых, 17 мая фракция "Народный фронт" объявила о своем выходе из коалиции и начале переговоров о формировании новой коалиции. Этот факт был юридически зафиксирован, в то время как решение президента имело политический характер и не основывалось на юридической фиксации отсутствия коалиции.

"Народный фронт" сделал безупречный юридический ход, выйдя из коалиции. Тем самым начав отсчет 30-дневного срока отсутствия коалиции. Когда он завершится, распускать ВР будет нельзя, отметил в комментарии сайту "Сегодня" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. – Что касается решения президента, то позиция КИУ, как и многих общественных организаций, заключается в том, что это решение не отвечает законодательству, то есть является неконституционным. Президент руководствовался политическими мотивами, опирался на общественное мнение. Но не на юридические основания", – сказал глава КИУ.

Во-вторых, к моменту начала избирательного процесса в различных судах уже лежали ряд обращений и исков, касающихся указа президента. Так, в частности, в Верховный Суд некими физлицами были поданы три исковых заявления о признании противозаконными действий президента, подписавшего указ о роспуске парламента. А в Конституционный суд направлено обращение, подписанное 62 народными депутатами, с просьбой рассмотреть указ на предмет конституционности.

Отметим, что уже в понедельник, 27 мая, пресс-служба Верховного Суда сообщила, что суд отказал в рассмотрении первого из поступивших исков "в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины". Очевидно, что по тем же основаниям будет оказано и в рассмотрении оставшихся исков.

"Что касается обращений в Верховный Суд, то здесь имела место политическая игра. Наперегонки, кто первый обратится, исключительно для пиара, – говорит Алексей Кошель. – При этом я разделяю мнение юристов, что ВС просто не может взять заявления для рассмотрения. Это не его компетенция", – отмечает глава КИУ.

Невозможна приостановка и отмена указа решениями и других судов – за исключением Конституционного. Еще до появления указа соответствующий комментарий дал на своей странице в Facebook судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин.

"Можно ли остановить указ президента… в порядке обеспечения искового заявления? Нет. Остановка указа президента Украины не допускается. Прямой запрет на такие действия предусмотрен кодексом", – отметил судья. Также Санин указал, что кодекс запрещает судам принимать решения, нарушающие непрерывность процесса назначения, подготовки и проведения выборов.

Таким образом, только Конституционный суд, в котором, как уже говорилось, лежит обращение 62 народных депутатов, может отменить решение президента. Но станет ли он это делать?

Немного истории

Президент Владимир Зеленский – не первый глава украинского государства, распустивший или пытавшийся распустить парламент. По большому счету, из всех президентов Украины не делал это лишь Виктор Янукович. Леонид Кравчук назначил досрочные парламентские (заодно и президентские) выборы в 1994 году под давлением забастовок шахтеров. Политические элиты – те, что успели сформироваться на то время, были, в общем, не против. Леонид Кучма распустил парламент в 1996 году, чтобы добиться от депутатов принятия Конституции. Элиты с такой постановкой вопроса категорически не согласились, потому поднапряглись и за ночь Конституцию приняли. А потому Кучма роспуск отменил. В 2014 году президент Петр Порошенко, выигравший выборы в первом туре, распустил парламент по той же причине, по которой распустил в 2019-м Владимир Зеленский. А именно – из-за отсутствия в течение 30 дней коалиции.

"Правда, при этом Петр Порошенко прошел все необходимые процедуры. Юридически зафиксировал распад коалиции, выждал положенный срок. Хотя у него также тогда был высокий рейтинг и спрос общества на роспуск парламента", - говорит Алексей Кошель.

Но в целом в 2014-м политэлиты также не сопротивлялись действиям президента.

Политики дерутся – у судей чубы трещат

А вот кто в полной мере ощутил отсутствие консенсуса элит по поводу решения распустить Верховную Раду, так это Виктор Ющенко. В 2007 году для того, чтобы распустить парламент, президенту понадобилось целых четыре указа и несколько месяцев ожесточенного противостояния с возглавлявшим тогда Кабмин Виктором Януковичем. Пытался Юшенко распустить Верховную Раду и в 2008 году – по причине распада коалиции. На это раз с решением категорически не согласилась премьер Тимошенко. И в первом, и во втором случае стороны активно обращались в судебные органы – в том числе Конституционный и Киевский окружной суды.

Описывать все перипетии тех событий можно долго. Скажем лишь, что Конституционный суд, испытывавший колоссальное давление противоборствующих сторон, фактически самоустранился от решения вопроса. Тем не менее результатом того, что он всего лишь взялся решать политический конфликт, стало увольнение указом президента ряда судей. Также был уволен глава Конституционного суда Иван Домбровский, подавший в отставку.

Рассмотрение исков о приостановке президентского указа 2008 года Окружным административным судом также не обошлось без последствий. Во-первых, уже через три дня после принятия резонансного решения о прекращении действия указа президента о роспуске парламента Ющенко… ликвидировал суд. Образовав в рамках собственных полномочий вместо Окружного административного суда Киева Центральный окружной административный суд Киева. Правда, в Секретариате президента утверждали, что события между собой никак не связаны. Во-вторых, президент уволил судью Келеберду, принявшего постановление об отмене решения главы государства. Под "раздачу" попал и Печерский суд, отказавшийся открывать производство в отношении Келеберды: Ющенко своим решением сменил руководство этого суда.

Этот краткий экскурс дает примерное представление о роли украинских судов в политическом процессе. И объясняет, почему судьи не особо горят желанием ввязываться в политические распри.

Что скажет Конституционный суд?

Впрочем, в случае с решением президента Зеленского речь о серьезном политическом противостоянии не идет. Как известно, хотя ряд политсил заявили о неконституционности указа, в целом политическое решение главы государства было принято.

"Да, это было политическое решение президента, и политическое решение большинства парламентских сил – принять президентское решение и идти на выборы. Но приняли это решение не все – потому и есть обращение в Конституционный суд, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко. – Но исходя из того, как все занялись выборами, никто не ожидает, что суд отменит выборы. Все побежали, все формируют списки, все занимаются выборами. Поэтому относительно будущего решения суда -- это даже не мое мнение, а мнение партийных лидеров, мнение спонсоров партий, которые уже сегодня тратят миллионы на эти выборы", – говорит эксперт.

По мнению Андрея Еременко, шансы на то, то Конституционный суд примет решение, отменяющее выборы, – не более 30%.

"Если он принимает такое решение, то есть большие шансы на то, что процесс внеочередных выборов будет остановлен, и выборы пройдут осенью. Но факт: даже после решения КС сроки выборов будут предметом политических торгов. Я бы после такого решения дал 50% на то, что выборы пройдут осенью", – говорит Андрей Еременко.

В свою очередь, глава КИУ Алексей Кошель считает: вероятность того, что Конституционный суд примет решение еще до досрочных выборов – не более нескольких процентов.

"Если КС примет решение о неконституционности указа, то избирательный процесс будет просто остановлен. И выборы состоятся, согласно действующему законодательству, 27 октября этого года. Этот сценарий целиком реалистичен, но я ему отдаю не больше нескольких процентов", – сказал Алексей Кошель.

По словам главы КИУ, во-первых, судьи Конституционного суда всегда демонстрировали очень медленное рассмотрение дел. Даже если этот вопрос неотложный, то, скорей всего, оин его рассмотрят, когда выборы уже состоятся.

"Во-вторых, мы помним, что очень часто КС демонстрировал стремление к компромиссу в очень резких политических ситуациях. Потому, не исключено, в данном случае он также может просто указать на нормы закона о регламенте, сказать о необходимости законодательного урегулирования вопроса. Но вероятность в несколько процентов, что КС займет четкую позицию и признает указ неконституционным, есть", – говорит Алексей Кошель.

Почему Зеленский не отменит свой указ

Есть еще один вариант – правда, сугубо гипотетический - развития событий, который приведет к отмене внеочередных выборов. Это отмена указа самим президентом. Леонид Кучма и Виктор Ющенко так поступали. Есть объективные причины для отсрочки выборов и у нынешнего президента.

"Я вижу, что досрочные выборы создали проблемы для самого президента. Точнее, его команды. Потому что в короткий срок наполнить партийный список, рассмотреть кандидатуры в мажоритарных округах – это очень непросто, – говорит Андрей Еременко. – Более двухсот округов – с претендентами нужно провести серьезные беседы и заключить серьезные договора. И там внезапно выяснилось, что вести эти беседы просто некому. Многие заняты тем, что принимают дела, и там тоже очень много работы. Кадровая скамейка доверенных лиц маленькая. Думаю, команда Зеленского сейчас очень мало спит, потому что времени у них просто нет. Поэтому, полагаю, и они будут рады, если КС отменит решение", – отмечает эксперт.

Тем не менее шансы на то, что президент отменит свой указ, ничтожны. Просто потому, что отмена политического решения, позитивно воспринятого обществом, будет грозить немалыми имиджевыми издержками. В преддверии выборов – внеочередных ли, очередных – главе государства, рассчитывающему на серьезный результат своей политической силы, такие издержки ни к чему.

Виталий Рябошапка

Источник