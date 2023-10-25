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Подоляк назвав п'ять цілей, які переслідує кремль в Україні

26.10.2023 / 17:27
Країна-агресорка російська федерація хоче заморозити конфлікт.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

Він назвав п'ять цілей, які переслідує кремль.

"росія на цьому етапі війни істерично вкладається, по-перше, у масштабні "м'ясні" контрштурми, щоб пройти хоча б на 500 метрів. Заради пропагандистських цілей", - сказав Подоляк.

По-друге, рф намагається провокувати інші осередки нестабільності в різних регіонах. "І пролонгацію цих нестабільностей, щоб максимально відвернути увагу демократій від підтримки України", - написав радник керівника ОП.

По-третє, зі слів Подоляка, рф хоче заморожування конфлікту, зниження інтенсивності бойових дій і збереження присутності на частині окупованих територій.

рф шукає ракети, снаряди, дрони у третіх країнах та створює мережі виробництв у межах умовного терористичного альянсу, сказав Подоляк.

По-п'яте, кремль хоче перевести війну "в позиційну без істотного просування сторін, щоб частково відновити вплив на глобальні дисекції", написав радник керівника ОП.

"Усе це разом має передбачуваний, примітивний вигляд і легко усувається жорсткою принциповою позицією коаліції країн демократії. Потрібно довести війну до справедливого фіналу й отримати архітектуру нового глобального порядку", - сказав Подоляк.

Подоляк
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