Українці поповнили бюджет країни-агресорки на майже $5 млн через споживання російського контенту на YouTube

Як відомо, автори контенту отримують із стримінгових платформ кошти від переглядів і прослуховувань.

Тож за останній рік росіяни отримали дохід у понад $80 млн від українців. З цих коштів - п'ять мільйонів сплатили як податок у бюджет рф.

Зазначається, що за ці гроші загарбники могли придбати майже 10 тисяч FPV-дронів.