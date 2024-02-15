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Представник Китаю в ООН: США повинні припинити постачання зброї в Україну
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МЗС Естонії: Маємо близько 3-4 років для зміцнення оборони, перш ніж росія вирішить випробувати НАТО
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росія виходить з Парламентської асамблеї ОБСЄ
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Боррель: Після так званих президентських "виборів" росія може почати ще один великий наступ в Україні
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Кірбі: Америка втратить глобальне лідерство, якщо провалить законопроєкт із зовнішньою допомогою
- 15:23
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Значна кількість родючих сільськогосподарських угідь в Україні залишилася під паром через війну, - дослідження
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Столтенберг: Очікую, що цього року 18 союзників витратять 2% свого ВВП на оборону
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16:25
UTG: У найближчі роки в Україні продовжать зростати ціни на квартири
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Шмигаль: На будівництво оборонних рубежів було виділено майже 31 млрд гривень
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IISS: Агресія росії підштовхнула європейські країни до збільшення витрат на оборону та зміцнила НАТО
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Как выбрать качественный стиральный порошок25.01.2024 / 23:38От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.
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Моторное масло 15W40: ключ к надежности и долговечности вашего автомобиля09.02.2024 / 23:56Моторное масло 15W40 является жизненно важным компонентом для любого автомобиля. Это масло не только обеспечивает смазку движущихся частей двигателя, но и играет решающую роль в охлаждении, очистке и защите мотора от износа и коррозии. Масло SAE 15W40 обладает уникальными свойствами, обеспечивая стабильную работу двигателя в различных температурных условиях. Его вязкость при низких температурах (15W) обеспечивает легкий запуск двигателя в холодное время, в то время как более высокая вязкость при рабочей температуре (40) гарантирует эффективную защиту и смазку.Последние новости рубрики
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Федоров: За пів року Україна наздогнала росію за кількістю дронів
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російські війська користуються американськими системами супутникового зв’язку Starlink
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В мире автомобилей: какие бывают аксессуары?
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Мінюст: Ми плануємо реєстраційні послуги перевести в автоматичний режим через портал Дія
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Країни ЄС домовились про створення кіберщита
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