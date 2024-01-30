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ЄК підписала з IFC угоду щодо підтримки України

06.02.2024 / 10:12
Єврокомісія оголосила про підписання з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) гарантійної угоди щодо підтримки інвестицій для відновлення України.

Про це йдеться на сайті ЄС, передає Укрінформ.

У рамках угоди Європейський Союз надасть IFC, члену Групи Світового банку, фінансові гарантії на суму до 90 мільйонів євро для підтримки інвестицій в Україну в рамках програми IFC's Better Futures (BFP). Очікується, що приватні інвестиції у рамках програми сягнуть понад 500 млн євро по різних секторах, включаючи важливу інфраструктуру та виробництво товарів, сприяння декарбонізації та збереження засобів до існування.

«Ця угода є ще одним прикладом нашої чудової співпраці з IFC у наших зусиллях щодо збільшення інвестицій в Україну. Ця гарантія EFSD+ допоможе відновити інфраструктуру країни, підтримати її бізнес-сектор та посилити стійкість її економіки, підтверджуючи зобов'язання Європейського Союзу підтримувати Україну в цей кризовий час», - сказав комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Європейський фонд сталого розвитку плюс (EFSD+) є частиною інвестиційної структури ЄС. Він підтримує державні та приватні інвестиції в країнах-партнерах по всьому світу, надаючи фінансові гарантії, змішане фінансування та технічну допомогу для сприяння інклюзивному економічному розвитку. Фінансові гарантії в рамках EFSD+ є юридично обов'язковими угодами, за якими ЄС погоджується виплатити належну суму у випадку фінансових втрат, з якими можуть зіткнутися кредитори.

IFC
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