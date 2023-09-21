ISW: путін наказав шойгу зупинити контрнаступ Сил оборони України

Про це з посиланням на інсайдерське джерело у кремлі йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що путін вперше визнав початок українського контрнаступу 9 червня, але заявив, що нібито українські сили не досягнуть значних успіхів через російську оборону та начебто величезні втрати західної техніки. кремль продовжує невпинно контратакувати, щоб створити видимість хоч якихось перемог на тлі загальної відсутності успіхів росії на полі бою. Можливо, російське військове командування віддає наказ про ці контратаки, щоб виграти час, але незрозуміло, як Кремль збирається використати час, куплений такою ціною, сказано у звіті.

"Інсайдерське джерело в кремлі стверджувало, що путін нібито дав міністру оборони росії сергію шойгу місячний термін до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на передовій, зупинити українські контрнаступи та повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції. Твердження інсайдера, якщо це правда, може вказувати на те, що російське військове командування, можливо, віддає наказ про невпинні контратаки в надії змусити український контрнаступ досягти кульмінації, навіть високою ціною для російського військового потенціалу", - йдеться у повідомленні.

Також ці зусилля окупантів, ймовірно, мають на меті підірвати підтримку та довіру до українських сил на Заході та покращити імідж путіна. диктатор наказав своєму військовому командуванню утримувати всі початкові оборонні позиції рф, щоб створити ілюзію, нібито українські контрнаступи не принесли жодного тактичного чи оперативного ефекту навіть за підтримки Заходу, вважають аналітики.