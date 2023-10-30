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Зеленський категорично проти навіть тимчасового перемир'я з рф

31.10.2023 / 13:19
Президент України Володимир Зеленський категорично проти навіть тимчасового перемир'я.

Про це він сказав журналісту Time Саймону Шустеру, повідомляє УНН.

«Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть деяких людей усередині нашої країни та за її межами, принаймні тих, хто хоче за будь-яку ціну довести справу до кінця. Але для мене це проблема, бо в нас залишилася вибухова сила. Ми лише відстрочимо його детонацію», - сказав Зеленський.

Деякі з його помічників розповіли Time, що впертість Зеленського зашкодила зусиллям їхньої команди розробити нову стратегію, нове послання. Поки вони обговорювали майбутнє війни, одне питання залишалося табу: можливість укладання мирної угоди з росіянами.

Зазначається, що, судячи з недавніх опитувань, більшість українців відкинули б такий крок, особливо якби він спричинив втрату якоїсь окупованої території.

Зеленський заявляв, що росія розглядає різні сценарії війни на найближчі роки. Один із них – особливо небезпечний. Йдеться про те, що росія шукає можливості заморожування агресії, щоб адаптуватися. кремль зможе відновити розбитий військовий потенціал до 2028 року. Вони будуть достатньо сили атакувати інші країни.

Зеленський, Шустер
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