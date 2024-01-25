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Українці поповнили бюджет країни-агресорки на майже $5 млн через споживання російського контенту на YouTube

24.01.2024 / 17:27
Українці, які дивляться російських блогерів на YouTube й продовжують слухати їх музику, поповнили бюджет країни-агресорки на майже $5 млн.

Як відомо, автори контенту отримують із стримінгових платформ кошти від переглядів і прослуховувань.

Тож за останній рік росіяни отримали дохід у понад $80 млн від українців. З цих коштів - п'ять мільйонів сплатили як податок у бюджет рф.

Зазначається, що за ці гроші загарбники могли придбати майже 10 тисяч FPV-дронів.

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