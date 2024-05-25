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СБУ та ФБР викрили групу міжнародних хакерів

31.05.2024 / 11:14
Служба безпеки України (СБУ) разом з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) та іншими партнерами з Європейського союзу (ЄС) провели масштабну операцію під час якої викрили міжнародну групу хакерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Операція була проведена у 8 країнах Європи. В рамках неї були викриті більше 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань. Останні ж займались розробкою й розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення. Мова йде про:

  • Pikabot;
  • System BC;
  • Bumblebee;
  • Smokeloader;
  • IcedID.

Згідно з даними розслідування, затримані "зламували" мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам.

"Наявність доступу до мереж дозволяла хакерам викрадати у відомих компаній таємну інформацію, а потім вимагати гроші за її нерозголошення. Задокументовано десятки фактів вимагання грошей з представників західних корпорацій на загальну суму в декілька десятків мільйонів доларів США", - додає СБУ.

Для отримання таємних відомостей хакери проникали в електронні мережі корпорацій за допомогою шпигунських програм, а також фішингових розсилок.

В Україні було проведено обшук в одного з організаторів угруповання. Правоохоронці виявили мобільний телефон, а також комп'ютерну техніку й серверне обладнання. Зокрема інші обшуки провели у Київській області та Запоріжжі.

В інших країнах ЄС та Північної Америки правоохоронці вилучили 90 серверів та заблокували понад 1000 доменів, які використовували хакери.

"Наразі тривають комплексні заходи Служби безпеки України та її західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів", - відзначає СБУ.

СБУ, ФБР, хакери
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