Железняк: Закон про підвищення акцизного податку набуде чинності із 1 вересня 2024 року

"Відповідно він (законопроєкт №11256-2 - ІФ-У) набуде чинності (як і підвищення акцизів) із 1 вересня 2024 року", - написав Железняк.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 липня ухвалила закон про поетапне підвищення акцизного податку на моторне паливо.

Законопроєктом передбачено графік щорічного збільшення акцизних ставок із 1 липня 2024 року до 1 січня 2028 року. Зокрема, акциз на бензин із чинних EUR213,5/1 тис. л має зрости до EUR242,6 - із липня 2024-го, EUR271,7 - 2025-го, EUR300,8 - 2026-го, EUR329,9 - 2027-го і EUR359 - 2028-го.

Акциз на дизельне пальне з чинних EUR139,5/1 тис. л має зрости до EUR177,6 із липня 2024 року, до EUR215,7 - у 2025-му, EUR253,8 - у 2026-му, EUR291,9 - у 2027-му та EUR330 - із 2028-го.

Акциз на скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном, LPG) із чинних EUR52/1 тис. л має зрости до EUR55,6 із липня 2024 року, до EUR59,2 - у 2025-му, EUR62,8 - у 2026-му, EUR66,4 - у 2027-му і EUR70 - із 2028-го.

Закон має набути чинності з 1 вересня 2024 року.