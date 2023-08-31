Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи

Про це глава уряду написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Обговорили заходи щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату, вдосконалення банківської системи та страхування, розвиток системи публічних закупівель, корпоративну, антикорупційну й судову реформи. Це зміни, які насамперед спрямовані на побудову сильної та розвиненої України, на зміцнення євроінтеграції та відносин із ЄС», – зазначив Шмигаль.

За його словами, виконання цих кроків так само відкриває шлях до реалізації європейської програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на чотири роки. «Працюємо далі задля перемоги та успішної України», - додав Прем'єр.

Учасники наради підсумувати проміжні результати роботи та скоординували подальші кроки.

Шмигаль зазначив, що Україна змінюється та наближається до Європи, і тут усі гілки влади працюють над цією метою щоденно.