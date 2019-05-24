Кто есть кто в новой команде Владимира Зеленского

Первыми были заполнены квадратики Администрации Президента. Значимость этого органа в Украине всегда была преувеличена, но аппарат президентской канцелярии был тем сильнее, чем сильнее был президент. Во времена Кучмы его называли вторым кабмином, во времена Ющенко он регулярно портил настроение исполнительной власти, однако серьезно на решения не влиял.

Самым влиятельным чиновником в должности главы АП был Дмитрий Табачник. В середине 90-х в стране даже ходил анекдот о том, что «Леонид Кучма служил президентом при администрации Табачника». Среди известных личностей в этой должности можно назвать Евгения Кушнарева, Владимира Литвина, Виктора Медведчука, Виктора Балогу, Веру Ульянченко (во времена Ющенко АП был переименован в Секретариат Президента), Сергея Левочкина, Бориса Ложкина.

Вполне вероятно, что в этот раз АП тоже претендует на роль второго кабмина, артикулятора неприятных меседжей, разбрасывателя пробных шаров относительно непопулярных шагов.

Количество людей, которые советуют Владимиру Александровичу, не очень большое. По словам одного из членов команды, «экспертная группа, специалисты по работе с медиа – ограничивается 10 людьми. Любое решение в команде Владимира Александровича принимается им единолично на основании изучения всех предложений».

Первые назначения, на которые имеет право президент в силу квот на должности, можно поделить на три группы. Администрация Президента, силовики плюс СНБО и представители в Раде и правительстве.

Следовательно, глава Администрации Президента Андрей Богдан. Юрист, который, по данным журналистов-расследователей, за два года одиннадцать раз летал на встречи с Игорем Коломойским. Был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова. Впрочем, в свое время был включен в предвыборный список БПП «Солидарность». Он сидел рядом с Президентом Зеленским во время встреч с фракциями, он озвучил идею о референдуме «о мирных договоренностях с Россией».

Выбор Зеленского, возможно, мотивирован, кроме всего прочего, и тем, что, судя по его решительным действиям, он получит немало исков в суд от политических оппонентов. И тут сильный юрист Администрации Президента может понадобиться. А Богдан – сильный юрист.

Сергей Шефир, первый помощник президента, рассматривался как кандидат на должность главы АП.

Мы почитали положение об Администрации Президента, но не нашли четко прописанных функциональных обязанностей первых помощников, впрочем, перечень лиц, которые занимали эту должность, дает представление – на какие вопросы мог влиять первый помощник.

Первым помощником и руководителем группы советников президента Кучмы был покойный Александр Разумков. Потом его сменил Владимир Кузнецов (по образованию экономист-аналитик), который разработал уникальную компьютерную программу подсчета результатов голосования, и вывел соответствующую математическую формулу. Суть ее заключалась в том, что, если на заданную величину возрастет явка избирателей во втором туре в центральных, южных и восточных областях, то независимо от уровня фальсификации и явки людей на Западе Украины Кучма победит. Должность первого помощника у Кучмы занимал и Владимир Литвин. Первым помощником Януковича был Сергей Левочкин. Помощником президента Порошенко был кадровый дипломат Юрий Онищенко, который занимал очень важные должности в Генассамблее ООН.

Сможет ли Сергей Шефир дотянуться до некоторых из них и вписать себя в список влиятельных первых помощников? Время покажет.

Кроме того, помощником Президента назначен Андрей Ермак.

Еще один заместитель главы Администрации Президента – Вадим Пристайко.

Привлекло внимание то, что в кадровых назначениях новый Президент ориентировался не на бывших (периода Януковича) чиновников, но также и не на тех, кто помогал ему в соцсетях одерживать победу – а искал людей из мощного кадрового резерва. Сначала должность была предложена Елене Зеркаль – не знаем, согласилась ли она, а потом отказалась, или отказалась, но ее не так поняли, но указ сначала появился, потом исчез. А сама госпожа Зеркаль в соцсетях дала пространное объяснение, мол, я и дальше «заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься. Внешняя политика – общее дело Президента и МИД. Поэтому взаимодействие, конструктив и взаимоуважение критически важны. Мы – одна команда и страна у нас одна». Очень дипломатичный отказ, который, тем не менее, не отменяет факта, что работать в АП Елена Зеркаль отказалась. Однако другой кадровый дипломат Вадим Пристайко согласился.

И он на первом же брифинге сказал, что «международный курс Украины зафиксирован в Конституции. И поддерживается половиной украинского населения, как минимум, и большинством нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно. И Европейский Союз, НАТО - это те партнеры, без которых мы не выживем». Вполне возможно, после формирования нового парламента кандидатура Пристайко будет внесена на должность главы МИД.

Заместителями главы АП назначены Сергей Трофимов (первый заместитель), Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко, Руслан Рябошапка.

О последнем – чуть подробнее. Он – бывший заместитель министра юстиции, бывший член НАПК. По данным СМИ, в команде Зеленского занимается судебной реформой.

Руслан Стефанчук, представитель Президента в парламенте, занимается вопросами идеологии политической силы «Слуга народа». Он доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук. Известно, что в молодости играл в команде КВН. В целом, информация о Руслане Стефанчуке очень разнится. Те, кто знают его много лет, убеждены, что он искренний украинофил, глубоко знаком с историей УПА, известно, что он когда-то был помощником нардепа Анатолия Матвиенко, главой штаба партии «Собор». Те, кто ничего о нем не знал и знакомились с будущим представителем президента по интервью, имеют к нему определенные вопросы. В частности, в своих первых интервью он говорил, что не возражает против референдумов, в том числе – относительно вступления Украины в ЕС. Какой будет гуманитарная политика нового Президента, пока не известно. Но есть информация, что члены его команды уже размышляют над тем, кем сменить председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича...

Андрей Герус, представитель Президента в Кабинете министров, в прошлом член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Его специальность – экономическая кибернетика. Учился на программе МВА в Гренобльской школе бизнеса (Лондон).

Прежняя должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, дает ему определенное понимание процессов в энергетике. Отслеживая его Фейсбук достаточно длительное время, можно утверждать, что большинство из его оценок абсолютно корректны, они часто носят понятное многим антиахметовское направление, некоторые – популистские. Но, безусловно, бывший исполнительный директор ООО "Конкорд Капитал" по уровню компетенции не хуже действующего министра энергетики.

Иван Баканов стал первым заместителем председателя Службы безопасности Украины, одновременно возглавив Департамент «К» – главное управление по борьбе с коррупцией. Баканов был юристом 95 квартала и сменил в должности печально известного Демчину.

Интересный момент: после второго тура новый Президент во время пресс-конференции поблагодарил полицию, которая обеспечивала порядок, а Службу безопасности – что «держали в тонусе». Ну, об опыте взаимодействия кандидата и службы на выборах мы знаем мало. Но, если он был негативный, то не хотелось бы, чтобы представление главы государства о работе спецслужбы формировал только этот опыт.

Вообще-то, заместителей СБУ президент назначает по представлению председателя Службы безопасности. Следовательно можно считать, что нынешнее назначение временное. Потянет ли юрист пусть даже мощной бизнес-структуры задачи, которые стоят сегодня перед воюющей страной, – не знаем.

О том, что в его команде есть генералы, Президент Зеленский объявлял на пресс-конференциях, говоря, что не может называть имена своих сторонников, потому что их «съедят». Назначен на должность новый начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант, который в последнее время был главным инспектором Министерства обороны Украины. В свое время Руслан Хомчак был командующим Оперативного командования "Юг". Дискуссии в обществе вызвали роль и действия Хомчака во время боев под Иловайском. В интернете активно распространяется видео журналиста Шапошникова, что якобы Хомчак бросил его при выходе из окружения. Но в ходе следствия военной прокуратуры эти обвинения не были подтверждены. Вместе с тем, бывший комбат Андрей Тетерук назвал Хомчака «профессиональным и мужественным человеком». Под Иловайском «он своих подчиненных не предал, выходил со всеми с оружием в руках».

В своей речи генерал Хомчак назвал своей приоритетной задачей сохранение жизни военнослужащих.

Совет Нацбезопасности и обороны – конституционный орган, создаваемый когда-то Горбулиным по американскому образцу – как рассказывают, под самого Горбулина. Среди заметных лиц на этой должности можно назвать Евгения Марчука, Петра Порошенко, Ивана Плюща, Андрея Клюева (во время его каденции разгоняли Майдан), Андрея Парубия, Александра Турчинова. Впрочем, этот орган всегда был таким, каким его хотел видеть Президент. Соответствует ли Александр Данилюк требованиям, которые можно выставить к секретарю СНБО? Сможет ли он генерировать концепции основ государственной политики в области национальной безопасности Украины, контролировать деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны? Не знаем. Но – смотря с кем сравнивать. Думаем, что на этой должности он на голову выше таких предшественников, как Раиса Богатырева или Анатолий Кинах.

Одним словом, кадровые назначения – не самые слабые шаги шестого президента на фоне контраверсионного решения о досрочных выборах парламента, предложенных и проваленных парламентом изменений в избирательный закон, неопределенной ситуации с миссией МВФ.

Владимир Зеленский пытается подбирать достойных людей, но история Украины знала, как под влиянием власти Печерские холмы портили и развращали порой не менее ярких и достойных.

Оправдает ли работа Зе-назначенцев надежды избирателей на перемены? Время покажет.

Лана Самохвалова, Евгений Якунов. Киев

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