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14:21
Кірбі: Ми не бачимо жодного серйозного поштовху з боку росіян до якогось наземного наступу в Україні
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18:30
Годинник Судного дня перевели на 23:58:30
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14:21
Столтенберг: НАТО не загрожуватиме напад з боку росії
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11:14
Після обстрілу Києва прем'єр-міністр Словаччини зробив цинічну заяву
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10:12
Британія та Бельгія домовилися про спільні дії щодо конфіскації заморожених активів рф на користь України
- 14:21
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09:10
Данія надасть Україні понад 13 млн доларів на підтримку кібербезпеки
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17:27
Українці поповнили бюджет країни-агресорки на майже $5 млн через споживання російського контенту на YouTube
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12:16
Ексголова Світового банку закликав Захід без вагань скористатися замороженими активами рф
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09:10
Україна хоче ввести санкції проти транспортного сектору рф терміном на 50 років
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18:30
Українцям нагадали, як дізнатися свою кредитну історію
- 09:10
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