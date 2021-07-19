Как правильно ухаживать за флисовым пледом — стирка и сушка?

Им накрывают диваны и кресла, заматываются холодными вечерами, берут с собой на природу. Однако, приобретая флисовое покрывало, почти никто не думает об особенностях ухода за ним. А это очень важный момент. Ведь, мало кто захочет первой стиркой испортить хорошую вещь.

Главные правила по уходу за пледом из флиса

Сначала, покупая любое изделие, нужно внимательно осмотреть этикетку с рекомендациями от производителя. Обычно, там указывается вся необходимая информация, касательно уходовых мероприятий (температура, тип стирки, режим, допустимость отжима и глажки и др.).

Флис представляет собой трикотажную искусственную ткань, напоминающую шерсть, основой которой выступает полиэстер. А вся синтетика требует за собой деликатного ухода. Поэтому, чтобы покрывало служило верой и правдой много лет и не потеряло свою красоту, мягкость и приятность к телу, нужно придерживаться таких правил:

Ни в коем случае, нельзя задействовать агрессивные средства, например, с хлором, в процессе замачивания или стирки, особенно светлых изделий. Вещество деформирует нити ткани, придает им некрасивый желтоватый цвет. В результате плед станет жестким и быстро придет в негодность. Сухой стиральный порошок может забиваться в ворс и не выполаскиваться до конца. Поэтому, оптимальный вариант для флисовой ткани — это специальный гель для шерсти или деликатных вещей. Отжим — запрещен. Как при ручной, так и при стирке в стиральной машине (функция отжимания должна быть выключена). Температура воды 35-40 градусов, не больше, из-за чувствительности синтетики к высоким градусам.

Специалисты рекомендуют стирать плед все-таки руками. Однако, если сделать все правильно, то можно рискнуть и постирать в машине.

Как стирать флисовый плед в машинке?

Стирать руками тяжелое флисовое покрывало — удовольствие сомнительное, тем более при наличии современной техники. Но если отрегулировать машину на нужную программу, отключить режим отжима, поставить низкую температуру, то автоматическая стирка не испортит изделие.

Этапы процесса:

Плед должен свободно помещаться внутри барабана автомата. Никаких запихиваний и утрамбовываний. В резервуар для порошка нужно налить гель для деликатных материалов, и, при желании, кондиционер. Который не дает ткани копить статическое электричество, притягивающее пыль и грязь. Поэтому плед будет меньше пачкаться. Чтобы на ткани не появились некрасивые катышки, в машинку можно бросить несколько мячиков для тенниса или особых приспособлений для стирки (продаются в отделах хозяйственных товаров). Опционал режимов: ручная или деликатная стирка, шерсть, без отжима. Температура — 40 градусов. Активация цикла.

Чтобы покрывало осталось таким же мягким, приятным на ощупь и красивым, нужно придерживаться данных рекомендаций. Тогда форма, расцветка и качества флисового изделия не изменятся.

Полезные советы

На конкретный вопрос: как лучше стирать флисовый плед, ответ один — руками. Так можно быть уверенным, что с изделием будет все нормально. Но бережный режим и отключение отжима в стиральной машине тоже допустимо.

Почему важно, чтобы плед по объему свободно находился в барабане? Потому что, в противном случае, он не сможет хорошо очиститься. А также стиралка будет функционировать при повышенной нагрузке, что вредно для техники.

Если нет под рукой специального деликатного средства, то можно натереть на терке обычное хозяйственное мыло и растворить в воде. Перед стиркой, сильно загрязненное изделие, можно замочить на 30 минут. Так оно лучше отстирается.

Сушить в машине плед недопустимо, как и отжимать. Мокрое изделие нужно расположить над ванной таким образом, чтобы лишняя влага просто стекла. После этого, уже влажное покрывало размещается на поверхности, расправляются все складки и заломы. На солнце и над батареей сушить нельзя. Как и развесив на веревке из-за риска деформации.

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