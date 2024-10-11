Зеленський: На Ставці обговорили відносини росії з країнами, які, інвестують у затягування війни

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15:23
Прем’єр Грузії розповів про майбутні відносини країни з ЄС та США
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12:16
ЄС запровадив санкції проти причетних до передачі Іраном дронів та ракет росії
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11:14
Чехія: Продовження війни росії проти України призводить до подальшого зростання порушень прав людини
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18:30
Боррель: Війна рф вказує на потребу розвитку європейської оборонної промисловості й прикладних технологій
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14:21
ZDF: Рішення "Рамштайну", найімовірніше, будуть ухвалювати після результатів президентських виборів у США
- 15:23
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16:25
Владу України закликають не підвищувати тарифи на вантажні перевезення
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14:21
Комітет ЄП підтримав надання Україні позики у 35 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів
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13:19
Голова УІНП: Повернення в обіг "шагів" допоможе віддалити Україну від минулого з росіянами
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10:15
Зеленський: Кожен закордонний візит - це завжди розмова про інвестиції в промисловість України
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15:23
У Мінфіні Угорщини пояснили, чому заблокували допомогу Україні на 35 млрд євро
- 16:25
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Ресвератрол: секреты красного вина и его польза для человека27.09.2024 / 09:45
Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
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