НБУ: У серпні міжнародні резерви України збільшились

Про це повідомив Національний банк.
"Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – пояснив регулятор.
У НБУ нагадали, що у серпні на валютні рахунки уряду надійшло 8,5 млрд доларів. З цієї суми: понад 4,5 млрд доларів – від ЄС в межах інструменту Ukraine Facility, а також майже 3,9 млрд доларів – від Світового банку.
При цьому чистий продаж валюти на міжбанку склав майже 2,7 млрд доларів, зменшившись порівняно з липнем на 18,4%.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 724,1 млн доларів, з яких:
- 266,0 млн доларів – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 239,9 млн доларів – виплати, пов’язані із здійсненням правочинів (ОЗДП);
- 130,1 млн доларів – виплати за державними деривативами;
- 88,1 млн доларів – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 392,4 млн доларів.
Також у серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 443 млн доларів.