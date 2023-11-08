Фінляндія вирішила відкрити два пункти пропуску на кордоні з росією

Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише Yle.

Зазначається, що відкривають саме ці два пункти, щоб люди, які живуть по обидва боки кордону, могли відвідувати своїх родичів. Рішення діятиме до 14 січня 2024 року. Термін дії попереднього рішення про двотижневе закриття східного кордону спливає в ніч із середи на четвер.

За словами міністра, уряд уважно стежить за подіями на східному кордоні, і в разі необхідності кордон можуть знову швидко закрити.

Європейське агентство прикордонної та морської безпеки Frontex допомагає фінським прикордонникам патрулювати кордон.