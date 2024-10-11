Зеленський: На Ставці обговорили відносини росії з країнами, які, інвестують у затягування війни

"Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок - Служби зовнішньої розвідки та ГУР - щодо намірів росіян на осінь-зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також відносини росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в понеділок.

Президент наголосив, що за підсумками Ставки дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду і дипломатам.