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США передадуть конфісковані російські кошти на підтримку України

19.02.2024 / 16:25
Кошти, конфісковані США після викриття незаконної мережі закупівель, пов'язаних з росією, передадуть Естонії, яка використає їх на підтримку України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції США.

У повідомленні йдеться, що про передачу російських активів було оголошено на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Кошти були конфісковані Сполученими Штатами після того, як було викрито нелегальну мережу закупівель, у рамках якої була спроба ввезти до росії високоточний верстат американського виробництва. Це обладнання використовується в оборонному секторі та секторі розповсюдження ядерної зброї", - повідомили в міністерстві США.

Крім того, зазначається, що громадянин Латвії, якому було висунуто кримінальні звинувачення у зв'язку зі схемою закупівель, 14 лютого визнав себе винним у порушенні законодавства США.

У Мінюсті США зауважили, що така передача коштів є першою в своєму роді.

"Ця передача коштів є першою у своєму роді передачею від США іноземному союзнику з явною метою надання допомоги Україні", - зазначили у відомстві, додавши, що конфісковані кошти переводять до Естонії, оскільки за нинішньої влади обставини цієї справи не дозволяють здійснити пряме переведення в Україну.

Повідомляється, що Естонія спрямує ці кошти на проєкт з прискорення оцінки збитків та критичного ремонту української системи розподілу та передачі електроенергії, яка цілеспрямовано стала мішенню російських військ.

"Сьогоднішня заява демонструє непохитну рішучість Сполучених Штатів і наших естонських партнерів перекрити президенту путіну доступ до західних технологій, на які він покладається для ведення незаконної війни проти України", - заявила заступник генерального прокурора Ліза Монако, яка підписала угоду про передачу від імені Сполучених Штатів.

"Цей крок в ім'я справедливості і відновлення прокладає новий шлях до боротьби з жорстокістю росії, що триває. Міністерство юстиції продовжуватиме шукати творчі рішення, щоб український народ міг відреагувати та відновитися", - додала вона.

США, Естонія
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