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ISW: росіяни готові втрачати літаки заради успіхів на Авдіївському напрямку

04.03.2024 / 09:10
російські окупанти, ймовірно, готові ризикувати втратами авіації в прагненні домогтися тактичних успіхів уздовж лінії Авдіївка-Донецьк на сході України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Попередні втрати російської авіації змушували російські сили тимчасово знижувати активність авіації на території України, але зрослий рівень втрат російської авіації в Україні останніми тижнями поки що не змусив російські сили значно знизити активність тактичної авіації", - ідеться в повідомленні.

Згідно з оцінкою ISW, росіяни тимчасово встановили обмежену й локальну перевагу в повітрі в останні дні захоплення Авдіївки.

"російські сили, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування росії в напрямку Авдіївки, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки з повітря переважує ризик втрати більшої кількості літаків", - зазначають аналітики.

У ISW продовжують вважати, що втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів за два тижні не є незначною для окупантів з огляду на те, що рф, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів компанії "Сухой".

ISW, літаки
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