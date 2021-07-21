Что нужно учитывать при выборе велосипеда

Велосипед – самый экономичный и полезный вид транспорта. Он идеально подходит для поездок по городу и за его пределами. Купить велосипед – отличное решение для тех, кто хочет приобщиться к активному образу жизни, забыть о гиподинамии и скуке в погожие дни. С помощью «двухколесного друга» можно отлично подтянуть фигуру, избавиться от лишних килограммов без изнурительных тренировок в спортзале.

Если у вас еще нет велосипеда, но вы задумываетесь о его приобретении, рекомендуем серьезно отнестись к вопросу выбора. Ориентируйтесь при этом на три ключевых параметра:

предпочитаемый стиль езды (по городу или бездорожью лесных и парковых зон);

доступный бюджет (в какую сумму нужно уложиться);

свой рост и вес (эти данные помогут выбрать подходящую велосипедную раму).

Стиль катания и виды велосипедов

С учетом местности, по которой вы планируете кататься, следует выбирать подходящий вид велосипеда. Он может быть:

горным (эту модель без преувеличения можно назвать универсальной, широкие покрышки которой обеспечат комфортную езду как по асфальтированной, так и по грунтовой дороге);

городским (подойдет для повседневных поездок, может иметь багажник или корзинку, подножку, крылья);

электрическим (оснащен ассистирующим электромотором, который не крутит колеса вместо человека, а с помощью выбранной программы помогает преодолевать ландшафтные перепады при условии сохранения пульса в аэробных пределах);

шоссейным (выбор для тех, кто хочет получать постоянную и равномерную кардионагрузку);

кроссовым или гибридным (у них нет амортизации, поэтому такие модели не подойдут для езды по грунтовым дорогам).

Стоимость

Цена на велосипед формируется из многих составляющих. Важно понимать, что качественная модель не может стоить дешево. Велосипеды, цена которых не превышает 400 долларов, обычно довольно тяжелые и не предназначены для больших нагрузок. Среди предложений стоимостью от 400 до 1000 долларов можно найти достойные экземпляры, оснащенные разными комплектующими. Навесное оборудование высокого класса практически не нуждается в дополнительной настройке и обслуживании в процессе эксплуатации велосипеда.

Байки, которые стоят от 1000 долларов – это модели, имеющие комплектующие высокого уровня.

Габариты рамы

От веса и роста человека зависит правильный выбор рамы велосипеда. Для компенсации ее высоты можно использовать подседельный штырь, высунув его или спрятав. Длину рамы нельзя отрегулировать, поэтому ее сразу необходимо выбирать правильно.

Для определения точного размера нужно воспользоваться специальной таблицей или обратиться к продавцу-консультанту за помощью в магазине, где будет совершаться покупка.