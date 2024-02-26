Умєров: Україна має потужний план на 2024 рік, який принесе результат

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час форуму Україна. Рік 2024 в Києві в неділю, 25 лютого.

"Всі кажуть, що краще за наші дії говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році", - сказав глава Міністерства оборони.

Умєров зазначив, що лінія фронту в Україні наразі складає 3200 кілометрів, а інтенсивні бойові дії ведуть на протяжності 1200 кілометрів.

За словами міністра, Україна має безпрецедентний досвід застосування світової сучасної зброї. Також вона - єдина країна, яка має унікальне знання та особливості ведення війни російської армії на полі бою.

"Ми розуміємо їхні тактики, стратегії, знаємо їхні сильні та слабкі сторони", - сказав очільник Міноборони.