НБУ: У серпні міжнародні резерви України збільшились

Про це повідомив Національний банк.

"Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – пояснив регулятор.

У НБУ нагадали, що у серпні на валютні рахунки уряду надійшло 8,5 млрд доларів. З цієї суми: понад 4,5 млрд доларів – від ЄС в межах інструменту Ukraine Facility, а також майже 3,9 млрд доларів – від Світового банку.

При цьому чистий продаж валюти на міжбанку склав майже 2,7 млрд доларів, зменшившись порівняно з липнем на 18,4%.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 724,1 млн доларів, з яких:

266,0 млн доларів – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

239,9 млн доларів – виплати, пов’язані із здійсненням правочинів (ОЗДП);

130,1 млн доларів – виплати за державними деривативами;

88,1 млн доларів – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 392,4 млн доларів.

Також у серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 443 млн доларів.