Значна кількість родючих сільськогосподарських угідь в Україні залишилася під паром через війну, - дослідження

"Ми використовуємо супутникові знімки Sentinel-2, щоб оцінити масштаби покинутих орних земель по обидва боки лінії фронту. Дані показують, що щонайменше 14 тис. км² (1,4 млн га) колишньої обробленої землі вздовж фронту залишилися необробленими внаслідок війни. З них 8 тис. км² (0,8 млн га) розташовані на підконтрольних Україні територіях", - йдеться у повідомленні.

Господарі залишають землі, якщо їх обробка є фізично небезпечною, невигідною або матеріально неможливою.

Якщо через бойові дії була знищена важлива сільськогосподарська інфраструктура, то обробляти землю нерентабельно. Також робітники можуть виїхати за кордон чи піти в армію. Великою небезпекою є міни та гранати, що не розірвалися.