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Фото Мир Политика

Акция в Москве: задержали Навального, журналистов, более 200 человек

13.06.2019 / 09:37
В среду, 12 июня, во время шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве российские правоохранители задержали более 200 человек.
 

Об этом сообщили представители МВД РФ российскому изданию ТАСС.

"За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержаны более 200 человек", - отметили в министерстве.

По словам собеседника агентства, в акции приняли участие около 1200 человек.

Ранее в трансляции с места событий ОВД.Инфо сообщалось о 94-х задержанных.

 

Протестующие вышли на акцию в футболках "Я/Мы Иван Голунов".

По данным ОВД, задержали Алексея Навального, журналистов изданий "Медуза", "Дождь", "Reuters", "Коммерсант", "Эхо Москвы", "Новой газеты" и главного редактора "МБХ-Медиа".

"Медизона" сообщает о задержании продюсера немецкого Der Spiegel Александра Чернышева. По словам журналиста, он пришел на акцию по работе с пресс-картой с печатью МИД.

 

"Медуза" сообщает, что полиция начала применять к людям дубинки.

По данным ОВД-Инфо, задержанных развозили как минимум в пять отделов полиции. Часть задержанных на акции привезли в отдел внутренних дел "Марьина роща".

 

Отмечается, что акцию запланировали еще до освобождения журналиста Голунова 11 июня, когда дело против него в РФ закрыли, но после его освобождения акцию в Москве в его поддержку решили не отменять.

Участники акции требуют расследования сфабрикованные уголовные дела в РФ, реформу статьи 228 и освобождение невиновных.

Источник

акции протеста, Москва
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