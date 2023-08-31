Мельничук: Розшуком зниклих безвісти займатиметься МВС

Про це 12 вересня повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Передано від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України до Міністерства внутрішніх справ повноваження щодо координації розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, та вирішення інших пов'язаних з цим питань", - написав він.

МВС стане головним органом, який реалізує державну політику у сфері дотримання норм міжнародного гуманітарного права по всій території України щодо розшуку зниклих безвісти.

При цьому, за словами Мельничука, тепер Генеральний штаб ЗСУ створюватиме групи для пошуку зниклих безвісти. Їх має погодити Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Доручено Міністерству внутрішніх справ забезпечити діяльність секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - додав нардеп.