Пеллеты – современное топливо с отменными характеристиками

Но сегодня все больше людей ищут альтернативные варианты классическим топливным материалам. И пеллеты способны удовлетворить целый ряд запросов относительно удобства, экологичности, эффективности использования. Они представляют собой небольшие гранулы цилиндрической формы, которые получают путем прессования измельченной древесины или отходов сельскохозяйственной промышленности. Зачастую сырьем выступают опилки деревообрабатывающих предприятий. Их очищают от сторонних примесей, измельчают, затем прессуют под высоким давлением. В составе пеллет нет клеев или других химических веществ. По сути, это чистая древесина, которая держит форму благодаря наличию лигнина – природного клейкого вещества, которое есть в любой органике.

Преимущества использования пеллет

Древесные пеллеты имеют очень высокую плотность, потому их теплотворная способность выше, чем у обычных дров. Также они характерны низкой влажностью, что обеспечивает равномерное бездымное горение, минимум сажи. Физические характеристики:

выделяемая энергия – 5 кВт/кг;

зольность – до 3%;

влажность – 8-12%;

насыпная плотность – 650 кг/м3.

Гранулы имеют диаметр 6-10 мм и длину 10-50 мм. Это делает топливо очень компактным для хранения и транспортировки. На одной и той же площади пеллет поместится намного больше, чем любого другого вида топлива. По этому параметру с ними могут конкурировать разве что топливные брикеты Руф в виде небольших кирпичиков.

Благодаря низкой зольности и небольшому количеству выбросов во время горения, оборудованию гораздо реже требуется чистка и обслуживание, чем при использовании традиционных дров или угля.

Топливо не нуждается в предварительной подготовке, просушке. Оно сразу готово к использованию. Продают его мешками по 15-20 кг, либо так называемыми биг-бэгами по 600-800 кг. Для бытовых целей удобно покупать маленькие упаковки, которые можно заносить в дом по мере необходимости. Упаковка 15 кг обеспечивает легкую выгрузку и транспортировку, защищает топливо от влаги, а ваши помещения от лишнего мусора.

Кому подойдут пеллеты?

Древесные гранулы практически не имеют ограничений по использованию. Их можно загружать в обычные печки, современные твердотопливные котлы, камины, любое бытовое и промышленное оборудование. Главное убедиться, что гранулы не будут просыпаться через колосники. Впрочем, даже если это так – проблема легко решается. Колосник можно заменить, уплотнить секции дополнительными перемычками или положить сверху сетку. Также сегодня в продаже можно найти специальные корзины для загрузки пеллет в топку.

Еще одна особенность – гранулированное топливо подходит для котлов с автоматической подачей. Автоматизированные системы отопления сводят участие человека в отопительном процессе к минимуму. Оператору лишь нужно вовремя пополнять контейнер, а дальше автоматика сама будет подкидывать пеллеты в топку по мере необходимости. Котлы с автоматической подачей используются, как в частных домах, так и на различных предприятиях. Особенно ценны они для обогрева больших площадей и при условии необходимости поддерживать стабильную температуру.

Среди преимуществ биотоплива также отсутствие вредных выбросов во время горения. Потому его можно использовать для жилых помещений, открытых каминов, приготовления пищи. Гранулы не провоцируют аллергический реакций.

Какое сырье используется для производства пеллет?

Самые лучшие пеллеты делают из отходов деревообрабатывающей промышленности. Сырьем могут выступать:

опилки;

древесная стружка;

горбыль.

Топливо из чистой древесины относится к первому сорту. Пеллеты имеют светлый цвет и самую низкую зольность. В гранулах второго сорта могут присутствовать различные примеси, например кора. Их также называют индустриальными. На теплотворную способность примеси практически не влияют, но повышают процент зольности. Зато и цена на такой продукт ниже.

Пеллеты третьего сорта – это топливо из отходов сельскохозяйственной промышленности. Сырьем может вступать лузга, солома, стебли растений. Агропеллеты намного дешевле предыдущих вариантов, но имеют высокую зольность, а потому подойдут не для каждого отопительного оборудования. Зачастую сельскохозяйственные предприятия производят агропеллеты для самообеспечения, в продаже их гораздо меньше, чем древесных.

Еще одна разновидность топливных гранул – из торфа. Они имеют низкую стоимость, но и показатели эффективности существенно ниже. Также они проигрывают другим вариантам по зольности, продолжительности горения.